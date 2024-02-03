Що зірки нам пророкують: гороскоп 5-11 лютого 2024 року

Тиждень мине досить плідно, якщо діяти рішуче і дотримуватися сучасних тенденцій у всіх життєвих сферах. Але, поки не буде вирішено поставлені раніше завдання, не варто відволікатися на нові проєкти та другорядні справи.

Від 5 лютого Меркурій переміщується за знаком Водолія, цього ж дня з'єднується з Плутоном, аспект сприяє закриттю довготривалих угод, допомагає визначити для себе дуже важливий вектор руху. Посилюється інтелектуальний потенціал та лідерські якості, що надає можливість повести за собою маси людей.

З'єднання Меркурій — Плутон може дати дуже багато, але і натомість вимагатиме чимало. Це, насамперед, готовність брати він відповідальність за свої дії, рішення, їхні наслідки, і навіть за дії залежних від вас людей. У той же час аспект допомагає боротися з наявними слабкостями, долати перешкоди на шляху до успіху. Спочатку необхідно розібратися в мотивах власної поведінки: чого хочемо, що відчуваємо, чому реагуємо саме так, а не інакше.

7 та 8 лютого – підхожі дні для вирішення питань з документами, звернення до офіційних інстанцій. Завдяки творчому потенціалу та нестандартному підходу до справ можна досягти успіху в найскладніших життєвих сферах. У ці два дні є шанс розкрити та розвинути свої таланти, а це дозволить витримувати зіткнення з реальністю протягом усього 2024 року, яке буде дуже непростим.

9 лютого напружений аспект Сонце – Уран, що генерує руйнівні енергії, перешкоджає завершенню розпочатого через відсутність дисципліни, ексцентричності та надмірної прямолінійності. День може принести стресові події на зовнішньому плані – у політичній та економічній сферах.

10 лютого молодик у Водолії о 00:59 за київським часом подарує відчуття свободи та усвідомлення власної індивідуальності. Якщо керуватися здоровим глуздом і не боятися інноваційних підходів у вирішенні робочих питань, можна в короткі терміни досягти бажаного результату навіть у проєктах, що пасивно розвиваються.

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ОВЕН

Тиждень сприятливий для збирання інформації, аналітики процесів, що відбуваються. Але до конкретних проєктів поки що ставати зарано, оскільки великий ризик зупинитися на якійсь деталі. Якщо терміни підтискають, але відчуваєте, що загальмували – відкладіть роботу, переключіть увагу на іншу справу. Не хвилюйтеся, нічого поганого не станеться найближчим часом. Навпаки, люди з радістю ітимуть вам назустріч.

ТЕЛЕЦЬ

Сприятливий період практично всім життєвих сфер. Задайте робочий ритм на весь тиждень, будьте обережні у діловому та особистому спілкуванні. Важливо провести цей час якнайспокійніше, щоб не провокувати конфліктні ситуації. В цьому випадку на вас чекає фінансовий успіх і визнання заслуг. Вихідні дні намагайтеся присвятити сім'ї та коханій людині, подбайте про свій комфорт та проведіть час у колі близьких людей.

БЛИЗНЯТА

Тиждень обіцяє бонуси та приємні несподіванки. Не нехтуйте можливістю спробувати щось нове, плануйте справи, які потребують нестандартного підходу. Прекрасний час для старанної праці та підвищення професіоналізму. Можна розраховувати на допомогу та підтримку партнерів. Прекрасний період для виходу з пропозиціями, зокрема "руки та серця". Або ж можна зайнятися наведенням краси як у зовнішньому вигляді, так і в будинку.

РАК

Якщо ви давно планували отримати компетентну консультацію з найбільш бентежливих тем, використовуйте цей тиждень. Може прийти розуміння, як вирішити проблему. Також тиждень сприятливий для роботи з інформацією, відвідування та проведення лекцій чи семінарів. Планетарні енергії тижня налаштовують на спілкування, тож плануйте побачення, зустрічі, переговори, партнерську роботу. З мінусів можна зіткнутися з проблемою вибору.

ЛЕВ

Ви відчуєте вплив обставин і додаткових факторів навіть у тих справах, які, здавалося б, доведені до логічного завершення. Проте моральну підтримку від партнерів ви отримаєте. Можливі зустрічі з людьми з минулого, або ж у невідповідний момент піднімуться невирішені давні питання. Виявляйте акуратність на дорогах – тиждень травмонебезпечний і може принести поламки автомобіля або техніки.

ДІВА

Тиждень сприятливий для ведення будь-яких справ. Важливо якнайшвидше мобілізувати сили та прииняти шукати відмовки. Виявляйте ініціативу у роботі, у любовній сфері. Обставини сприяють розкриттю творчих здібностей. З'явиться можливість реалізувати свої плани і почати щось нове, і, зрештою, досягти успіху. Енергії та матеріальних ресурсів буде достатньо для вирішення проблем.

ТЕРЕЗИ

Використовуйте будь-яку ситуацію та будь-який момент, щоб про себе заявити, показати свої роботи світу. Внутрішнього резерву має вистачити для активних дій у сфері. Найімовірніше, складні завдання стануть трохи простішими. Приготуйтеся спостерігати неадекватну поведінку оточення. Намагайтеся не потрапити до їх числа. Акуратніше з емоціями, особливо у сфері особистих взаємин під час обговорення фінансових питань.

СКОРПІОН

У першій половині тижня можливі скасування, затримки та запізнення. Дуже емоційний тиждень, обставини породжують агресію та непередбачені обставини. Візьміть себе в руки і не робіть різких рухів! Наприкінці тижня вдасться плідно попрацювати, знайти додаткове джерело заробітку та покращити матеріальне становище. Тому вихідні дні, найімовірніше, будуть робочими. Правильно поставлена мета – запорука успіху.

СТРІЛЕЦЬ

Здійснюйте угоди, вирушайте у ділові відрядження, займайтеся навчанням – за умови правильного підходу до справ, все складеться вдало. Плануйте складні завдання, які раніше відкладалися. Гарний час для того, щоб зробити своє хобі джерелом прибутку. Однак, не йдіть у роботу з головою, не звертаючи уваги на інші сфери життя. Ваші близькі та рідні люди можуть піднести неприємні сюрпризи.

КОЗОРІГ

Несподівана поява людини з минулого може спричинити порушення планів, появу внутрішніх суперечностей. Намагайтеся якомога спокійніше реагувати на події, що відбуваються. Тиждень мине успішно, якщо дотримуватися розпорядку і методично займатися найважливішими справами. Непогано буде просуватися наукова діяльність, тому варто використовувати можливість для отримання нових знань та досвіду.

ВОДОЛІЙ

Чудовий час для поїздок, подорожей, зміни місця проживання, а також спілкування та пошуку нових знайомств. Якщо справа стосується кохання чи великих грошей, не варто йти щодо емоцій. У будь-якій справі знадобиться впевненість у собі та гарний настрій. Це залучатиме позитивних людей і відштовхуватиме біди, проблеми та невдачі. У любовній сфері, як і в професійних справах, можна навіть потрібно виявляти креативність.

РИБИ

Настав час переходити від слів до дій і показати чудовий приклад, чим потужно вплинете на оточення. У вільний від роботи та бізнесу час корисно влаштовувати собі невеликі струси за допомогою зміни атмосфери та романтичних зустрічей. Не варто сидіти вдома цілими днями в такий ефективний час, щоб не втомитися психологічно. Тиждень чудово підходить для розставання з непотрібними речами та токсичними людьми.

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