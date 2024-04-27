Що зірки нам пророкують: гороскоп на 29 квітня-5 травня 2024 року

Весь тиждень повільна планета – Плутон – перебуває у фазі стаціонарності, розгортаючись у ретрорух, що посилює трансформаційні процеси у світовому співтоваристві. Емоційне напруження психологічних зв'язків між людьми, підвищена критичність, наявність підвищеного інтересу до всього таємного та забороненого – особливості цього періоду.

Від 29 квітня з 13:33 Венера переміщується за знаком Тельця, де має статус керування. Транзит підкреслює чуттєвий та матеріалістичний складники нашого життя. Венера – планета любові, задоволення та краси, а Телець – знак зодіаку, який керує матеріальними благами, цінностями та фізичним комфортом.

30 квітня о 17:33 войовничий Марс входить на знак свого володіння – Овен, посилюючи активність у всіх життєвих сферах, а також прагнення до особистої та духовної свободи, незалежності та самостійності. Пробивна сила на максимумі в період транзиту Марса Овном, більшість починань принесуть перші результати в досить короткі терміни.

1 травня – день конфліктів, причина яких – ревнощі, гроші, власницькі почуття. Венера в напруженості з Плутоном дає потужний тиск підсвідомості на бажання, тому інтелектуальна робота, розмови на важливі теми навряд чи будуть успішними. Найкраще провести цей день на самоті, займаючись улюбленою справою. Або, як мінімум, уникайте контактів із токсичними людьми,

3 травня Марс і Плутон у гармонійному аспекті, це дві планети, що дають енергію. Марс символізує дію та активність, а Плутон – владу. Планетарні взаємодії цього дня сприяють груповій активності, ефективній колективній роботі, добрій регенерації.

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ОВЕН

Складний та незвичайний період. Вам, невиправному трудоголіку, зірки рекомендують впритул зайнятися особистим життям. Словом, попереду цікавий тиждень, але емоційно-затратний. Ваша професійна активність зараз є на дуже високому рівні. Не бійтеся ризикувати – зірки на вашому боці. Добре підуть справи у тих, хто займається приватною торгівлею, експортом чи перевезеннями. Підприємці отримають гарний прибуток та зможуть закласти фундамент для великих проєктів.

ТЕЛЕЦЬ

Можливі проблеми з органами перевірки, але якщо у вас все гаразд, то і боятися нічого. Ви досягли певних успіхів у своїй роботі, але це ще не межа. Вам відкриваються нові можливості завоювати нові вершини, якщо більше показуватимете свої старання. Іноді треба нагадувати себе, пропонуючи цікаві рішення виробничих питань. Гарний прибуток можливий від ведення справ з іноземними партнерами. Значних витрат вимагатимуть сім'я, діти, рідні.

БЛИЗНЯТА

Ви зараз надто зайняті своєю кар'єрою, тому нерідко від вашої зайнятості на роботі страждають близькі. Намагайтеся більше часу проводити з сім'єю або коханою людиною. Приділіть увагу дітям, займіться з ними корисною справою і ваші зусилля дадуть відмінні результати. Зміцнити любовні стосунки зможе цікава подорож. Якщо ви в парі і давно відкладаєте рішення про одруження, то зараз найкращий період, щоб зробити цей крок. Можливі конфлікти з родичами через спадщину чи інші фінансові питання.

РАК

Тиждень домашніх турбот. Можливо, вам не дуже хочеться займатися рутинними справами, але, як кажуть, час настав! Любовні стосунки не надто турбують вас зараз, оскільки в цій сфері все стабільно. З'являється багато турбот і клопотів, але місце для романтики таки варто знайти. Не варто відмовлятися від побачень, обов'язково приділяйте цьому час. Самотнім людям варто звернути увагу на знайомого, котрий давно відчуває до вас симпатію. Сімейні пари нарешті досягнуть піку гармонії та насолоди одне одним.

