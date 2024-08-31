Що зірки нам пророкують: гороскоп на 2-8 вересня 2024 року

Від першого тижня вересня ми опиняємось у вирі подій та потужному потоці різного роду інформації. Дві енергійно потужні, войовничі планети – Марс і Плутон – змінюють знаки зодіаку, готуючи до фінальної стадії поточні агресивні конфлікти.

2 вересня Плутон повертається востаннє у знак Козорога до 20 листопада. У цей період буде ухвалено глобальні рішення, підбито підсумки того, що було особливо актуально від березня 2023 року. Відбудеться остаточне форматування державних систем та структур, будуть окреслені основні напрями у світовій економіці, міжнародних відносинах та зовнішній політиці багатьох країн.

Молодик у Діві 3 вересня дозволить перейти від теорії до практики, від розмов до конкретних дій, включитися в роботу, відповідально виконуючи свої зобов'язання. Формуються цікаві зміни взаємовигідних взаємин та співробітництва у медичній, аграрній, гуманітарній сферах.

Увечері 4 вересня Марс входить у знак Рака, де має статус падіння, що знижує фізичну активність, але збільшує психічну силу. Корисно направити цю енергію на вдосконалення свого внутрішнього світу. Транзит триватиме до 4 листопада і принесе обставини, за яких легше пристосуватися до оточення.

З'єднання Венери з низхідним місячним вузлом і Ліліт 4 і 5 вересня акцентує найскладніші питання у сфері особистих і ділових взаємин. У ці дні багато людей будуть змушені віддати кармічні борги. Або, іншими словами, через важкі ситуації скинути весь той негатив, який «тягнеться» за минулі життя і заважає нам бути щасливими.

7 та 8 вересня плани несподівано змінюються, виникає безліч зовнішніх обмежень, між представниками різних поколінь виникають конфлікти. Кожен змушений вирішувати проблеми самостійно. Вихідні краще провести якнайспокійніше, займаючись домашніми справами, рутинною роботою, духовними практиками та самопізнанням.

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ОВЕН

Намагайтеся не прив'язуватися і не будувати далекосяжних планів, насолоджуйтесь приємними побаченнями. Вдасться впорядкувати дім, дачу, і в цих клопітких заходах візьмуть участь усі члени вашої родини. Взаємини в сім'ях надзвичайно спокійні, теплі і гармонійні. Гроші зароблятимуть досить легко. Дохід може прийти в результаті ризикових проєктів, можливе отримання дорогого подарунку чи премії. Є шанс вдало вкласти гроші у нерухомість.

ТЕЛЕЦЬ

В особистому житті все йде непогано, плани втілюються у життя. Ситуація на роботі менш стійка, ніж любовному фронті. У багатьох подружніх пар виникнуть суперечки щодо облаштування житла чи якихось господарських справ, але спільні точки зіткнення будуть знайдені. Бережіть свій організм від травм. Кризовими стануть дні Молодика – від 2 по 4 вересня. Зміцнити імунітет допоможуть прогулянки на свіжому повітрі, міцний сон, повноцінне харчування.

БЛИЗНЯТА

В особистому житті загалом все, як і раніше: принаймні серйозних потрясінь не очікується. Хтось зав'яже легкий, швидкоплинний роман, а кимось опанують сильні почуття, які можуть перерости в яскраву історію кохання. Тим, хто не проти посидіти на двох стільцях, зірки дають пораду – будьте обережними і пам'ятайте, що все таємне стає очевидним. Підприємці та керівники успішно впораються з важкими заходами щодо розширення та розвитку своєї справи.

РАК

Схоже, вся родина згуртувалась навколо сімейного вогнища, і підтримку близьких ви відчуватимете буквально у всьому тому, чим належить займатися. У цей період зірки рекомендують вам подумати про нові цілі, які ви давно хотіли реалізувати. Особливо це стосується професійної діяльності. На горизонті інше життя – більш вільне, радісне та творче. Ваше здоров'я залишатиметься міцним, але небезпека чатує на тих, хто займається активними видами відпочинку.

