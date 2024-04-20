Що зірки нам пророкують: гороскоп на 22-28 квітня 2024 року

Перший тиждень нового соціального циклу, точкою відліку якого стало з'єднання Юпітера та Урана у Тельці 21 квітня, що дає надзвичайні можливості для розвитку. На початку нового 12-річного періоду ми відчуємо приплив життєвих сил і саме зараз важливо закласти правильні енергії.

Матеріальний знак Тельця перебуває під керуванням Венери – планети гармонії, кохання та краси. Юпітер називають планетою-благодійником, а Уран характеризує прогрес, поновлення, революційні перетворення. Починається тривалий період, коли доходи можна отримувати від впровадження нових методів, а успіх приходить із несподіваного боку.

Аспект з'єднання цих планет пропонує засоби, за допомогою яких можна зберегти і зміцнити свою незалежність, дотримуючись нешаблонних моделей поведінки, стимулює прорив із застою і можливість лікування на різних рівнях.

На тлі ретроградності Меркурія (1-25 квітня) багато людей отримуватимуть привіти з минулого. Особливо активізуються колишні партнери. Але краще зараз з усім розібратися і не нести непотрібний тягар у своє прекрасне майбутнє.

Повня у Скорпіоні 24 квітня сприяє очищенню думок та простору від негативу, може дати імпульс до особистісних трансформацій та саморозвитку. Саме цього енергетично потужного дня важливо дослухатися до себе і звернути увагу на підказки Всесвіту.

Обставини тижня сприятливі для пошуку рішень у безвихідних ситуаціях, у цей час кожен може змінити життя на краще. Важливо лише підібрати правильний ключ. Планетарні взаємодії підтримають добровільне прагнення до активності та самостійності, полегшать шлях до досягнення мети.

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ОВЕН

Непростий, але цікавий тиждень для вас. Це час самовираження, що дасть поштовх змін. Важливо не квапити події, адже за вашим знаком переміщується ретро-Меркурій. Прискорення процесів може вилитися розлюченістю на себе та інших, а постійна внутрішня боротьба забезпечить труднощі у самореалізації. Намагайтеся якісно попрацювати і добре відпочити!

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень єднання з сім'єю та корінням. Прекрасний час для приготування смачних частувань та всього, що потішить молодших, а також зустрічей зі старшими за родом, шанування пам'яті померлих. Багато Тельців, схильних до самокритики та особистісного зростання, зможуть закласти чудовий фундамент майбутніх успіхів. Але головне зараз не ухвалювати швидких рішень, а до всього підходити з головою.

БЛИЗНЯТА

Час самокопання, зацикленості на переживаннях і проблемах, може бути страх змін. Але це 26 квітня, тобто поки ваш управитель — Меркурій — у фазі ретроградного руху. Намагайтеся більше часу проводити наодинці із собою. Надзвичайно корисні: медитації, здорова їжа, догляд за фізичним тілом та емоційним станом. До кінця тижня життя заграє новими барвами.

РАК

Подумайте про всі сфери свого життя, яка з них потребує найбільшої уваги? Можливо, є перекіс енергій і потрібно переглянути свій підхід. Саме зараз багато питань вдасться вирішити та встановити здоровий баланс між емоціями та відповідальністю, побачити довгострокові перспективи. Корисно відійти від традиційних форм ведення справ і внести в життя оригінальність і винахідливість.

ЛЕВ

Лідерські якості, харизма та творчий талант дозволять рвонути вперед і обійти всіх своїх конкурентів. Сильний час для перезавантаження, нових починань та відродження. Уважніше у партнерських стосунках, знаходьте час для дітей та шлюбного партнера. Занадто велика концентрація на своїх бажаннях у другій половині тижня може дати обмеження та напруження у сфері взаємин.

ДІВА

Енергії планет протягом тижня нададуть відповідні обставини для відродження та нового життєвого етапу. Мотивація посилюється, тому можна використовувати весь потенціал для встановлення нових цілей та вжиття заходів для їх досягнення. На початку тижня ви можете відчути, що важко йти вперед, але це необхідно. За бажання зможете гори зрушити. Чудова можливість запалити життя!

ТЕРЕЗИ

Можливе загострення наявного внутрішнього конфлікту – інтуїція говорить одне, а міркування диктують інше. Будуйте плани на цей тиждень правильно та отримуйте максимум із можливого! Не відкладайте нічого на потім, але й не забувайте про сімейні цінності. Кожне слово чи вчинок можуть призвести до великої події. Відкладіть усі експерименти на потім, особливо із зовнішністю.

СКОРПІОН

Найімовірніше, життєві обставини чи давній партнер поставить вас перед непростим вибором. Але ви інтуїтивно розумієте, чого ж дійсно хочете і що потрібно для того, щоб вирішити ці питання. Можете скористатися ситуацією, що склалася, обернути її на свою користь і здивувати оточення. Акуратніше з емоціями та висловлюваннями! Хитрість та неординарні вчинки вам на допомогу – це допоможе виділитися з натовпу.

СТРІЛЕЦЬ

Стаєте схильні до емоційних коливань і перепадів настрою, що може впливати на вашу активність і самопочуття. Тримайте себе в руках і не виплескуйте на оточення свій негатив. Адже саме зараз люди можуть побачити у вас творчу та багатогранну особистість, то покажіть себе з кращого боку! Знаходьте нестандартні рішення, розгляньте джерела натхнення в різних речах і привнесіть у своє життя нове.

КОЗОРІГ

Схильні чекати більше, ніж реальна можливість отримати насправді, тому краще не варто обнадіюватися. Може відчуватися нестача сил та мотивації: відчуття втоми і навіть байдужість до активних дій. Дисонанс у напрямку та зосередженості енергії, дає розпливчастість та відсутність фокусу, а це може вибити вас з колії. До кінця тижня більшість труднощів зникнуть самі собою.

ВОДОЛІЙ

Стикаєтеся з труднощами у плануванні та здійсненні завдань. Віддушину схильні шукати в кількох хобі і можете повністю занурюватися в них, забуваючи часом про справжнє життя. Настав той час, коли треба вчитися розраховувати лише на себе та нести за це відповідальність. Ви можете контролювати ситуацію, відмовившись від старого, відчуваючи енергію повні, бачити дорогу до нових перспектив.

РИБИ

Гарний час для перегляду взаємин із людьми загалом, поганий – для вкладення фінансів та великих купівель. Спробуйте розібратися у всьому, що вам цікаво, пояснити якісь речі собі та довести це іншим. Але не з усіма і не завжди потрібно домовлятися, а тим більше поступатися. Саме зараз варто відстоювати особисту думку. Головне не перестаратися, адже ваше напирання може не сподобатися оточенню та призвести до затяжних конфліктів.

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