Що зірки нам пророкують: гороскоп на 27 травня – 2 червня 2024 року

Від цього тижня багато буде інакше. З одного боку, з'явиться хоч якась визначеність із найбільш бентежливих питань, але з іншого боку, від усвідомлення того, що відбувається, виникає відчуття розчарування. Головне, що дозволить триматися на плаву, – розуміти свій вектор руху та користуватися тим, що маєте.

Перший тиждень, коли після 12-річної перерви, планета Юпітер знову увійшла на знак Близнята на рік. Душевний стан покращується, але не тому, що все вдається так, як вам заманеться. Швидше, причина в тому, що процес прийняття та смирення з неминучим відбувається набагато легше в цей період.

28 травня гармонійний зв'язок Меркурія та Сатурна надає чудову можливість навести лад у своєму житті, хоча б на цей момент і найближче майбутнє. Підвищується рівень самодисципліни, більше людей схильні мислити критично цього дня, що дозволяє вирішити більшість поточних питань.

Від 29 травня до 4 червня формується гармонійний аспект Юпітера та Плутона, який має довгострокові перспективи. Цінуйте те, що у вас є і тих, хто поряд, і отримаєте більше! Повернення до старого не буде, тому сміливо приймайте все, що подарує вам новий транзит Юпітера представникам усіх знаків зодіаку.

Працездатність, прагнення до знань, громадська активність допоможуть опинитися в потрібному місці в потрібний час. Намагайтеся бути цікавою людиною для інших людей. Діти, народжені наприкінці травня – на початку червня, матимуть «аспект мільйонера» у карті народження.

2 червня – поєднання Венери та Сонця у Близнятах, також у цей день точний аспект Юпітер-Плутон. Планети генерують сприятливі перетворювальні енергії, планомірний розвиток та нові чудові можливості. Використовуйте потенціал дня, щоб набути популярності, зав'язати корисні знайомства, запустити будь-який проєкт. Все, що розпочато вдумливими та відповідальними людьми на початку червня, обов'язково призведе до успіху.

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ОВЕН

Доведеться навести лад у всіх аспектах свого життя – у роботі, любові, творчих проєктах. Настав час на всіх напрямках зміцнити свої тили. Але наберіться терпіння, адже не все йтиме так, як ви задумали. Дуже продуктивний час, особливо творчих занять. Постарайтеся приймати все, що відбувається, як належне, щоб зберегти своє душевне здоров'я. Стійкість та витримка обов'язково окупляться: вже до осені ви зможете відсвяткувати перемогу.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень принесе важливі трансформаційні події у професійну сферу. Спочатку все може це може мати вигляд як справжня катастрофа – звільнення, безробіття, конфлікти, банкрутство. Однак не поспішайте впадати у відчай: все найцікавіше тільки починається — старе руйнується, нове будується. Відповідний час, щоб зайнятися питаннями оптимізації, інтеграцією цифрових технологій у робочий процес, зміцненням партнерства із закордонними колегами.

БЛИЗНЯТА

Від перших днів тижня ви відчуєте, як настрій стрімко змінюється на краще. З'явиться шанс вдало вкластися в нерухомість, землю, офіси, склади та ін. Ті, хто працює за наймом, і держслужбовці серйозно замисляться про зміну місця, але не варто поспішати, якщо немає подушки безпеки. Можливо, варто здобути другу вищу або пройти курси та освоїти нову спеціальність. Різні погляди на матеріальні питання стануть каменем спотикання з партнерами та колегами.

РАК

Дивним чином вам вдається зберігати спокій і навіть психологічно зцілювати оточення. Час романтики та сімейного добробуту. У багатьох міцних сім'ях з'являться діти чи онуки. У фінансовому плані тиждень без потрясінь, якщо планували великі закупи, вкладення, можна робити це сміливо. Саме зараз у вашому полі зору з'являться найвигідніші варіанти. Можливий прибуток від операцій із нерухомістю, а в деяких випадках і отримання спадщини.