ЛЕВ

Не виключені розбіжності з батьками чи старшими членами сім'ї. Діти тішать, у їхніх справах йде позитивна смуга, і це примирить подружжя, яке конфліктує. Розлучені пари, та такі, що розлучаються, також можуть вступити в конфлікт, де буде порушена загальна власність, і насамперед нерухомість, але зможуть швидко його вирішити. Доходи значно не зростуть, але витрати водночас почнуть зростати стрімкими темпами.

ДІВА

Гостро постає питання реорганізації підприємств, власного бізнесу. Можливо, йдеться про набір персоналу, купівлю комерційної нерухомості, будівництво, ремонт офісів та виробничих приміщень або благоустрій ділянок. Якщо хочете зберегти мир та спокій у сім'ї чи з романтичним партнером, приділіть цьому час у вихідні. Не забудьте відвідати батьків та прихопіть дітей, їм буде корисно поспілкуватися зі старшим поколінням.

ТЕРЕЗИ

Тим, хто цінує свої стосунки, зірки рекомендують не рубати з плеча. Напруженість можлива через сварки, також є ймовірність, що ви дізнаєтеся неприємну інформацію про свого партнера. Розбіжностей поменшає, якщо ви знайдете спільну справу, запишіться до психолога, розпочніть вдома ремонт. У цей період ваше здоров'я буде дещо ослабленим. Корисне фруктово-овочеве харчування, а також щоденна розминка, допоможуть упоратися з нездужанням.

СКОРПІОН

Імунітет сильно ослаблений через напружений робочий графік у минулі місяці. У вересні краще менше працювати і відмовитися від поїздок. Холостим варто зачекати з новими знайомствами, зараз не найкращий час для нових стосунків. Закохані можуть відчути бажання зміцнити союз, взявши він нові зобов'язання. Гроші будуть іти на чоловіка, дітей, поїздки, відпочинок, а ще й треба відкласти на відпустку. Ви тільки встигатимете закривати дірки в бюджеті.

СТРІЛЕЦЬ

У любовній сфері на початку місяця станеться подія, яка сильно вразить вас і змусить переглянути багато щодо вашого партнера. Але це стосується лише тих, хто лише зустрічається. У сімейних парах пануватиме практично ідилія. Схоже, вересень вплине на вас більше, ніж літо, і ваш романтичний настрій викличе реакцію у відповідь партнера. Діти тішать, але на їхні потреби знову будуть потрібні гроші. На потреби ваших спадкоємців піде досить відчутна для сімейного бюджету сума.

КОЗОРІГ

Ви зараз настільки зайняті сходженням кар'єрними сходами, що важко переносите претензії свого партнера. Роздратування і бажання все кинути можуть долати вас, але це не найкраще рішення. Якщо рубатимете з плеча, згодом пошкодуєте про розлучення, але довіра буде вже підірвана. Зміцнити стосунки допоможе консультація у астролога чи сімейного психолога. Гороскоп радить самотнім людям звернути увагу на колегу по роботі, з яким вас пов'язують дружні стосунки.

ВОДОЛІЙ

Це час великих витрат, проте всі витрати цього місяця мають приємний характер — можна потішити себе, близьких людей, дозволити собі те, на що ви ніколи не наважувалися. У першій половині місяця можливі несподівані, але дуже приємні сюрпризи. Торгові компанії активізують зв'язки з колегами з інших міст чи країн, є велика ймовірність поїздки. Успіх чекає на тих, хто зайнятий у будівництві: ринок пожвавиться, кількість клієнтів і роботи збільшиться.

РИБИ

Стан організму буде досить вразливим. Можливе загострення хронічних захворювань. На роботі чекає справжній аврал, а, крім того, виникнуть проблеми в бізнесі, які доведеться вирішувати. Підприємці, хоч і втратять деяку суму у фінансовому плані через простої, знайдуть розуміння, куди далі рухатися. А ось самозайнятим та автономним працівникам пощастить більше за інших – вони отримають стільки замовлень, що ледве встигатимуть їх виконувати.

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