Що зірки нам пророкують: гороскоп на 26 лютого – 3 березня 2024 року

Календарна зима підходить до свого завершення, а попереду довгоочікувана весна та літо. Але останні дні лютого запам'ятаються надовго важливими заявами політиків та інших людей, які беруть участь у управлінні світовими процесами. А це вплине на життєдіяльність багатьох людей та цілих держав.

Напружений аспект Марса з Юпітером 26 – 27 лютого дає схильність до надто енергійної та імпульсивної поведінки, нерозсудливості, необачності та нетерплячості, що сприяє збільшенню кількості недоброзичливців та ворогів. Натрапивши на перешкоди, важливо відійти на крок назад, а не прагнути в роздратованому стані будь-що досягти бажаного. Це допоможе уникнути неприємностей та зберегти власну репутацію.

28 – 29 лютого з'єднання Меркурія із Сатурном і з Сонцем у Рибах. Цими днями можливе відчуття перешкод, що постійно виникають у вираженні та реалізації своїх бажань. Багато людей зіткнуться з необхідністю робити вибір між фізичною, емоційною, інтелектуальною та духовною сферами. Кожній людині доведеться зрозуміти завдання, яке ставлять перед ним планети цього тижня. Перш ніж підписувати будь-які документи, намагайтеся їх хоча б вивчити.

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ОВЕН

Планетарні взаємодії дають енергію задля досягнення бажаного. Якщо є мета і ви на ній сконцентровані, спокійно та просто висловлюєте свої думки, то легко зможете досягти порозуміння з оточенням та знайти союзників. Хороша сприйнятливість та раціональний погляд на життя сприяє реалізації своїх умов на практиці. В особистому житті також відбувається щось важливе, що позитивно впливає на ваш емоційний стан.

ТЕЛЕЦЬ

Можуть несподівано проявитись художні здібності, дизайнерський талант, схильність до в'язання, шиття, моделювання одягу. Саме зараз можна перевести своє хобі у джерело заробітку, розпочати власний бізнес та незабаром здобути фінансову незалежність. У сімейному житті, романтичних взаєминах не все так гладко, як хотілося б. Цього тижня, як ніколи, важливо не переносити емоційний стан та особисті проблеми у ділову сферу.

БЛИЗНЯТА

Загострюється чуття на прибуткові угоди, тому вдається досягти стабільності у сфері. У разі потреби ви можете боротися за збереження свого соціального становища, якщо зіткнетеся з нечесною конкурентною боротьбою. Терпіння у професійних справах, практичний підхід до вирішення питань, організаторський талант дозволяє навести лад у всіх життєвих сферах. Багатство ідей і тверезість розуму дозволяє набути впливу на оточення.

РАК

Хороші та творчі взаємини з оточенням сприяють організації нових проєктів, об'єднанню у групи та спільноти. Прекрасний час для планування особистого життя, розширення сім'ї, ближніх та далеких переїздів. Стабільний, але дещо сумбурний порядок дня трохи втомлює, але зараз ви добре пристосовуєтеся до вимог ситуації. Динамічність та оригінальність у реакціях можуть привертати до вас загальну увагу.

ЛЕВ

Швидкість реакцій, емоційна контактність, легкість визволення з минулих вражень дозволяє зайняти лідерські позиції. Новаторські ідеї та чуття відкривають перед вами вигідні можливості, дають шанси для покращення фінансової та домашньої ситуації. Підсвідомі осяяння впливають на формування рішень, дозволяють творчо використовувати свою волю, керуючи своєю уявою. Підхожий час для того, щоб оновити практичні справи та світ почуттів.

ДІВА

Ви спритно плануєте повсякденні справи, гармонійно пристосовуєтеся до панівних течій. Обставини дозволяють застосувати незвичайні здібності психіки, наявні знання конкретної діяльності. У разі правильного використання можливостей можете досягти суспільної популярності, стабільності у фінансовій сфері. Якщо ви відчуваєте якийсь дисбаланс, докладіть усіх сил для встановлення рівноваги і в жодному разі не приміряйте на собі роль жертви.

ТЕРЕЗИ

Чудове чуття надає всьому, що ви робите, особливий шарм, тому все створене вами відрізняється своєю винятковістю. Зараз ви відчуваєте навколишній світ більш гармонійним і свідомим, ніж є насправді, і можете створювати відповідну атмосферу у своєму оточенні. Якщо прагнете набути популярності, здобути суспільне визнання, використовуйте можливості цього тижня максимально. Є шанс знайти романтичного партнера, якщо ця тема для вас є актуальною.

СКОРПІОН

Велика уява в галузі трансцендентального та сильна емоційна сприйнятливість допомагають відчувати інших людей. Можливе розкриття паранормальних здібностей. Попередні знання, накопичені в підсвідомості, дають незвичайну інформацію. Тиждень ідеально підходить для того, щоб створити міцний зв'язок із сім'єю. Гармонія між свідомістю та підсвідомими бажаннями, відчуттями та почуттями сприяє підвищенню якості життя.

СТРІЛЕЦЬ

Сприятливий час для пошуку та встановлення співпраці з іншими людьми. Якщо ви займаєтеся роботою, яка приносить емоційне задоволення, то можливе просування кар'єрою. Як мінімум, для професійного зростання буде підготовлено ґрунт. Хороше вміння висловлювати свої думки усно та письмово дозволяє вам бути душею компанії. Складаються слушні обставини для торгівлі та громадської роботи, відкриття бізнесу, взаємин з іноземцями.

КОЗОРІГ

Вміння тримати почуття під контролем розуму, вигідно виділяє вас на тлі оточення. Можливі численні поїздки, частий обмін думками з іншими людьми, що призведе до успішного просування своїх проєктів і зміцнення становища в соціумі. Надмірна поблажливість може призвести до того, що вашими почуттями користуватимуться інші люди. Ви зможете сміливо боротися та рішуче перемагати, не руйнуючи ні людей, ні обставини.

ВОДОЛІЙ

Ваша емоційність сильна, але водночас гармонійна. У поводженні з оточенням намагайтеся бути ввічливими, тактовними, глибоко і тонко реагуйте на його вчинки. Ви можете досягти успіху завдяки допомозі та підтримці іноземних партнерів. Велика енергія та схильність до ризику підвищують вашу конкурентоспроможність. Продуктивність вашої діяльності досить висока, але стежте за режимом праці та відпочинку, щоб зберегти своє фізичне та психічне здоров'я.

РИБИ

Тиждень наповнений несподіваними сюрпризами. Особливу радість ви переживаєте завдяки напруженості почуттів, зумовленій прагненням до ідеальної мети. У любовній сфері відбуваються яскраві події, ваші почуття здатні змусити забути розсудливість та обережність. Намагайтеся дотримуватися професійної та конструктивної взаємодії з партнерами, уникаючи емоційних проявів. Запорука успіху – терпіння та готовність до досягнення компромісів.

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