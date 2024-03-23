Що зірки нам пророкують: гороскоп на 25-31 березня 2024 року

Найголовнішою подією майбутнього періоду буде Місячне затемнення 25 березня у знаку Терези. Від цього дня починається енергетично потужний час, який запам'ятається багатьом людям масштабними подіями.

Тиждень мине на спадному Місяці. Щоб не зіпсувати собі карму, намагайтеся встановити баланс між вами та оточенням, не руйнувати зопалу важливе та дороге.

Весняний коридор затемнень відкриває місячне затемнення 25 березня, і дуже важливо цього дня не відриватися від реальності. У кожної людини це затемнення активізує певні натальні аспекти, планети, астрологічні будинки гороскопа. У разі правильного використання можливостей найближчого тижня і знанні своєї натальної карти, можна розібратися в обставинах, що склалися, знайти причинно-наслідкові зв'язки минулого з сьогоденням і прокачати всі сфери життя.

Повня або Місячне затемнення 25 березня акцентує вісь кармічних вузлів, тому кожен отримає те, що заслуговує. Поки не пізно виправте помилки та перепросіть, якщо когось образили!

27 та 28 березня – прекрасні творчі дні для представників знаків стихій Землі (Телець, Діва, Козоріг) та Води (Рак, Скорпіон, Риби). Ловіть хвилю натхнення та насолоджуйтесь закоханістю! Гармонійний аспект Венера-Уран посилює уяву, сприяє появі оригінальних ідей. Щоб зрозуміти свої справжні бажання, себе і романтичного партнера, може знадобитися усамітнення.

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ОВЕН

Складний тиждень. Можете випробувати розчарування та неприємні емоції через великі очікування. Відкладіть амбітні плани як мінімум на два тижні. Утримуйте увагу на головних речах і не розпорошуйтесь на безліч марних справ. Принадним пропозиціям та обіцянкам не вірте. Тиждень не підходить для закупів – ризик переплатити. Якщо зіткнетеся із затримками, перешкодами чи відходом чогось із вашого життя, то прийміть це як знак згори.

ТЕЛЕЦЬ

Добре сконцентруватися на завершенні проєкту, здаванні звітності, закінченні якогось етапу. Протягом тижня можете зіткнутися із перешкодами з боку колег та ділових партнерів. Можливо, ви когось дуже дратуєте своїми успіхами та самодостатністю. Психологічне тло на роботі досить напружене, зате в особистому житті, загалом, все гаразд. Намагайтеся філософськи дивитися на повсякденні турботи і в жодному разі не реагуйте на провокації.

БЛИЗНЯТА

Тиждень підходить для розслідувань пошуку необхідної інформації, занурення у важливі питання. Ідеальний час для саморозвитку, духовних практик, отримання консультацій астролога чи психолога. Нездоровий оптимізм та бажання ризикнути можуть призвести до великих проблем. Обов'язково слухайте внутрішній голос і не робіть чогось проти своєї волі! Зберігайте незалежність та добрі стосунки з оточенням.

РАК

Інстинкт самозбереження на мінімумі протягом тижня, можливі загострення хронічних захворювань. Травмонебезпечність підвищена, проте не забувайте про свої обов'язки – шкодувати вас ніхто не буде і спитають сповна. Велика ймовірність неприємних сюрпризів у любовних та фінансових питаннях. Велика кількість стресових ситуацій заважає точним розрахункам і справам, де потрібна уважність, тому важливо не поспішати і, за можливості, знайти того, хто спокійний і холоднокровний.

ЛЕВ

Тиждень підходить для творчої та креативної діяльності, написання текстів, створення фотосесій. Однак, не поспішайте все це показувати іншим – тільки знайдете ще заздрісників та недоброзичливців. Зараз можна помріяти про майбутнє, трохи розслабитись, взяти відпустку на роботі. Після завершення весняного сезону затемнень у вас ще буде час, тому створюйте для себе базу майбутніх успіхів, але поки що про це нікому не розповідайте.

ДІВА

Подбайте про своє здоров'я, зверніть увагу на поведінку свійських тварин. Не вірте обіцянкам, даним протягом тижня і самі утримайтеся від таких! Намагайтеся закінчити важливі справи, які довго відкладалися, навіть якщо вони здаються нудними. Можна запланувати розмову, де не потрібні зайві емоції. З мінусів тижня – обставини створюють тривожну атмосферу, у вас відсутня гнучкість, але є бажання домогтися свого за будь-яку ціну.

ТЕРЕЗИ

Не переборщіть із задоволеннями, щоб уникнути неприємних наслідків. Навколо вас може виявитися багато «слизьких» людей. Хитрість витає у повітрі. Легко можна припуститися помилок або потрапити на вудку шахраїв. Протягом тижня ви схильні захопитися смачненьким та солодким, перебрати з алкоголем. Остерігайтеся самообманів, вірусів та алергії. Проте тиждень підійде для творчості. Якщо ви людина мистецтва – робіть, складайте, малюйте, фотографуйте.

СКОРПІОН

Цей тиждень навряд чи можна назвати продуктивним – можливі помилки, часто через підвищену суєту. Якщо хочете чогось досягти, дійте не натиском, а по-жіночому (м'якістю, хитрістю). Час бачити чи навчитися це робити. Намагайтеся не поспішати і будьте вкрай обережними за кермом та у висловлюваннях. Відкладіть важливі рішення. Тиждень сприятливий для тих, хто вміє діяти спокійно та трансформувати внутрішню напруженість у повсякденні справи та творчість.

СТРІЛЕЦЬ

Ви будете схильні драматизувати події – почуття збуджені, а емоції розжарені. Свої таємниці зберігайте з собою, не треба базікати зайвого. Тиждень із кармічним підґрунтям – затемнення 25 березня покаже, де було допущено промахи. Несприятливий час для виступів, розмов із начальством, ближніх та далеких поїздок. Але можна вирішити старі проблеми та виправити помилки. Не сподівайтеся на інших, беріть ініціативу до рук!

КОЗОРІГ

Можуть загостритись хронічні захворювання, накрити тривожність. Добре позбавитися завалів і викинути зайве. Стережіться агресивних людей і самі не будьте категоричними, оскільки велика ймовірність грандіозних скандалів! Акуратніше з діями та закупами на емоціях. Намагайтеся приділити увагу батькам, дітям, шлюбному чи романтичному партнеру. Не чіпляйтеся до оточення з причіпками та не виходьте на важливу розмову. В ідеалі — візьміть короткострокову відпустку і добре відіспіться.

ВОДОЛІЙ

Тиждень підготував форс-мажори, енергетика наелектризована. Місячне затемнення може принести непорозуміння з дорогими людьми. Тривожність і занепокоєння буде підвищено. Остерігайтеся витрат і обіцянок на імпульсі. Перш, ніж взяти в борг, пам'ятайте – витрачаємо чужі, а віддаємо свої. Стежте за збереженням своїх даних і нікому не розповідайте про своє особисте життя. Щастя любить тишу! Дотримуйтесь цього правила – і все у вас складеться якнайкраще.

РИБИ

Інтуїція і проникливість, так само, як і пристрасті, підвищені. Починається цікавий романтичний час, коли можна влаштувати свято. У професійній сфері не виключені гальмування та несподівані повороти справ. Натомість це гарний час для креативних людей, які схильні діяти раптово, ловлять творчі ідеї у повсякденному житті. Добре займатись езотеричними практиками, інтелектуальною діяльністю, де потрібно пізнати глибинні смисли.

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