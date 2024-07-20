Що зірки нам пророкують: гороскоп на 22-28 липня 2024 року

Від цього тижня подієве тло спокійніше, більшість складних транзитів липня вже позаду. Період сприятливий для трудової діяльності, розширення бізнесу та ділових зв'язків.

21 липня гармонійний аспект між двома активними планетами – Марсом та Плутоном, який дає потужний потік творчої енергії, підвищення працездатності, покращення стану здоров'я. Цього дня можна досягти більшого, ніж зазвичай, витримати підвищені навантаження.

22 липня о 10:45 (gmt+3) Сонце входить у знак Лева і одразу утворює опозицію з Плутоном. Цього дня зовнішні обставини спонукають до нового старту чи зміни способу життя. Доведеться зробити складний вибір, подолати страх, переглянути події минулого і знайти в них ресурс для майбутнього. Також це дозволить керувати подіями свого життя та здійснювати незалежні дії.

Від 25 до 27 липня – сприятливі дні. Гармонійний аспект Сонця і Марса сприяє працьовитості та вмінню досягати чудових практичних результатів. Гарний час для публічної діяльності, презентації своїх робіт, дій, спрямованих на здобуття популярності.

26 липня о 01:42 (gmt+3) Меркурій входить у знак Діви. Транзит сприяє підвищенню продуктивності і позитивно позначиться на інтелектуальній сфері, вирішенні фінансових та професійних питань.

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ОВЕН

Можливо, вперше за довгий час ви знайдете свободу і задоволення життям, а це принесе дорогоцінні хвилини щастя. Щоб не відбувалося довкола, внутрішня гармонія не залишить вас до кінця місяця. Тиждень великих перетворень у справах, і насамперед це стосується фінансово-господарської сфери. Керівникам варто зайнятися наведенням ладу всередині колективу. Деякі підлеглі, поширюючи плітки, завдають серйозної шкоди компанії.

ТЕЛЕЦЬ

Фінансові позиції цього тижня є стабільними, можлива підтримка партнерів, отримання державних субсидій, кредит на вигідних умовах. Також можна розраховувати на допомогу близьких людей. Труднощі очікуються з партнерами та інвесторами. Врегулювати важливі робочі моменти буде складно через розбіжності, але тільки вам до снаги знайти правильне вирішення конфлікту, що виник. Контролюйте ситуацію, не опускайте руки. Вільні підприємці можуть зайнятися зміцненням виробничої бази своєї справи.

БЛИЗНЯТА

Можливе перезавантаження в колективі, а також ревізія в організації, важливі наради та перегляд цілей бізнесу. Ті, хто працює за наймом, стануть по-справжньому незамінним елементом у роботі компанії, особливо в період відпусток. Не проґавте цю можливість, щоб закріпитися в колективі. Тим, хто цінує свої стосунки, зірки рекомендують не рубати з плеча. Напруженість можлива через сварки, також є ймовірність, що ви дізнаєтеся неприємну інформацію про свого партнера.

РАК

Багато суперечливих ситуацій виникає під час вирішення ділових та виробничих питань, що супроводжується особистим протистоянням зіткнення думок та інтересів. Розбіжностей стане менше, якщо ви виявите ініціативу та знайдете компромісне рішення. Самотнім людям варто зачекати з новими знайомствами, зараз не найкращий час для нових стосунків. Пари, що вже сформувалися, можуть відчути бажання зміцнити союз, узявши на себе нові зобов'язання.

ЛЕВ

Леви потрапляють у потрібний потік і спрямовують свою енергію у конструктивне русло. Нині легше досягти популярності. У цей час можна знайти відповіді суто особисті питання, вирішити власні внутрішні конфлікти, підвищується ваша конкурентоспроможність, а обставини складаються якнайкраще для того, щоб проявити лідерські якості. Якщо ваша діяльність пов'язана із творчістю, то найближчим часом вона принесе фінансову вигоду.

ДІВА

Планетарні аспекти дають додаткову життєву енергію, відкривають нові перспективи. Тим не менш, якщо в цей період проявляти себе імпульсивно, спочатку робити, а потім думати, то результат може бути досить неприємним. Не звалюйте на себе всі справи, дозвольте собі трохи розслабитись. Адже ефективність дій великою мірою залежить від правильного відпочинку! Використовуйте можливості, щоб створити ситуації, які продемонструють ваші досвід та зрілість.

ТЕРЕЗИ

Обставини складаються якнайкраще, щоб виправити помилки минулого і створити своє майбутнє таким, як вам хочеться. Недавні неприємності безвісти зникають. Підхожий час, щоб діяти не за правилами. У цей період дипломатія та спільні проєкти дають позитивні результати. Активне спілкування з оточуючими відкриває нові можливості. Не втрачайте нагоди виявити творчі чи артистичні здібності. Взаємини із представниками протилежної статі будуть успішними.

СКОРПІОН

Це період підвищеної конфліктності в сім'ї та в особистих стосунках, що може призвести до незворотніх наслідків. Будьте уважні під час спілкування з дітьми – у них можуть залишитися неприємні враження та з'явитися психологічні блоки від вашої імпульсивності. Цими днями труднощі будуть пов'язані з недостатньою підготовкою, плануванням та організацією або з вашого боку або з боку оточення. Навіть якщо ви вирізняєтесь обачністю, існує великий ризик виявитися заскоченим зненацька.

СТРІЛЕЦЬ

Неправильний розрахунок часу — одна з суттєвих перешкод для успішної діяльності. Навколишні можуть чинити фізичний опір, створити перешкоди, особливо це стосується тих, хто переміщається власним автомобілем. Набагато кращі справи у любовній сфері. Будь-який флірт має шанс на успіх! Обставини сприятливі для спілкування з родичами, батьками та дітьми. Це додасть відчуття життєрадісності та задоволення.

КОЗОРІГ

Особливої значущості набувають суспільні зв'язки та співробітництво. Можливий короткочасний фінансовий успіх, одноразові надходження, невеликий прибуток. Якщо ви плануєте щось почати, зробіть це зараз, чим раніше, тим краще. Справи розвиватимуться повільно, але впевнено та передбачувано. Гарний час для стабілізації взаємин у колективі, з партнерами та керівництвом. Тиждень сприятливий для вкладень, впровадження нововведень, розвитку проєктів.

ВОДОЛІЙ

Тиждень сприятливий для переговорів, нарад, підписання контракту, а також для виступів та різних візитів до офіційних інстанцій. З'являється можливість досягти реальних результатів у справах, які довго не розвивалися. Обставини вимагають фізичних дій, поїздок і можуть принести шанс, на який ви чекали давно. Гарний час для розвитку фізичної сили та витривалості, початку занять спортом. На перший план виступають реальні дії та видима діяльність.

РИБИ

Попри вашу винахідливість у питанні заробітку, остерігайтеся ризику у фінансових питаннях. Спроби привести себе у хорошу форму та заняття спортом будуть успішними. Цей час сприятливий для роботи, пов'язаної з реконструкцією або переробкою, внесенням змін до будь-якого процесу. У багатьох подружніх пар виникнуть суперечки щодо виховання дітей, організації свого побуту та облаштування житла чи переїзду. Не виключені розбіжності з батьками чи старшими членами сім'ї.

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