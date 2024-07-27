Що зірки нам пророкують: гороскоп на 29 липня – 4 серпня 2024 року

Від 29 до 31 липня Марс у з'єднанні з Селеною – світлою кармічною точкою поблизу планети-благодійника Юпітера, розширюючи горизонти та дозволяючи знайти ще одну сферу застосування своїх навичок, яка може принести додаткове джерело не лише доходу, а й натхнення. Спілкування з людьми теж буде продуктивним та приємним для всіх.

Труднощі виникають від 2 серпня, під час напруженості Венери та Ураном. Цього дня прогресивні ідеї відкидаються іншими людьми, партнерами та колегами. Конфронтації виникають щокроку, що сприяє виникненню нових проблем.

Від 3 до 5 серпня войовничий Марс перебуває на осі катастроф, формуючи відповідне енергетичне тло. П'ятниця, субота і неділя зовсім не підходять для будь-яких звершень, тому що становище зірок не дозволить досягти хоч скільки-небудь значущих результатів. Ба більше, активні дії цими днями можуть бути небезпечними, обернутися кризовими ситуаціями та іншими неприємностями.

4 серпня о 14:13 (gmt+3) молодик у Леві найсприятливішим чином позначиться на життєдіяльності. Підвищиться свідомість, з'явиться інтерес до всього нового.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Більшість тижня буде вдалою. Але, ближче до вихідних вас може кидати в крайність: діяти, підкорившись логіці та ігнорувати підсвідомість, або слухати лише інтуїцію, заплющуючи очі на навколишню реальність. Однак намагайтеся уникнути і того, і іншого. Великі складності ймовірні на вихідних – ваш управитель Марс поєднується з руйнівною зіркою Альдебаран. Пасивне проведення часу цими днями набагато корисніше активних розваг.

ТЕЛЕЦЬ

Загалом відносно спокійний період. Але конфлікт між вашими внутрішніми емоціями та зовнішніми проявами всередині тижня трохи затьмарює настрій. Водночас творчі здібності збільшаться і простіше створюватиме щось оригінальне. А ось реальність і уява будуть розмиватись, і вам буде складно визначити, де реальні факти, а де домисли, тому що вам властиво підлаштовувати навколишню реальність під свій емоційний погляд.

БЛИЗНЯТА

Якщо від початку зими вам все не вдавалося виділити час, щоб сходити на ковзанку з друзями або вибратися з дітьми прогулятися, кращого часу, ніж зараз, не придумаєш для цих занять. А якщо вас все ж таки здолають лінощі, оточення поставляться до цього з розумінням. Протягом тижня позитивних новин буде більше, ніж зазвичай. У вас буде надано багато можливостей для реалізації на професійній ниві. До того ж навіть одинакам буде простіше взаємодіяти у колективі.

РАК

Найскладніші питання будуть вирішуватися легше, ніж звичайно, до того ж у вас підвищиться інтерес до всього нового, а особливо вас буде займати пошук можливостей для кар'єрного зростання. Щоправда, у другій половині тижня похмурі аспекти планет змусять вас плутатися в думках і сумніватися у власних силах. Сприятливий час для вирішення бюрократичних питань, походу до банку, щоб розібратися з кредитами чи дізнатися інформацію про вигідні інвестиції. У нотаріуса без зволікань закриєте питання з документами.

ЛЕВ

Успіх буде супроводжувати вас у будь-якій сфері діяльності. Давно збиралися обговорити з керівником зміни умов праці та кар'єрні перспективи – розмова мине якнайкраще. Це ваш тиждень — порівняно з представниками інших знаків зодіаку зараз у вас найбільше щасливих шансів змінити своє життя на краще. Молодик 4 липня наділяє вас розсудливістю і здатністю вперто займатися вирішенням найскладніших питань і отримувати бажаний результат.

ДІВА

Подумайте про те, щоб влаштувати романтичний сюрприз у другій половині – не варто очікувати офіційного приводу, краще скористатися гармонійними аспектами наприкінці липня. Якщо не впадати в крайнощі, то планетарні взаємодії допоможуть поглянути під іншим кутом і переосмислити власне життя. Тиждень ідеально підходить, щоб позбутися шкідливих звичок або того, що заважає нам у житті, і почати займатися чимось правильним та корисним.

ТЕРЕЗИ

Зірки заряджають вас волелюбністю та прагненням до незалежності. Ви можете відчути, що вас верне від будь-яких зобов'язань і що ваша внутрішня потреба – жити так, як хочеться саме вам, і не обмежувати себе ніякими рамками. У середині тижня ви станете більш спокійним і впертим, ніж зазвичай, а реакція на те, що відбувається, може бути різкою і навіть неадекватною. Гарний час для того, щоб подумати і знайти щось, від чого краще відмовитись, а в ідеалі завести звичку, яка принесе в життя користь та радість.

СКОРПІОН

Найкращий час, щоб зосередитися на складних питаннях та знайти максимально комфортний вихід. Навколишні будуть готові прийти на допомогу, а не виступати проти вас зі звинуваченнями та пошуком винного. Ваші чутливість і проникливість значно посилиться, водночас добре, якщо у вас є об'єкт для досліджень або власна цікава справа. В іншому варіанті сила планет може відвести ваш розум у світ мрій, змушуючи приймати бажане за дійсне.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень сприятливий як для романтики, так і для кар'єрних досягнень. Посилюються ваші бійцівські якості та любов до ризику, але також ви будете сильніше за звичайне переживати за свою кохану людину і за все, що відбувається у ваших відносинах. Це чудовий час щоб переробити всі справи, що накопичилися по будинку, але варто пам'ятати про те, що не потрібно перемикатися з одного на інше, не завершивши попереднє. Якщо ж про роботу та побутові питання думати не хочеться, все одно проведіть тиждень максимально активно.

КОЗОРІГ

Зірки пробуджують ваші найкращі якості. Вкрай важливо в цей період оточувати себе життєрадісними людьми та концентруватися на позитивних подіях. Читання порядку денного краще скоротити до мінімуму, а для вирішення робочих питань використовувати виключно перевірені методи та конструктивний підхід. Займайтеся звичними справами і не вплутуйтес ні в що нове і невідоме. А краще рушайте на відпочинок — до моря або на базу відпочинку в горах.

ВОДОЛІЙ

Посилене прагнення творчого самовираження трохи заважатиме виконанню вашої стандартної роботи, особливо якщо вона відрізняється монотонністю. Щоб не наробити помилок і не викликати невдоволення керівництва, всі свої креативні пориви реалізуйте в першій половині тижня. Надмірна обережність не завадить під час великих покупок. Навіть якщо у вас на суботу був намічений похід до РАГСу, краще буде, як це не прикро, перенести реєстрацію на інший день.

РИБИ

Більшу частину тижня будь-який прояв у зовнішній світ буде оцінено оточенням, а головне – начальством, гідно і принесе не тільки позитивні емоції, а й непогану вигоду. Тому не сидіть склавши руки та використовуйте максимально можливості від понеділка до четверга. До кінця тижня будьте якомога стриманішим, намагайтеся не реагувати на провокації, а з висловлюванням будь-яких претензій краще зачекати деякий час. Дозвольте подіям йти своєю чергою і розвиватися без вашої активної участі.

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