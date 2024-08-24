Що зірки нам пророкують: гороскоп на 26 серпня - 1 вересня 2024 року

Тиждень із кармічним забарвленням. На нас чекають кризові моменти та перевірка на міцність. Але, якщо не хочете спуститися на щабель донизу, доведеться взяти себе в руки та подолати труднощі. Бережіть взаємини та фінанси!

26 і 27 серпня – сприятливі дні, користуйтесь натхненням, що нахлинуло! Вночі можуть снитися цікаві барвисті сни. Можна попрацювати зі снами та отримати відповідь на бентежливе запитання. Вже від понеділка необхідно вибудовувати баланс між особистими потребами та інтересами громадськості. Наповнити себе позитивною енергією допоможе творчість.

Початок тижня багатьом принесе приємні несподіванки, зустрічі з неординарними особистостями та романтичні знайомства. Але пам'ятайте, що нове захоплення може зіпсувати наявні взаємини. Чорний Місяць з'єднується з Місячним Вузлом, що заходить, піднімаючи кармічні питання. Також це поєднання змушує нас перекласти відповідальність, ховатися за чужими спинами.

28 серпня Венера в опозиції з ретро-Нептуном, а Меркурій виходить із ретрофази – день напружений, виникнуть нові проблеми, якими доведеться зайнятися. Людям із хронічними захворюваннями потрібно подбати про здоров'я. Намагайтеся бути більш гнучкими. Не потрібно виявляти зайвий натиск і хамити. Навіть правда, сказана в лоб. може спровокувати неприємності та сварки. Твердолобість і впертість додадуть неприємностей.

29 серпня о 16:23 Венера входить у знак свого управління — Терези. Від цього дня небесна погода налагоджується, а чіткість та раціональність допоможуть досягти бажаного.

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ОВЕН

Будьте готові до великої кількості подій, метушні, необхідності спілкуватися, багато розмірковувати над тим, що відбувається, і приймати рішення. У подібній атмосфері буде нелегко зосередитись на своїх бажаннях та вільному прояві себе у зовнішньому світі. До кінця тижня вам захочеться нових відчуттів, тому, зібравши торбинку з досвіду, отриманого раніше, ви вирушаєте напрацьовувати новий. Але зважайте і на те, що доведеться взяти з собою невиконані уроки минулого.

ТЕЛЕЦЬ

Обов'язково скористайтесь першою половиною тижня для найважливіших справ. У цей час спробуйте звернутися до керівництва або подати документи до інстанцій, освітніх установ. Помічайте деталі, оперуйте фактами та законодавчою базою. Виявляйте діловий підхід – і ви знайдете ресурс, який наповнить вас. Друга половина тижня буде нервозною, особливо це стосується матеріального боку життя. Є ризик зіткнутися з неприємностями чи посваритися.

БЛИЗНЯТА

Тиждень різноплановий: десь на вас чекає успіх і корисні знайомства, а десь розчарування та помилки. Можливі неприємні новини, сварки, відкриття неприємної інформації з минулого. Відмовтеся від безрозсудних дій, виявляйте відповідальність, використовуйте уяву та винахідливість, і тоді цей період відкриє можливості. Нові пропозиції беріть "на подумати". Гарний час для духовних практик. Якщо ви вмієте гарно говорити – користуйтесь цим.

РАК

Нагадають про себе події початку серпня. Пристрасті вируватимуть – спробуйте направити цю творчу енергію у правильне русло. Важливі заходи наразі будуть реалізовані повною мірою. Добре повторно виставляти оголошення, коригувати резюме. Мінус тижня – активізація шахраїв, обмани, ризик отруєнь та інфекцій. Зосередьтеся на роботі, переглядайте плани та фінансові стратегії. Серйозних маніпуляцій із зовнішністю не плануйте, а процедури догляду будуть актуальні.

