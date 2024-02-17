Що зірки нам пророкують: гороскоп 19-25 лютого 2024 року

Тиждень сприятливий для романтичних знайомств, пристрасних зустрічей та покращення наявних взаємин. Марс та Венера з'єднуються у Водолії та дають вибухову кількість енергії, а також високий рівень змагальності між партнерами.

Яскраво виявляються наявні проблеми у взаєминах, але позитивний бік цього полягає в тому, що можна розібратися у всіх питаннях, які мучили і тривалий час не знаходився шлях їх рішення. Повітряний знак Водолія пов'язаний із інтелектуальною сферою та закликає обговорювати теми, шукати шляхи виходу, домовлятися.

Протягом тижня люди та фінансові установи охочіше розлучаються з грошима. Дуже гарний час для старту або розширення бізнесу, особливо у сфері сучасних технологій, індустрії краси, розваг. Але слід пам'ятати, що фінансові ризики у цей період також зростають, оскільки з'являються нові схеми одержання грошей обманним шляхом.

19 лютого о 06:13 за київським часом Сонце входить у знак Риби. Транзит посилює інтерес до пізнання себе, філософії, релігії, духовності. Це період таємних справ, інтуїтивних відкриттів, романтики та любовних історій.

23 лютого о 09:29 Меркурій починає транзит за знаком Риб, де має статус вигнання та падіння. До 10 березня багато людей можуть робити нелогічні вчинки, оскільки в цей період складно впорядкувати свої думки. Творчим особистостям Сонце та Меркурій у Рибах приносять натхнення, сприяють продуктивній діяльності.

24 лютого о 14:30 повня у Діві на тлі напруженого аспекту Венери з Юпітером створює конфліктну атмосферу, часто через гроші. У стосунках з іноземцями чи за кордоном можуть виникнути проблеми. Помірність та самообмеження цього дня вплинуть на перебіг справ.

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ОВЕН

До вас повернеться віра в себе, колишній запал і кураж, справи йдуть досить рівно. У підприємців продовжиться розширення бізнесу, на порядку денному різні операції з нерухомістю. Час перспективних можливостей активізуються контакти з колегами та партнерами з-за кордону. Можлива і вдала ділова подорож. Варто замислитись над просуванням своєї справи, можливо, в інтернет-просторі. Багато службовців замисляться про звільнення з метою самореалізації.

ТЕЛЕЦЬ

Прекрасний час, щоб знайти заняття до душі та зайнятися самостійною роботою, надаючи різні послуги замовникам на віддаленій основі. Більшість бізнесменів вашого знака займуться питаннями, пов'язаними з комерційною нерухомістю. Можливо, йдеться про розширення офісних та складських приміщень, а також інші організаційні заходи. У фінансовому плані тиждень сприятливий. Витрати досить високі, але відкладення невеликих сум допоможе почуватися впевненіше у завтрашньому дні.

БЛИЗНЯТА

У багатьох представників вашого знака головні події можуть відбуватися у сім'ї та романтичних взаєминах. Друга половина тижня складніша з цього погляду. У подружжя виникнуть розбіжності з різних причин: різні пріоритети, бажання придушити іншого, досягти свого, проблеми фінансового плану. Можливі також проблеми з батьками чи старшими членами сім'ї. А якщо йдеться про розлучення, то виникнуть складнощі із розподілом спільно нажитого майна.

РАК

У професійній сфері та в грошах, загалом, все сприятливо. Але події в особистому житті супроводжуються сильними спалахами емоцій, які не згаснуть до кінця місяця. У цей період вам загрожує гормональний збій, який виявиться емоційно нестабільністю, перепадами настрою, депресією. Людям самотнім варто врахувати, що нові знайомі, які з'явилися цього тижня, навряд чи виявляться людьми надійними – вони можуть завдати болю, залишивши неприємні спогади про себе.

