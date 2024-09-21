Що зірки нам пророкують: гороскоп на 23-29 вересня 2024 року

Таємниця, пристрасть та трансформація – таке енергетичне тло на найближчий тиждень. Якщо вам не вистачає мотивації, щоб почати діяти, – не хвилюйтеся, найближчими днями вона з'явиться!

Триває коридор затемнень, допомагаючи позбутися старих прив'язок і залежностей, що дозволяє завершити минулі цикли та розпочати новий шлях.

23 вересня о 05:36 (gmt+3) Венера входить у знак Скорпіона, посилюючи прагнення поринути у суть речей, взаємин і почуттів. Досить важкий соціально-психологічний клімат заважає міжособистісним взаємодіям, встановленню міцних емоційних зв'язків та взаємовигідному розвитку взаємин між людьми. З іншого боку, виявляються слабкі сторони стосунків, із якими необхідно працювати.

24 вересня гармонійний аспект Меркурія та ретро-Урана сприяє появі незвичайних ідей, дає силу мови та думки, легкість міркування. Цього дня легше зробити велику розумову роботу, щось вигідно продати, а також когось перехитрити та вийти "сухим із води".

25 вересня опозиція Меркурія з ретро-Нептуном та гармонійний аспект із ретро-Плутоном посилюють психічні процеси, роботу несвідомого, трансформують внутрішній світ людей. Зростає творчий потенціал, розкривається креативне мислення, що дозволяє діяти нестандартно та досягати високих результатів.

26 вересня об 11:09 Меркурій входить на знак Терези – транзит дарує розуміння істини та краси, триватиме до 14 жовтня. Цей час багато людей запам'ятають як наймиролюбніший період. Але в цьому періоді є підводне каміння. Так, наприклад, ви повинні бути готові, що вас вивчатимуть з усіх боків.

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ОВЕН

Попри зовнішнє напружене тло та тривожні настрої в суспільстві, ви відчуєте приплив життєвих сил, бажання не тільки самим отримувати задоволення від життя, а й тішити оточення. Ваша харизма підвищується, оточення звертає на вас увагу, а це можна використовувати для просування своїх проєктів. Намагайтеся більше часу присвятити дітям або провести час із друзями! Візьміть максимум від цього тижня і на повну заряджайте позитивною енергією.

ТЕЛЕЦЬ

Енергія, як і раніше, буде вас переповнювати, і вас може кидати з боку в бік через спрагу кипучої діяльності. Щоб не уславитися ексцентричною особою, краще поводьтеся скромніше і не надягайте "все краще одразу"! Принаймні вас готові вислухати і розглянути вашу точку зору на той чи той процес. Ваша дотепність буде на висоті, і цим можна непогано скористатися – наприклад, зав'язати корисне знайомство або налагодити стосунки з кимось, кому ви давно симпатизуєте.

БЛИЗНЯТА

Розташування зірок таке, що спокійне життя настане нескоро, знайомі та колеги постійно нагадуватимуть про себе. Будьте готові до непередбачених перешкод, засудження з боку інших людей. Тиждень підходить для вирішення бюрократичних питань, заповнення різноманітних звітів, переоформлення документів. А ідеальним планом на вихідні буде відпочинок: відкладіть будь-які нетермінові справи і, за можливості, вдайтеся до "нічогонероблення" без будь-яких докорів сумління. Попрацювати ви ще встигнете!

РАК

Тиждень багатий на події складні та перетворювальні. Весь цей період ви будете готові на багато чого, щоб набути високого суспільного статусу. Вас буде переслідувати бажання мати розкішні речі та дорогі бренди. Але не витрачайте свої ресурси — заощадження вам скоро знадобляться! Якщо раптом ви відчуєте гостру потребу взяти кредит, щоб придбати останню модель айфона, краще перевести дух і зважити все за і проти, а не йти на поводі у своїх матеріальних бажань.

