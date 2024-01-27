Що зірки нам пророкують: гороскоп 29 січня – 4 лютого 2024 року

Уран виходить із ретрофази, а від 31 січня продовжує свій рух директно. Позитивний показник – вихід із стану застою та невизначеності. Інформація, що надходить, і обставини тижня допомагають зрозуміти закономірність подій, що відбуваються, і зазирнути в майбутнє.

Події розвиваються досить швидко – Уран та Марс у гармонійному аспекті допомагають визначити правильний вектор докладання зусиль. Дії вивірені та точні, сприяють досягненню мети. Чудовий час для починань. У політичній, економічній, у сфері безпеки відбуватиметься щось дуже важливе та глобальне. Дуже важливі перші три дні цього тижня.

Період спадного Місяця почався від 26 січня, але поточний тиждень несе сприятливі енергії для ефективної роботи, вирішення нагальних проблем. Гарний час для планування та конкретних дій, тому отримуйте максимум від кожного дня!

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ОВЕН

Настав час вийти зі звичних рамок та вивчати світ. Ваш управитель – Марс, перебуваючи в гармонійних аспектах з іншими планетами, дарує вам дух свободи та творчості, сприяє винахідливості та вдалому збігу обставин. Не соромтеся брати ініціативу до своїх рук. Це допоможе скласти про вас гарну думку та зміцнити репутацію. Намагайтеся не поспішати, бо наробите помилок. Тиждень хороший для чіткої сконцентрованої роботи, відвідування офіційних інстанцій.

ТЕЛЕЦЬ

Ідіть впевнено у напрямку своєї мети. Можна планувати питання щодо нерухомості. Вихід Урану з ретроруху у вашому знаку зодіаку, звичайно, додасть непередбачуваності, оголить нерви та розпалить пристрасті. Ваші запити збільшаться. Вам здаватиметься, що ви гідні більшого. Дійте спокійно і не уникайте реальності. Перш ніж щось зробити – заспокойтеся та подивіться на ситуацію без емоцій. Усі важливі рішення краще ухвалити у першій половині тижня.

БЛИЗНЯТА

У першій половині тижня можливе продовження або оновлення старих образ та непорозуміння. Гарний час для використання родинних та дружніх зв'язків починається після середи. Якщо ви відчуваєте, що життя йде по колу і вам складно вирватися за межі обмежувального простору та стану, не переймайтеся – наприкінці тижня все зміниться рішуче на краще. Якщо ви давно мріяли навчитися співати, малювати чи вивчити іноземну мову, записуйтесь на майстер-класи та курси.

РАК

Будьте дуже уважними під час вирішення важливих завдань. Розкриються помилки та недоліки минулого тижня. Протягом тижня відчувається сонливість, тому легко припуститися помилок, потрапити на ошуканство або розчаруватися в людях. Але якщо не давати собі ледарювати, то майбутній тиждень мине плідно. Покладайтеся на здоровий глузд, дотримуйтесь логічного підходу, розпорядку дня, ставте перед собою мету. Якщо ви не візьмете ініціативу до своїх рук, то ризикуєте багато втратити.

ЛЕВ

Піднімаються образи та неприємні спогади, великий ризик потрапити під тиск інших людей. Будьте гнучкими і вмійте підлаштуватися під перебіг подій дня, змінивши плани, за потреби. Якщо почуєте на свою адресу хворобливу критику, то пам'ятайте, що це заздрість та злість. Якщо вас намагаються знецінити, не звертайте увагу. Продовжуйте те, чим займаєтесь. Субота та неділя ідеально підходять для розслаблення. Великі очікування та грандіозні справи перенесіть на наступний тиждень.

ДІВА

Ваші дії будуть більш відповідальними та націленими на конкретний результат. Зміцнюйте дружні стосунки. Заводьте нові знайомства, помиріться із родичами. Тиждень чудово підходить для спільних творчих проєктів та починань із однодумцями, взаємовигідного співробітництва. Саме завдяки дружній підтримці вам буде простіше досягти власної мети. Думайте про своє майбутнє та намагайтеся робити для нього щось уже зараз. Тиждень закінчиться оптимістично.

ТЕРЕЗИ

Не поспішайте починати важливі справи, оскільки можливі труднощі із зосередженням. Самовпевненість може призвести до переоцінки можливостей. З іншого боку, період є сприятливим для спілкування, зустрічей та реалізації творчих ідей. Також це чудовий час для навчання, особливо вивчення іноземних мов та занурення у юридичні тонкощі. Перевантажувати себе роботою не потрібно, оскільки вам знадобляться сили для плідної роботи вже в середині лютого. Намагайтеся не заплющувати очі на деталі.

СКОРПІОН

На тих, хто встиг опрацювати помилки, – виправити, переробити, обміркувати, помиритися, відновити старі зв'язки, – попереду чекає успішне просування. Неприємностей, затримок та безладдя поменшає. Проте, не поспішайте вриватися у діловий процес, відкладіть це до наступного тижня. Не беріться за кілька справ одночасно – зараз слід зосередитись на одній конкретній меті. Незабаром звичний ритм життя і робочих процесів відновиться природним шляхом, і ви будете задоволені.

СТРІЛЕЦЬ

Талан чекає на активних та оптимістично налаштованих особистостей, здатних брати відповідальність за своє життя. Навіть якщо важливих справ зараз немає, займіться спортом та приведіть тіло у форму. Присвятіть тиждень навчанню, переговорам чи пошуку потрібної інформації. Ваш життєвий темп підходить не всім, тому щоб не посваритися, намагайтеся тримати себе в руках: відмовтеся від критики та причіпок на адресу інших людей. А ось приємні слова та компліменти піднімуть настрій оточенню і додадуть вам популярності.

КОЗОРІГ

Проведіть тиждень приємно і знайдіть баланс між сімейними цінностями та кар'єрою, метою. Займіться творчістю, хобі, зберіться сім'єю чи влаштуйте фотосесію. Цей період обіцяє надовго залишитися у пам'яті. Порушаться питання, які стосуються сім'ї та дому. Наприклад, тема нерухомості чи взаємини із близькими. У будь-яких справах вам дається підтримка згори та супроводжують вдалі обставини. Прекрасний і позитивний час для змін у власному образі, аж до найсміливіших трансформацій.

ВОДОЛІЙ

Отримуйте нові враження, зустрічайтеся зі статусними людьми, відвідуйте курси для власного розвитку, ходіть на виставки та до театрів! Цілком можлива доленосна зустріч, яка повністю перетворить ваше життя на краще. Ви можете відчути бажання купити дорогу, брендову річ, яка зміцнить ваш статус у суспільстві, але все ж таки, намагайтеся економити. Гроші вам знадобляться для корисних закупів та вирішення питань вже незабаром. У взаєминах розвивайте повагу до партнера.

РИБИ

Пригнічуйте у собі бажання діяти на емоціях. Важливі справи краще відкласти через велику ймовірність помилок. Важко буде зрозуміти мету своїх дій. Зате тиждень чудовий для творчої діяльності та романтичних зустрічей. Не соромтеся звертатися до родичів та знайомих за допомогою! Ваша сила впливу на людей значно зростає. Однак обміркуйте, доки щось сказати чи зробити, дотримуйтесь розпорядку, щоб не втратити заслужену репутацію.

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