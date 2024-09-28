Що зірки нам пророкують: гороскоп на 30 вересня – 6 жовтня 2024 року

Астрологічні події періоду відбивають великі зміни, які впливають відносини, соціальні та правові сфери. Це час внутрішніх трансформацій та перебудов, як на особистому, так і на глобальному рівні, що супроводжується напруженістю, яку важливо вчитися долати через спокій та гнучкість.

Протягом тижня активуватимуться кармічні деструктивні програми у партнерстві, які прийдуть до свого піку розкриття у сонячне затемнення 2 жовтня закриває осінній коридор затемнень 2024 року, а також наголошують на нашому зв'язку з грандіозними процесами Всесвіту.

Аспект поєднання затемнення з Меркурієм та негативною кармічною точкою Чорним Місяцем від 1 до 3 жовтня дає ефект спотворення, пастки свідомості, за допомогою яких мозок переконує нас у правильності того, що не є корисним та природним. Ухївалені в цей період рішення створюють кармічну вирву, яка забирає позитивну енергію та нові можливості.

На початку жовтня ми опиняємось в епіцентрі найважливіших світових подій, внутрішня напруженість зростає, що ускладнює конструктивний діалог. Сонячне затемнення 2 жовтня відбудеться у знаку Терези, є також точкою молодика і вимагає від нас особистісної еволюції через збалансовані стосунки та готовність до компромісів. Важливо приділити увагу зміцненню відносин, заснованих на довірі та відповідальності, оскільки великий ризик серйозних конфліктів, розлучень, непорозумінь у взаємодії з діловими партнерами, у співпраці.

Тиждень 30 вересня – 6 жовтня символізує ключовий переломний момент, коли ми можемо або розрубати кармічні вузли минулого, завершивши деструктивні партнерські програми у взаєминах, або зав'язати нові вузли, які тиснуть кармічними боргами та перешкоджатимуть формуванню щасливого майбутнього.

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ОВЕН

Тиждень розпочнеться з несподіванок зі знаком "мінус". Для вас це загрожує зривами планів, підвищеною аварійністю, неприємними новинами та подіями. Намагайтеся не епатувати публіку. На роботу та у справах виходьте раніше і в жодному разі не реагуйте на провокації, ігноруйте агресивні випади у ваш бік. Після 3 жовтня повітряна електризована енергетика трохи розрядиться – і вам стане набагато легше діяти і досягати бажаного.

ТЕЛЕЦЬ

Напружений тиждень – поставить перешкоди, сколихне страхи. Але ви зрозумієте, над чим вам доведеться працювати найближчими місяцями. Підвищена ймовірність помилок та конфліктів, найімовірніше, обставини змусять вас переносити заплановані заходи. Період сприятливий для завершення старих справ, можна брати аскези та тримати пости, працювати зі своєю підсвідомістю, отримувати консультації фахівців (терапевта, астролога, психолога).

БЛИЗНЯТА

Не варто форсувати події, краще діяти за обставинами, стежте за здоров'ям. Тиждень складний – з внутрішньою напруженістю та скасуванням планів. На початку тижня порушуються старі проблеми. Комусь доведеться прийняти неминуче, хтось зрозуміє, що далі так жити не можна і треба щось змінювати. У першій декаді жовтня важливо усвідомити причини і сенс подій, що відбуваються з вами, і врахувати наслідки від них, не звинувачуючи інших і долю.

РАК

Сонячне затемнення 2 жовтня ніби відважує потиличник зі словами: "Ну, так дійде до тебе нарешті"? Тиждень несе у собі потужний потенціал для саморозвитку, зростає напруження боротьби за своє майбутнє та інтереси. Намагайтеся беземоційно сприймати будь-яку риторику політиків та близьких людей, інакше ризикуєте надовго зав'язнути у негативних емоціях. Саме час винести мотлох з дому та свого життя, розірвати токсичні зв'язки.

ЛЕВ

Цілком непідхожий період для відвідування косметологів та стилістів з метою серйозних маніпуляцій та кардинальних змін у зовнішності. Хоча саме цього може хотітися найбільше. Актуалізуються теми партнерства та вашої ролі у тих чи тих взаєминах. Загостряться почуття, проявиться ревнощі. Якщо у вас є мрія або творчий задум, то наполеглива праця допоможе цього досягти. Гарний період для працівників сцени.

ДІВА

Ви можете наполегливо відстоювати помилкову точку зору. Будьте уважні, ваша авторитетна думка не завжди буває правильною. Велика ймовірність конфліктів із "шановними людьми", начальником. Не забувайте про те, що саме зараз ваш зовнішній світ є відображенням світу внутрішнього. Тиждень підходить для навчання та саморозвитку, далеких поїздок та подорожей. Також підхожий період для пошуку репетиторів та викладачів для себе чи підвищення успішності дитини.

ТЕРЕЗИ

Засинає зовнішнє життя, прокидається внутрішнє – ваш темний бік. Потім 2 жовтня змусить вас похвилюватися, робить вас уразливими у всіх напрямках: від роботи до романтичних взаємин. Але водночас є і плюс – сонячне затемнення сприятиме правильному особистісному перезавантаженню. Якщо протягом тижня планується захід, то треба бути добре підготовленим — інакше ризикуєте показати себе "невигідним". На "може" не варто сподіватися.

СКОРПІОН

Ви схильні швидко розуміти та швидко ухвалювати рішення. Однак не всі виявляться вірними і не все виходитиме з першого разу. Спочатку добре подумайте, а потім дійте. Затемнення ставить на вашому шляху певні перешкоди, тому на початку тижня ви потрапляєте під тиск інших людей та обставини. Однак сила мотивації спонукає вас все подолати і багато встигнути. Вихідні підійдуть для зустрічей із друзями та однодумцями, обміну ідеями.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень розпочнеться з того, що комусь доведеться переглянути свої плани та підлаштуватися під обставини. Попри затемнення, цей період принесе позитивні енергії. До кінця тижня зможете вирішити любовні та фінансові питання. Гарний час для подорожей, виступів, навчання, реклами, презентацій. Також тиждень підходить для пошуку допомоги та підтримки, домагатися своєї люб'язностей та лестощів. Ваша сила впливу навколишніх людей значно зростає.

КОЗОРІГ

Перша половина тижня готує перешкоди, розчарування та ошукані надії. Перевірка на міцність вас та ваших бажань продовжиться. Хтось може зіткнутися зі зниженням на посаді чи звільненням. Саме час навести лад (зокрема на робочому місці), зробити інвентаризацію списків справ, які необхідно закінчити. Зате починаючи з п'ятниці зірки дають вам перепочинок і навіть певну нагороду за старання та терпіння.

ВОДОЛІЙ

Може з'явитися відчуття втраченості, бажання підняти настрій за допомогою алкоголю чи тортиків. Але, пам'ятайте, все добре в міру! А ось саме зараз баланс тримати неймовірно складно, причому у всьому – і в їжі, і у партнерстві, і у грошових витратах. Не плануйте важливих та відповідальних справ, оскільки велика ймовірність помилок та отримання недостовірної інформації. Зробіть щось приємне близькій людині, щоб зміцнити стосунки.

РИБИ

Тиждень кармічних подій. Може виникнути гостре бажання повністю змінити життя – не поспішайте ламати те, що маєте. Затемнення підсвічує найнеприємніші, але потребують уваги ситуації. Якщо не дивитися під ноги або не дотримуватися техніки безпеки в прямому і переносному сенсі, велика ймовірність травм і стресів. Перевіряйте інформацію, читайте дрібний шрифт, перепитуйте, щоб уникнути помилок, непорозумінь та сварок.

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