ЛЕВ

Непередбачуваний і водночас дивовижний період! На початку тижня ви схильні сприймати те, що відбувається навколо так, ніби ваше життя – це суцільний квест! Але, в будь-якій галузі життя вас буде супроводжувати везіння, і все буде вдаватися напрочуд легко і швидко. Тож користуйтеся життєрадісною енергією цього тижня та беріться за будь-які питання, навіть за ті, які, як вам здавалося, вирішити неможливо. У матеріальних справах – без змін на краще.

ДІВА

Не висловлюйте претензій і не з'ясовуйте стосунки з коханою людиною, якщо вона є. А якщо ні – не фліртуйте у соцмережах та не відкривайте сайти знайомств. Жодна романтика протягом тижня, хоч як це не сумно, до добра не доведе. Але вашої особистої енергії достатньо для того, щоб виявити ініціативу у професійній сфері. Сміливо йдіть до начальства і беріть у навантаження додатковий проєкт, займайтеся реалізацією власних ідей у будь-якій галузі, що цікавить вас.

ТЕРЕЗИ

Гарний час для запису на курси підвищення кваліфікації. Або вирушити у поїздку, відрядження, яке давно планували. Спілкування як із професійних питань, так і з близькими людьми клеїтися не буде. А в будь-якій, навіть більш-менш простій справі виникатимуть непередбачені перешкоди. Найбільш сприятлива самостійна діяльність, фізична робота на самоті, а також активний відпочинок. У цьому випадку ефект буде помітний вже до середини тижня.

СКОРПІОН

Зірки не вітатимуть жодної ініціативи, а надто активні можуть навпаки нарватися на серйозні неприємності. Обставини тижня ведуть ваш розум до абстракцій, спонукаючи мислити якимись ефемерними категоріями. Діяльність, пов'язана з конкретикою та концентрацією, буде даватися вам особливо важко. Натомість будь-які креативні вчинки привертатимуть до вас увагу інших людей, що дозволить знайти нові способи втілення своєї мрії у реальність.

СТРІЛЕЦЬ

Ви схильні виставляти напоказ свої переживання, віддаючи перевагу "додумуванням" за співрозмовників над відкритою розмовою. Якщо у вас виникнуть питання до близької людини, краще вийти на прямий діалоги розвіяти всі сумніви. Планетарні аспекти дають вам здатність налагоджувати корисні зв'язки та з їхньою допомогою домагатися своїх цілей. Вам буде властива легкість на підйом та винахідливість. А для успіху вам потрібно намагатися бути перед очима, обертатися у різних колах і заводити всілякі знайомства.

КОЗОРІГ

Єдине, що може затьмарювати цей період, – невміння доводити розпочате остаточно. А також примхи рідних, коханих, дорогих вам людей. Напружене енергетичне тло тижня додає вам імпульсивності та бажання відстоювати свою точку зору до останнього. Протягом тижня краще не займатися грошовими питаннями, не планувати серйозних маніпуляцій, пов'язаних із здоров'ям. Зате відвідування салону краси та стрижка волосся минуть чудово і принесуть багато позитивних емоцій.

ВОДОЛІЙ

Бажання бути в центрі уваги може спровокувати агресивні випади та непотрібні домисли з боку конкурентів та недоброзичливців. Зачепити ваше самолюбство простіше простого, тому намагайтеся не реагувати на будь-які критичні зауваження на вашу адресу. У вже знайомому колективі, на роботі, вам вдасться організувати командну роботу і досягти непоганих результатів. Також тиждень сприятливий для того, щоб переробити всі справи, що накопичилися за довгий час, до яких зазвичай "руки не доходять".

РИБИ

Емоції захвиськуватимуть, пристрасті – кипітимуть, а розмови закінчуватиметься бурхливим з'ясуванням стосунків. Самотнім корисно почати думати про зміни на особистому фронті, тому можна оновити анкету на сайті знайомств та активно спілкуватися у соціальних мережах. А тим, хто перебуває у стосунках, має сенс хоча б трохи потішити романтичного партнера та влаштувати вечерю зі свічками чи вибратися вдвох на пікнік. Також тиждень підходить для важливих життєвих змін, оформлення документів за кордоном, далеких подорожей.

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