ЛЕВ

Не упускайте жодної пропозиції для додаткового заробітку. Робота кипітиме, і визнання ваших заслуг не змусить на себе чекати. До кінця тижня ви зможете завершити найскладніші проєкти, а також допомогти колегам. Керівництво оцінить ваші завзятість та працелюбність, запропонувавши вигідне відрядження чи підвищення. Гроші надходитимуть із різних джерел: партнерів по бізнесу, друзів, чоловіка. Є можливість позичити велику суму у друзів чи банку. Діти тішитимуть своїми успіхами у навчанні.

ДІВА

Якщо у минулому були образи та непорозуміння з коханою людиною, у цей період вдасться їх подолати. Насолоджуйтесь сьогоднішнім днем та спілкуванням одне з одним. До кінця тижня очікуються великі витрати, але й прибутки помітно збільшаться. Варто змінювати роботу лише у разі вигіднішої пропозиції. Вдалими будуть проєкти, у яких беруть участь іноземні партнери. Підприємцям доведеться поборотися із жорсткою конкуренцією. На допомогу прийде друг чи добрий знайомий.

ТЕРЕЗИ

Тиждень подарує вам не лише надлишок енергії, але ще й уміння направити сили у правильне русло. А з вашою завзятістю вам не страшні жодні перепони! Ви отримаєте чимало вигідних пропозицій, проте не всі будуть довгостроковими. Тим не менш, вам вдасться добре заробити і піднятися кар'єрними сходами. Підприємці зможуть зробити крок до розширення свого бізнесу. Службовці можуть розраховувати на пропозицію про нову роботу чи підвищення на старому місці.

СКОРПІОН

Можливо, ситуація у професійній сфері спричинить необхідність переїзду чи відряджень. Головною турботою цього періоду стане найважливіше завдання, пов'язане з якоюсь комерційною власністю, можливо, із землею чи офісом. У цьому разі доведеться вирішувати низку організаційних завдань, але завдяки дисципліни та працьовитості ви з усім цим чудово впораєтеся. У молодих фахівців йтиметься про підвищення на посаді або про додаткові обов'язки.

СТРІЛЕЦЬ

Це досить цікавий час для особистого життя. Багато хто з тих, хто давно самотній, зможе зустріти доленосного партнера. Можливе також відновлення відносин із колишньою пасією, яка мешкає далеко від вас. Тут варто розставити всі крапки над і, щоб не повторити старих помилок. Хорошою новиною для самозайнятих стане підвищення прибутків від професійної діяльності. Витрат хоч і багато, особливо на потреби сім'ї, але доходи покриють їх, і ви залишитеся з плюсом.

КОЗОРІГ

У цей період ви матимете достатньо сил, щоб виконати все задумане. На порядку денному маєте багато господарських турбот: облаштування будинку, ремонт, придбання або купівля нерухомості. У деяких випадках можливе отримання спадщини від родичів. Взаємини в сім'ях загалом стабільні, але виникнуть тертя через фінансові питання та складнощі у вихованні дітей. Планети радять парам, чиї почуття трохи охолонули, вирушити у далеку подорож – це найправильніший шлях до оновлення стосунків.

ВОДОЛІЙ

Ви готові, мабуть, до найважливішого кроку, який переведе вас на новий рівень. Попереду позитивний та відповідальний тиждень – не проґавте свій успіх! Ви отримаєте хорошу підтримку від друзів та знайомих. Велика кількість пропозицій вимагатиме виваженого рішення. Головним досягненням на професійній ниві вважатиметься зміцнення стосунків із колегами. Гарний прибуток принесуть бізнес та робота на держслужбі. Більшість витрат буде пов'язана з сім'єю – дітьми та літніми батьками.

РИБИ

Нові ділові зв'язки, зав'язані в цей час, допоможуть вам у далекій перспективі. Співпраця з колегами з інших міст чи країн розвивається зі змінним успіхом. Проблеми можливі у бізнесменів, інтереси яких пов'язані із закордонними інвесторами. Знадобиться надійне плече та вірне партнерство, щоб досягти бажаних результатів. Самотнім людям зірки обіцяють цікаві знайомства, які переростуть у бурхливий роман. Взаємини з далекими родичами зміцняться після довгих років розлуки.

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