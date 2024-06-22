Що зірки нам пророкують: гороскоп на 24-30 червня 2024 року

29 червня негативна кармічна точка – Чорний Місяць – входить на знак Терези на 9 місяців. Усі люди отримуватимуть життєві уроки з сфери особистих та ділових взаємин, багато пар пройдуть через кризу.

Протягом тижня прояснюються багато питань, люди показують свою справжню особу, приходить розуміння того, як вибудовувати подальше життя. Одночасно і складний, і дуже важливий тиждень для багатьох, оскільки порушуються фундаментальні питання. Найкращий час, щоб щось змінити у своїй професійній діяльності чи зовсім змінити рід зайнятості.

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ОВЕН

Оскільки негативна кармічна точка Чорного Місяця входить в опозиційний знак зодіаку, зовнішній світ може стати агресивним щодо вас. Це дасть поштовх, який допоможе вам зробити добрий старт. Однак зростання відбуватиметься в умовах конфліктів. Якщо ви не боїтеся труднощів, то це чудовий час, щоб вирішити давно наболілі проблеми. Ви сповнені енергії та готові рішуче діяти. Несприятливий період настає для підприємців: проєкти розвиватимуться, а от із прибутками буде туго.

ТЕЛЕЦЬ

У бізнесі зараз час розширюватися, шукати надійних інвесторів. Ваші починання підтримають друзі, які допоможуть вирішити тяганину з документами. У колективі службовців назріло невдоволення і хтось вам заздрить. Зірки рекомендують потоваришувати зі своїми ворогами або розставити всі крапки над «і». Робочий настрій не сприяє романтичним почуттям. Вам хочеться якнайшвидше повернутися до офісу або зануритися у своє хобі, тому стосунки в парі ризикують охолонути.

БЛИЗНЯТА

У шлюбі є напруженість через розподіл фінансів. Самотні серця зможуть знайти цікаві знайомства в далеких країнах через інтернет-листування. Багато хто з тих, хто давно зустрічається, ухвалить рішення закріпити свої стосунки, проте з цим краще зачекати до весни. Батьки можуть бути надто суворими до дітей, вимагаючи досягнень і результатів, що призведе до конфліктів і хвороб, тому пригальмуйте свої амбіції щодо спадкоємців.

РАК

Попереду не найпростіший тиждень, і його варто пройти без поспіху та суєти. Вам зараз зовсім не до відпустки. Робочі та творчі проєкти забирають усі сили, але це дасть позитивні плоди! Ви досягли професійного піку та стоїте на порозі нового циклу. Багато цілей досягатимуться титанічними зусиллями, що часом вам захочеться все кинути. Вам доведеться багато чого змінити на кар'єрній ниві, але будьте готові до хаосу і плутанини. На роботі на вас чекають кризові події, які змусять ухвалювати важкі рішення.

ЛЕВ

Фінансова сфера поступово налагоджується після непростого періоду втрат, чекайте на приємні сюрпризи у вигляді подарунка, оплати ваших послуг або великого прибутку від угоди. Відмовтеся від ризикованих вкладень і не давайте у борг, оскільки є ймовірність, що ваші гроші не повернуть. Безліч провальних проєктів та дрібні невдачі сильно підірвуть вашу віру у доцільність продовження розпочатого. Захочеться повністю перезавантажити своє життя – і це правильно. Попереду на вас чекає багато цікавого!

ДІВА

У більшості представників вашого знака головні події цього місяця можуть відбуватися саме в особистому житті. Енергії періоду розширять коло осіб, які можуть стати потенційними «половинками», а також посилить почуття нинішнього партнера. Хтось раптово одружиться, а хтось несподівано для всіх розлучиться. Якщо ви на межі розлучення з чоловіком, то вам не уникнути судів та поділу майна. Романтичні і велелюбні натури, які ніяк не могли зробити вибір, нарешті зможуть стати розсудливими.

ТЕРЕЗИ

Застій у бізнесі вимагатиме терплячого очікування, а складнощі з державними органами гальмуватимуть розвиток проектів. Головна проблема найближчого періоду – нестача коштів та фінансова залежність. Ви давно плекали надію відкрити невеликий бізнес чи піти у вільне плавання, зайнятися творчими проектами. Але зобов'язання змусять вас відкласти мрії. Зірки рекомендують вам особливо подбати про своє здоров'я за допомогою здорового харчування та помірного спорту.

СКОРПІОН

Напружена ситуація в колективі додасть похмурого настрою. Службовець може подумати про відхід у сімейну справу чи нову, більш спокійну, роботу, і можливості для цього з'являться у третій декаді червня. У цей же період можливі проблеми з дітьми та великі витрати, пов'язані з ними. Ситуація з дітьми, який би вона не мала вигляд, виявиться тривалою, а тому будьте уважні до їхніх потреб, можливо, вони цього потребуватимуть. Кращий спосіб зберегти здоров'я — дотримуватися суворої дисципліни, обмежуючи себе в надмірностях.

СТРІЛЕЦЬ

Не варто розраховувати на швидке вирішення питань. Однак у вас є сили та терпіння, щоб досягти всього, чого ви хочете! Для всіх справ кар'єрного характеру цей тиждень дуже добрий. Підприємці та начальники всіх рівнів матимуть можливість матеріалізувати свої досягнення, і вже у першій декаді липня це стане реальним. Можливі нові пропозиції, масштабні та успішні у фінансовому плані. Вирушайте на навчання, якщо вам не вистачає знань, це відкриє нові перспективи.

КОЗОРІГ

Отримані знання та навички допоможуть здобути більше впевненості у собі та дадуть поштовх до пошуку нових сфер для реалізації. Нові проєкти, якими зайняті підприємці та начальники всіх рівнів, обіцяють великі перспективи. Службовець може здобути нову, перспективну посаду, а якщо в недавньому минулому це вже сталося, то зможе зміцнити свої позиції як професійні, так і фінансові. Власники бізнесу можуть розраховувати на потужну підтримку впливових осіб, які захочуть інвестувати в проєкт.

ВОДОЛІЙ

Потрібно часто звертатися до документів, які ви оформляли та підписували на початку року. Представники знака, які працюють за наймом, зможуть змінити роботу, але також є небезпека звільнення. Можлива вдала ділова поїздка, зміцнення зв'язків із іноземними колегами. Фінансова ситуація загалом стабільна. Краще відмовитися від позик та вкладень, а також від ризикових угод. Сімейним людям не доведеться страждати від нудьги: побутові клопоти та турботи про дітей поглинуть так, що ви забудете про будь-яку романтику.

РИБИ

Час напружений і більше підходить для роботи, можливо, на особисте життя не вистачить ні часу, ні сил. У любовній сфері очікуються серйозні зміни, і для деяких вони будуть негативними. Ті, хто зараз сильно закоханий, будуть надто емоційними та квапливими. Напади ревнощів та образ можуть сильно зіпсувати романтичний настрій, тому наберіться терпіння і не поспішайте з висновками. У багатьох виникнуть проблеми з батьками, старшими членами сім'ї. Підприємці стануть перед вибором – скоротити витрати чи закриватися.

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