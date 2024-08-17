Що зірки нам пророкують: гороскоп на 19-25 серпня 2024 року

Тиждень цікавий, незабутній і важливий для багатьох людей. Період принесе зміни та несподівані події різного роду. Важливо їх прийняти та не відмовлятися від того нового, що входить у життя, досить швидко витісняючи те, що більше не має перспектив для розвитку.

У понеділок одразу дві важливі астрологічні події – повня у Водолії та новий цикл Меркурія – пробуджують у людях дух свободи та незалежності.

Загальнолюдські цінності рівності та справедливості виходять на перший план, тому можливі сутички між правоохоронними органами та іншою адміністративною владою. На початку тижня градус агресії у суспільстві значно зростає, оскільки дуже багато напружених аспектів між планетами 19 та 20 серпня.

22 серпня о 17:55 (gmt+3) Сонце входить у знак Діви, а Марс і Венера у напруженому аспекті, що створює не лише фінансові труднощі, а й конфлікти між романтичними партнерами. І лише до кінця тижня психологічний клімат покращується, зростає рівень довіри між людьми та до навколишнього світу.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Період зміцнення позицій на всіх фронтах, але поки що не варто поспішати робити ривок уперед. Доведеться витратити чимало сил, але і результат буде приголомшливим. Не чекайте на стабільність у грошовій сфері, але на свій шматок хліба з маслом ви можете розраховувати. Кращим вкладенням буде вкладення в традиційні активи — дорогоцінні метали, нерухомість. Ситуація в особистому житті може бути неоднозначною. Імовірна поїздка до далеких країв для зустрічі з близькими. Будь-які подорожі у березні складуться вдало.

ТЕЛЕЦЬ

Прагнення до професійних висот і кількість сил буде нерівноцінним, тому зменште темп і відкладіть нові починання. Успіх поки що вам не світить, але ваше становище на службі стійке і дозволяє мати стабільний заробіток. Плітки колег анітрохи не торкнуться вашої репутації, а лише привернуть увагу до вашої особи. Індивідуальним підприємцям потрібно шукати нові засоби просування своєї діяльності. Відкриття філії в іншому місті допоможе розширити сферу впливу на ринок.

БЛИЗНЯТА

Просування у службі у найманих співробітників можливе, якщо ви наберетеся сміливості та попросите підвищення на посаді. Можете не сумніватися – начальство відзначить усі ваші заслуги та старанність. Якщо ви без роботи, погодьтеся на будь-яке підробіток, щоб виявити свої здібності та знайти нових клієнтів. Найбільш складні дні – 19 та 20 серпня, у ці числа зірки рекомендують «залягти на дно». Не забудьте подбати про себе! Для зміцнення організму важливо займатися спортом хоча б у мінімальному обсязі.

РАК

Має бути не найлегший період літа 2024 року. Наступного тижня найкраще зробити паузу, відпочити, провести час наодинці або в колі близьких. Пам'ятайте, що тихіше їдеш – далі будеш. Для справ професійного характеру третя декада серпня дуже не підходить. Питання кар'єри та бізнесу дещо загальмуються, але не переживайте – це допоможе вам закінчити розпочаті проєкти, добре обміркувати наступні кроки. Якщо ви планували звільнятись або змінити місце роботи, то краще з цим зачекати кілька місяців.

ЛЕВ

Багато левів зайняті ремонтом, облаштуванням житла, різними операціями з нерухомістю. У серпні можна зробити багато для покращення свого побуту, проте на цьому складному шляху можна зустріти чимало перешкод. Так, у подружжя можуть бути різні погляди на розподіл бюджету, тому можливі конфлікти на цьому ґрунті. Цілком ймовірно, виникнуть проблеми з батьками або з літніми членами сім'ї. У третій декаді місяця активізуються відносини із далекими родичами.

ДІВА

Підприємці зможуть отримати інвестиції від іноземних компаній, а також позбутися кредитів. А ось у представників творчих професій кар'єра піде вгору, з'являться нові пропозиції та креативні ідеї. Вдалими будуть ділові поїздки та відрядження. Підприємці і начальники мають складну роботу з документами, а також різні звіти, які будуть потрібні перевіряльним інстанціям. Скромність, відповідальність та делікатність – ваші помічники.

ТЕРЕЗИ

Друга половина серпня – не час для суперечок із керівництвом та протистояння з ним. У фінансовому сенсі тиждень вдалий, гроші надходитимуть регулярно і їх стане трохи більше. Розраховуйте на підвищення зарплати або на премію, але це станеться, якщо ви працюєте у великій компанії. На особистому фронті переважно без змін. Любовні справи будуть відсунуті на другий план, бо зараз кар'єра найважливіша. Але якщо ви романтик, то не залишайтеся на самоті — у вас є шанс завести приємне знайомство.

СКОРПІОН

Ви зіткнетеся з деякими труднощами у реалізації своїх планів, проте, якщо докладете більше зусиль, то зможете завершити місяць із добрими результатами. Але обов'язково знайдіть час для відпочинку, благо такі можливості будуть наприкінці тижня. У робочих процесах намічається помітний прогрес, проте залежить від вашого вміння контактувати з діловими партнерами. Єдиний мінус – усі заплановані заходи можуть йти дещо повільніше, ніж передбачалося спочатку.

СТРІЛЕЦЬ

Візьміть на озброєння гасло – тільки вперед! Для справ професійного плану тиждень досить вдалий. Підключіть свою особисту чарівність, щоб досягти підвищення зарплати або підписання нового контракту. Зараз важливо зосередитись на ідейному складнику вашої діяльності. Щоб підвищити ефективність, запишіться на тренінг чи курси. Можливі відрядження та службові романи. Можливо, роман, що почався, не буде довгим, але життя, однозначно, скрасить.

КОЗОРІГ

Тиждень підходить для кардинальних змін у чуттєво-емоційній сфері, нових знайомств, але також і для завершення особистих і ділових взаємин, що зжили себе. Для інтровертів підійдуть соціальні мережі, форуми та сайти знайомств, де легко знайти однодумця, а якщо пощастить, то і споріднену душу. Конфлікти з колегами та керівництвом гасіть нейтральним спілкуванням. Ваш гороскоп попереджає утриматись від ризикованих вкладень.

ВОДОЛІЙ

Обставини тижня припускають глибокий внутрішній аналіз того, що відбувається, і важливо зробити це без пустих розмов і без суєти. Давні образи та невисловлені слова сильно підривають довіру, залишають місце для страху, що є неприпустимим у коханні. З фінансами особливих проблем не очікується, але ваші родичі потребують матеріальної підтримки, тому можливі незаплановані витрати. Уникайте ризикованих видів спорту, не перевищуйте швидкості на дорогах. В іншому ж можете бути спокійними.

РИБИ

Підводного каміння на вашому шляху ще багато. З деяким вам доведеться зіткнутися саме протягом тижня. Пари, які давно перебувають на межі розлучення, мають ухвалити виважене рішення, особливо якщо в союзі підростають діти. Можливі зустрічі зі старими друзями та колишніми пасіями, цілком реальне й відновлення перерваних колись по дурості стосунків. Про доцільність такого примирення вирішувати лише вам. Службовець може вести переговори про перехід на іншу роботу або отримати підвищення на колишньому місці.

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