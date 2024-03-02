Що зірки нам пророкують: гороскоп 4-10 березня 2024 року

Тиждень підходить для того, щоб добре організувати своє домашнє життя, налагодити порозуміння у сім'ї. Зараз легше давати раду з дрібницями життя, уникаючи метушні та непотрібної витрати часу. Намагайтеся філософськи дивитися на повсякденні турботи.

Енергетичне тло протягом усього тижня сприяє вирішенню важких завдань. Успіх багато в чому залежить від уміння працювати з новітніми здобутками у сфері своєї діяльності. Найпродуктивнішою є групова робота. Бажано встановлювати контакти з неординарними людьми, знайомитись у соціальних мережах. Консерватори і педанти можуть губитися в розмаїтті нової та незвичайної інформації, тому необхідно заручитися підтримкою партнера, який мислить масштабно.

Четвер і п'ятниця сповнені несподіваних подій та непередбачених обставин, також це можуть бути аварії, травми чи нервові зриви. Жага діяльності поєднується з романтизмом та авантюризмом, можливі й галасливі скандали за участю високопоставлених людей. Цими днями загострюються серцево-судинні захворювання, зростає ризик розладу вегетативної нервової системи, неврози судоми.

10 березня молодик у Рибах об 11:00 за київським часом. А Меркурій у знаку Овна від 06:43. Від цього дня астрологічна погода є сприятливою для впровадження прогресивних ідей – незабаром вони принесуть доходи. До коридору затемнень, який розпочнеться 25 березня, потрібно зробити якомога більше важливих справ, оскільки наприкінці місяця атмосфера буде досить напружена.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Не забувайте про заходи безпеки завжди і в усьому – від приготування їжі на кухні до спортивних тренувань та далеких подорожей. Нездоровий оптимізм та бажання ризикнути можуть призвести до великих проблем. Цього тижня добре сконцентруватися на цілях, просуванні раніше запущеного проєкту, навчанні. Підхожий час для ухвалення важливих та відповідальних рішень, завершення робіт та подання звітності, а також планування справ на наступний місячний місяць.

ТЕЛЕЦЬ

Ваша інтуїція та проникливість підвищені. Будні цього тижня виявляться продуктивними. Добре планувати розслідування, шукати необхідну інформацію, занурюватися у вивчення важливих тем. Якщо зіткнулися із затримками, перешкодами чи відходом чогось із вашого життя, то прийміть це як знак згори. До кінця тижня можете відчути розчарування від очікувань, важко доводити справи до кінця. Принадним пропозиціям та обіцянкам не вірте.

БЛИЗНЯТА

Планетарні енергії розпалюють у вас бажання спілкуватися, ходити на побачення та розважальні заходи. Водночас, якщо є таємниці, не будьте відвертими з іншими людьми. Зберігайте свої кордони та поважайте кордони інших людей. Стежте за збереженням своїх даних. На вихідних можливі непорозуміння та непорозуміння, тривожність та занепокоєння будуть підвищені. Також необхідно ретельно стежити за здоров'ям, якщо є хронічні захворювання.

РАК

Ви опиняєтеся у вирі подій, багато в чому задаєте тон того, що відбувається, і все це матиме тривалі наслідки. Енергії планет дають стимул для розвитку, іноді через руйнування старого. Якщо хочете чогось досягти, дійте не натиском, а жіночою, тобто м'якістю, хитрістю. Також тиждень підходить для догляду, відвідування басейну, занять йогою. Вихідні – ідеальні для творчої діяльності та духовних практик.

ЛЕВ

Тиждень насичений різними емоціями, причина яких – дії та вчинки оточення. Про цей період можна сказати — "не було щастя, та нещастя допомогло". Звичний порядок змінюється, відбуваються зміни на роботі. Обставини зводять із потрібними людьми, спілкування з якими допоможе чітко зрозуміти ситуації, в яких ви опинилися не з власної волі. Дуже добре, якщо ви внесете щось нове у своє життя, додайте креативу у сірі будні.

ДІВА

Продуктивний тиждень, важливий для майбутнього. Захочеться вивчати щось нове, підкорювати обрії. Однак можна зіткнутися з перешкодами чи невпевненістю. З мінусів: може виникнути бажання кинути обов'язки, які важким тягарем лягли на плечі. Згадайте про режим праці та відпочинку. Подумайте, чи немає перегину у той чи той бік. До кінця тижня справи важко піддаватимуться контролю, тому не відкладайте на потім те, що можна зробити на початку тижня.

ТЕРЕЗИ

Тиждень тривожний і неспокійний, таїть у собі несподіванки та зриви планів. Намагайтеся цю енергію трансформувати у творчу діяльність. Звертайте увагу на сни, знаки та символи. Гнучкість та вміння підлаштуватися під обставини можуть стати ключем до успіху за нинішніх обставин. Не звалюйте на себе додаткові справи — займайтеся своїми в міру можливостей, інакше ризикуєте залишитись без сил. Не варто гнатися за двома зайцями та намагатися все встигнути!

СКОРПІОН

Вранці буде складно вставати, захочеться уникнути справ або перекласти свої обов'язки на інших. Але зірки рекомендують не йти на поводі у лінощів, інакше ризикуєте упустити можливості. Цей тиждень сприятливий для справ, які вже давно хочеться закінчити, але все не вдавалося. У першій декаді березня можна багато встигнути і правильно завершити довгогральні проєкти. Підхожий час для зміцнення свого соціального стану, завоювання хорошої репутації.

СТРІЛЕЦЬ

Обставини тижня дають змогу домовитися та залагодити одразу кілька питань. Це період здійснення бажань та грандіозних справ. Вас супроводжує успіх у любовних та фінансових справах. Не пропустіть шанс налагодити стосунки, розповісти про свої почуття! Ваші дії будуть більш відповідальними та націленими на конкретний результат. Вікенд ідеально підходить для розслаблення. Будьте готові до того, що хтось може мати на вас свої плани.

КОЗОРІГ

Протягом усього тижня і хвилини не буде, щоб відпочити. Усім від вас щось потрібно, вам говорять тільки про обов'язки, забуваючи про те, що у вас є ще й права. Можна потрапити під тиск інших людей. Якщо почуєте на свою адресу хворобливу критику, пам'ятайте, що це заздрість та злість. Якщо вас намагаються знецінити, не звертайте уваги. Продовжуйте те, чим займаєтесь. Беріть ініціативу у свої руки, щоб не пропустити можливість створити базу на наступний місячний цикл.

ВОДОЛІЙ

Той самий час, коли щаслива нагода десь поруч. Будні цього тижня принесуть оптимізм і вдалий збіг обставин. З мінусів: ви схильні діяти на емоціях, не спираючись на логіку. Не вимикайте раціональність – це запорука успішного тижня. Вихідними можуть розкритися помилки та недоліки цього тижня. Тому велика ймовірність, що суботу та неділю ви проведете на роботі чи вдома за комп'ютером, займаючись професійними справами.

РИБИ

Тиждень неоднозначний, таїть у собі напружені і гармонійні моменти, може принести несподівані події. Намагайтеся не наговорити зайвого і утримайтеся від пліток. Планувати не вдається, тому дійте залежно від ситуації. Сил та енергії у вас достатньо. Також планетарні взаємодії налаштовують вас на романтичну атмосферу, допомагають розпалити пристрасть у взаєминах. Якщо ви людина творча – виділіть час і створюйте!

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