ЛЕВ

Рішучість і сміливість здатні розвіяти будь-які страхи, а це вам потрібно зараз. Візьміть на озброєння прислів'я: «роби, що повинен, і будь, що буде». Для справ професійного характеру та бізнесу тиждень цілком вдалий. Планетарні взаємодії сприяють вашому енергетичному підйому, швидкості та оригінальності мислення, а з таким набором якостей ви зможете обійти будь-якого суперника та подолати перешкоди. Не забувайте вчасно показувати ваше кохання до супутника життя!

ДІВА

Крім сприятливого перебігу справ у професійній сфері, у вас з'явиться чудова можливість показати свої проєкти широкому загалу. І навіть якщо на це доведеться серйозно витратитися – воно того варте. Взаємини з колегами та партнерами з бізнесу стабілізуються, можливі конструктивні переговори, поїздка, обговорення майбутніх проєктів та вдале вирішення старих справ. Романтичні стосунки цікаві і як ніколи інтенсивні. Взаємини з дальньою та ближньою ріднею стабілізуються.

ТЕРЕЗИ

Зірки особливо прихильні до представників творчих професій – блогерів, ораторів, авторів, артистів, художників: їм забезпечені популярність та добрий дохід. Незважаючи на вдалий перебіг справ у професійній сфері, з грошима не все так добре. І справа не в низьких доходах, а у витратах, що перевершують своїми розмірами прибуток. Тиждень принесе турботи про дітей, на їхні потреби із сімейного бюджету піде велика сума. Не виключені дрібний ремонт, купівля квартири та облаштування будинку.

СКОРПІОН

Самотні люди захочуть повернутися до колишнього романтичного партнера, але краще відмовитися від спілкування з коханням, що не відбулося, інакше ця спроба принесе тільки розчарування. Сімейним парам доведеться постійно доводити свою вірність компліментами, подарунками, освідченням у коханні. Більшою мірою це стосується кінця тижня, коли перед кожним відкриється реальна сутність його партнера. Вашими зусиллями у взаєминах запанує ледь вловимий, але все ж таки мир.

СТРІЛЕЦЬ

Вашому здоров'ю зараз нічого не загрожує, і ви можете сміливо отримувати від життя насолоду, не обмежуючи себе ні в чому! Більшість подій перейде у площину особистого життя, а на роботі спостерігатиметься повний штиль, можливий навіть невеликий застій у справах. Для розвитку кар'єри та бізнесу зараз важливо чітко планувати діяти, ретельно обмірковуючи кожен крок. Наймані співробітники можуть зіткнутися з інтригами в колективі та конкуренцією, але, як кажуть, «добре роби – добре й буде».

КОЗОРІГ

Найкращою стратегією стане збереження рівноваги у будь-яких ситуаціях. А вони будуть абсолютно непередбачуваними, бурхливими та стресовими. Шукайте баланс усередині себе – ви і тільки ви здатні впоратися із найсильнішими кризами. Гарний прибуток можливий від ведення справ з іноземними компаніями. Високий успіх у кар'єрі чекає на молодих, зухвалих і дуже динамічних людей, які сповнені амбіцій та бажання підкорювати висоти. Їм варто голосно заявити про себе за допомогою реклами, соцмереж, через друзів.

ВОДОЛІЙ

Імовірні конфлікти з партнерами по бізнесу, їхньою причиною можуть стати майнові суперечки чи питання розподілу прибутку. Зв'язки із колегами із зарубіжжя розвиваються загалом непогано, на сьогодні цей напрямок має цілком позитивний вигляд. У підприємців ймовірні проблеми юридичного характеру, якщо вони вже мали місце у минулому. Крім цього, слід бути уважнішими до підлеглих і ретельніше перевіряти їхню роботу. У фінансовому плані тиждень можна назвати середнім або нейтральним.

РИБИ

Гроші надходять у стабільному режимі, проте прориву на матеріальному фронті не передбачається. Особисте життя виходить на новий рівень і, незважаючи на холод, ваше серце сповнене пристрасті. Водночас спокою у цій сфері не очікуйте: для гармонійних стосунків доведеться багато працювати, ретельно вивіряючи свої почуття. Кохання між вами і партнером, як і раніше, сильне, але градус напруженості настільки високий, що найменше непорозуміння здатне викликати бурю. Сімейним парам варто зайнятися побутом.

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