ЛЕВ

У багатьох представників вашого знака головні події цього тижня відбудуться саме у роботі. З одного боку, звужуються можливості доходу, але, з іншого – цікавий період, з'являються нові знайомі, що відбувається навколо підштовхує до глибокого аналізу та пошуку відповіді питання. В усякому разі, добровільні самообмеження – справа корисна. Ваша фізична та інтелектуальна активності зараз дозволить зав'язати потрібні зв'язки, які стануть у нагоді для пошуку нових джерел заробітку.

ДІВА

На порядку денному — будівництво, великий ремонт, придбання будинку, квартири, дачі. Або ж переїзд, еміграція, повернення на Батьківщину. Можуть виникнути проблеми з дітьми, але ви можете їх вирішити. Який вони вигляд вони матимуть, загалом передбачити неможливо, але привід для занепокоєння знайдеться. У всіх випадках на потреби дітей можуть йти досить великі суми. Закоханих можуть розділяти різні інтереси, захоплення, погляди на відносини, різні системи цінностей.

ТЕРЕЗИ

Тиждень щасливі події для більшості пар. Це період старанної праці та цілком заслуженого щастя. Ті, хто планує переїзд до іншого міста або іншої країни, будуть близькі до здійснення мрії. Романтичний і безтурботний період, однак, якщо кохання і гроші пов'язані між собою, то взаємні претензії щодо фінансів можуть стати причиною розлучення. Можливі серйозні розбіжності між одруженими партнерами через вибір житла, оформлення різних документів.

СКОРПІОН

Витрати перевищуватимуть доходи. Обставини, що стрімко змінюються, змусять робити швидкі кроки з подолання кризи. Вам доведеться багато чого змінити на професійній ниві, будьте готові до важких рішень та максимальної відповідальності. Напружена атмосфера в колективі додасть втоми, застій у бізнесі вимагатиме терплячого очікування, але якщо ви проявите себе яскраво, нестандартно і свіжо, то зможете трансформувати ситуацію на краще.

СТРІЛЕЦЬ

Доведеться розриватися між будинком та роботою, бізнесом та дітьми, навчанням та коханою людиною. Головна проблема – брак інвестицій та фінансова залежність від інших людей. Клієнтів буде небагато, але постійні споживачі ваших послуг залишаться із вами. Якщо ви працюєте на когось, але давно плекали надію відкрити невеликий бізнес або піти у вільне плавання, зайнятися творчими проєктами, час настав. Тиждень принесе нові плани, які згодом реалізуються.

КОЗОРІГ

Дуже важливий, але багатьом неоднозначний період. Ті, хто зараз закоханий, будуть надто емоційними та квапливими. Напади ревнощів та образ можуть сильно зіпсувати романтичний настрій, тому наберіться терпіння і не поспішайте рвати стосунки. Згодом ви сильно пошкодуєте про це. Сімейним представникам знака не доведеться страждати від нудьги: побутовий клопіт і турботи про підростаючих дітей, які підростають, поглинуть так, що ви забудете про колишні розбіжності.

ВОДОЛІЙ

Ваші доходи безпосередньо пов'язані з вкладеними раніше зусиллями. Доведеться серйозно попрацювати, щоб отримати пристойний прибуток. Гарний час для заробітків через Інтернет. В особистій сфері багато чого несподівано налагодитись. Зірки обіцяють зустрічі з благородними людьми, укладення шлюбу, щастя та радість у партнерстві. Тому якщо в роботі не клеїться, то новий роман чи подорож із чоловіком – найкраща інвестиція на найближчий час.

РИБИ

Період виявиться динамічним, але дуже напруженим. Багато хто з вас зазнає труднощів у просуванні послуг компанії на міжнародному рівні, співпраця з іноземними партнерами може зайти в глухий кут. Певний період вашого життя явно добігає кінця і починається зовсім новий цикл. Перехід із минулого у майбутнє, і він може бути зовсім непростим. Справи будуть хоч і повільно, але, у правильному руслі. Стережіться проєктів, які нібито обіцяють швидкий прибуток.

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