ЛЕВ

Тиждень розпочнеться на позитиві, на романтичній хвилі, коли можна справити бажане враження на оточення. У середині цього періоду настрої зміняться. Випливуть неприємні емоції, захочеться докази лкохання партнера, яскравих почуттів. Цей час запам'ятається палкими сценами, публічними заявами, фінансовими змінами, непередбачуваними діями, сюрпризами та несподіваними подіями. Але завершення тижня принесе заспокоєння та матеріальне задоволення.

ДІВА

Гарний час для творчості, відпочинку, свята, кохання та спілкування з дітьми. Використовуйте цей час для реалізації задумів. Можуть з'явитися нові пропозиції щодо роботи. Вибір краще зробити у бік нового, того, що ще потрібно пізнавати, напрацьовувати навички, чогось вчитися. Будьте чесними із собою – зізнайтеся, що попередні мета та установлення не прижилися. Також тиждень сприятливий для всіх, хто відчуває пристрасть до своєї справи. Шукайте те, що вас запалює, і щасливі шанси не забаряться.

ТЕРЕЗИ

Дуже важливий вам тиждень, принесе непередбачені обставини, до яких доведеться швидко адаптуватися. Цей період змусить поміркувати чи щось змінити у сферах та ситуаціях, пов'язаних із вашим почуттям власної гідності. Перехід Венери у знак Терези може впливати на ваші рішення чи переконання у відповідь на глобальні світові події. Наприклад, ви можете зважитися на переїзд чи зміну професії. Ви більше не хочете бути «сильною та незалежною» або навпаки, «ідеальною та сімейною».

СКОРПІОН

Для багатьох Скорпіонів це може бути важкий період, повний боротьби та «гасіння пожеж». Глибоко особисті та навіть егоїстичні теми виходять на перший план. Протягом тижня добре було б поставити собі запитання, на які зазвичай не вистачає часу. Тому на останній тиждень серпня не варто покладати великих надій. Можуть випливти дитячі комплекси, з'явитися партнер з минулого, з яким пов'язані неприємні спогади. Все в комплексі спонукає вас до серйозних життєвих змін.

СТРІЛЕЦЬ

Виявляйте акуратність під час активності, дотримуйтесь техніки безпеки. Поспішність і дратівливість можуть призвести до травм та нервового стресу. Події цього тижня випробовують вас на міцність. Слухайте інтуїцію та дійте за ситуацією. А краще візьміть відпустку на тиждень і вирушайте до моря або в гори – залежно від того, як ви любите відпочивати. У спокійній атмосфері подивіться на свої плани під іншим кутом – проявіть оригінальність.

КОЗОРІГ

Не треба потурати своїм слабкостям, зокрема бажання все контролювати. Добре дотримуватися активної позиції та вміти домовлятися. Тиждень сприятливий для навчання, реалізації творчих ідей. Інформація буде запам'ятовуватися швидше. Можна будувати плани, але вони мають бути реальними та розбиті на етапи. Якщо у вас є мрія, то протягом тижня чудовий час, якщо вже не реалізувати, то хоча б просунутися у її напрямі. Багато земних бажань можуть бути досягнуті наполегливою працею.

ВОДОЛІЙ

Ви можете відчути в собі неприборканість бажань, егоїзм. Очікується продовження любовних драм, розпочатих ще на початку серпня. Несподівано спливуть помилки, кохана людина і люди, які вас оточують, пригадають необережно кинуті фрази. Буде важко протистояти впливовим людям та обставинам. Але є і позитивний момент – якщо докласти максимум сил і бути терплячими у взаєминах з іншими людьми, можна досягти успіху в роботі та просунутися в кар'єрі.

РИБИ

Важко досягти компромісу та знайти союзників. Краще уникати публічної діяльності та спілкування з тими, хто вам не подобається. Активізуються конкуренти та суперники, вас можуть провокувати зробити те, що не додасть вам користі. Планетарні аспекти змусять вас ще глибше поринути у приховані страхи, тривоги, образи. Якщо є можливість, проведіть час із людьми, які вас люблять: з дітьми, батьками. Концентруйтеся з ентузіазмом на своїй меті та своїх справжніх бажаннях! Самостійно ви зробите набагато більше, ніж у колективі.

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