Що зірки нам пророкують: гороскоп на 20-26 травня 2024 року

У цей період зірки рекомендують подумати про цілі, які давно хотіли реалізувати. На обрії новий життєвий етап, тому важливо довести давні справи до логічного завершення.

20 травня Сонце о 15:59 за київським часом входить на знак Близнята на місяць – час інтелектуального сплеску, спілкування, поїздок. Найлегше даються навчання, розвиток особистих проєктів, оскільки у людей пробуджується інтерес до знань. Відповідний період, щоб заявити про свої амбіції, досягти успіху, здійснити мрію.

23 травня о 15:53 повня у Стрільці, а о 22:30 Венера, планета взаємин і грошей, входить на знак Близнят. Яскравий та позитивний день, емоцій багато і всі вони посилюють оптимізм та віру у світле майбутнє! Повня у Стрільці все тільки посилить і примножить, тому заздалегідь подбайте про створення комфортних умов для себе та своїх близьких.

26 травня 00:15 Юпітер змінює знак зодіаку – із Тельця переходить на знак Близнята до 9 червня 2025 року. Якщо загалом, починається не найсприятливіший період для грошової сфери, але водночас транзит сприяє розширенню контактів, отриманню важливих документів та різноманітних сертифікатів, успішному проходженню курсів підвищення кваліфікації, захисту дисертацій.

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ОВЕН

Вас супроводжує успіх у комерційній, торговій та інтелектуальній діяльності. Це гарний час для проведення переговорів, підписання документів та укладання угод. Підприємці та керівники успішно впораються з важкими заходами щодо розширення та розвитку своєї справи. Можливо, йдеться про набір персоналу, купівлю комерційної нерухомості, будівництво, ремонт офісів та виробничих приміщень або облаштування ділянок.

ТЕЛЕЦЬ

У фінансовому плані тиждень схожий на попередні: прибутки значно не зростуть. Водночас витрати почнуть зростати – гроші йтимуть на чоловіка, дітей, поїздки, відпочинок, а ще й треба відкласти на відпустку. Ви тільки встигатимете закривати дірки в бюджеті. У працівників торгових компаній активізуються зв'язки із колегами з інших міст чи країн, є велика ймовірність поїздки. Цілком можливо, що вам вдасться вирішити всі питання співпраці вже до кінця місяця.

БЛИЗНЯТА

Успіх чекає на тих, хто зайнятий у будівництві: ринок пожвавиться, кількість клієнтів і роботи збільшиться. Службовцям, хоч і доведеться терпіти деякі незручності, але й результат буде чудовим: у вигляді підвищення зарплати чи перспектив на майбутнє. Завершення тижня обіцяє стати незабутнім – Юпітер увійде у ваш знак зодіаку, тому попереду рік творчих успіхів, везіння та корисних знайомств. Будьте впевнені, що у період транзиту Юпітера Близнятами відбудеться щось прекрасне.

РАК

Починається цікавий час, коли вдасться показати свої досягнення колегам, а також широкому загалу. В особистій сфері настають зміни. Торкнуться вони насамперед сімейних: розпочнеться будівництво, переїзди, якісь пертурбації із житлом. І тут ви встигнете набагато більше, ніж планували на початку шляху. Вирішувати, звичайно ж, вам, але і про думку партнера не забувайте. Самотні познайомляться з цікавими персонажами, які не стануть доленосними, проте подарують позитивний настрій у спілкуванні.

ЛЕВ

Це ідеальний час для перегляду наявних взаємин і, можливо, виходу їх на новий рівень. Батькам необхідно забути про свої амбіції, щоб подбати про психологічне здоров'я своїх дітей. Молодим людям захочеться оновлень, нових емоцій, яскравих почуттів. Вдалий час для нових знайомств, любовних інтриг та бурхливих пристрасних романів. Вашому здоров'ю серйозні проблеми не загрожують, але, можливо, є необхідність здати загальний аналіз крові, ЕКГ, перевірити тиск.

ДІВА

Наступний тиждень – безтурботний час, який можна охарактеризувати словами із назви відомого фільму – «Їж, молись, кохай». Дозвольте собі розслабитися — ви це заслужили! Дуже романтичний та спокійний період у багатьох сенсах. Однак тим, хто давно у парі чи шлюбі, варто бути обережнішими. Спокуса може бути дуже великою, а тому варто думати не так про справжнє, як про наслідки своїх вчинків. Взаєминиу сім'ї відносно безхмарні. Проблеми виникають лише на ґрунті поділу влади та фінансів.

ТЕРЕЗИ

Це час великих витрат, проте всі витрати цього тижня мають приємний характер — можна потішити себе, близьких людей, дозволити собі те, на що ви ніколи не наважувалися. У першій половині періоду можливі несподівані, але дуже приємні сюрпризи: подарунки, премії та виграш у лотерею. Невеликі проблеми із родичами не затьмарять тиждень, але давні суперечки бажано завершити зараз. Можливе облаштування будинку, дрібний ремонт та інші заходи, пов'язані з нерухомістю.

СКОРПІОН

Закохані, які перебувають у союзі, пройдуть перевірку міцності завдяки випробуванню вірністю і здатності йти на компроміси. А от самотнім людям не варто розраховувати на серйозні стосунки – краще присвятити час особистісному зростанню. Взаємини з ближніми родичами помітно покращаться, і головну роль у цьому відіграють діти, онуки. На роботі чекає справжній аврал, а крім того, виникнуть проблеми в бізнесі, які доведеться вирішувати. Ті, хто давно без роботи, зможуть знайти перспективне місце з хорошим доходом.

СТРІЛЕЦЬ

Ви здорові, енергійні, привабливі і навіть привабливіші, ніж у решту часу. Невеликі епізоди втоми та нездужання можливі, але на загальному тлі прекрасного настрою вони будуть швидкоплинними. Підприємці, хоч і втратять деяку суму у фінансовому плані через простої, знайдуть розуміння, куди далі рухатися. А ось самозайнятим та автономним працівникам пощастить більше за інших – вони отримають стільки замовлень, що ледве встигатимуть виконувати.

КОЗОРІГ

Добре зможуть заробити ті, хто не боїться рутини і готовий працювати 24 години на добу. Завзятість та відмова від розваг допоможуть вам отримати непоганий прибуток. За підсумками місяця ви залишитеся задоволені досягнутими результатами. Наймані співробітники зуміють виявити свої здібності та таланти, що дозволить отримати довгоочікуване підвищення по службі. Але не поспішайте погоджуватися на першу пропозицію – уважно вивчайте умови. Може бути підводне каміння, якого ви не побачите.

ВОДОЛІЙ

Все у вашому житті швидше і швидше розвивається. І ви не в змозі контролювати процеси, що рухаються, залишається тільки довіритися Всесвіту. Юпітер за минулий рік приніс вам чимало напружених збігів обставин, але від 26 травня загальне тло змінюється і багато що вдаватиметься значно легше. Співпраця з колегами з інших країн вже не буде напруженою, тому включіть свою чарівність — і зможете отримати інвестиції або участь у цікавому проєкті.

РИБИ

Доленосний період — так що не складайте руки, а будуйте нові плани. Починається новий етап у професійній діяльності, і він буде матеріальнішим. Настав час зайнятися розширенням своєї справи, а гроші на це знайдуться. Переговори на цю тему можливі протягом тижня, а ближче до кінця травня чи вже у червні результат виявиться позитивним. В особистому житті все йде непогано. Дружні пари разом обговорюють плани на майбутнє, і, можливо, вони пов'язані з покращенням колишнього житла чи придбанням нового.

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