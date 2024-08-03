Що зірки нам пророкують: гороскоп на 5 -11 серпня 2024 року

Тиждень глибоких філософських роздумів про сенс життя, свою роль у команді та власну користь для суспільства. Повсюдно можуть виникати складнощі з комунікацією та напруженість у міжособистісних взаєминах.

5 серпня Меркурій переходить у фазу ретроградного руху, а о 05:23 Венера входить на знак Діви. Намагайтеся стримуватись цього дня, найправильнішим буде за можливості залишитися вдома та подумати про фундаментальні речі. Ідеальний план на сьогодні, особливо з робочих питань – займатися лише рутинними справами та не поспішати.

7 серпня Сонце утворює гармонійний аспект із Юпітером день може стати дуже продуктивним, дати можливості до розширення у всіх життєвих сферах. В іншому разі можна виправити помилки минулого і завдяки цьому виявити інші способи для зростання та розвитку в соціальній сфері.

8 серпня ретро-Меркурій та Венера з'єднуються у знаку Діви – під ударом виявиться здатність сприймати нову інформацію та знаходити максимально легкі та правильні способи вирішення завдань. День підходить для відвідування лікаря, початку або поновлення курсу лікування, профілактичних заходів чи масажу традиційними методами.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Вас потягне на романтику та спілкування з близькими та дорогими людьми, але чинити опір цьому точно не потрібно! Обставини цього тижня змусять вас серйозно підійти до побутових та фінансових питань. За належного вивчення всіх ризиків та можливостей період чудово підходить для будь-яких інвестицій від купівлі аксесуарів для дому до вкладення цінних паперів. Гарний час для розробки навичок перспективного напряму, пов'язаного з вашою професійною діяльністю.

ТЕЛЕЦЬ

Не упускайте можливостей сприятливого тижня! Дозвольте собі ледарювати і поринати у земні задоволення. Правильніше протягом тижня неквапливо прогулюватися парком, приготувати щось легке, але смачне. Якщо давно не спілкувалися з родичами – поточний тиждень найкращий для цього протягом серпня. Адекватне й у чомусь навіть самокритичне сприйняття себе, необхідне поліпшення матеріального добробуту.

БЛИЗНЯТА

Обставини тижня підштовхують вас ухвалити серйозні рішення, зайнятися самоосвітою та вивченням нових технологій. Ви можете сміливо прослухати курс, який допоможе у професійній діяльності. Або ж почати читати книжку, яка відкриває нові знання. Або покращити навички, необхідні для професійного зростання та набуття популярності. Зрештою, вам варто вже вивчити можливості ChatGPT і з'ясувати, чи справді він може виявитися корисним.

РАК

Ближнє оточення створює всі умови, щоб зробити вас уїдливішими і прискіпливішими. Навіть найбільш доброзичливих із вас періодично підхльостуватиме випалити в обличчя співрозмовнику все, що ви про нього думаєте, незважаючи на наслідки. Якщо відчуваєте, що шпилька ось-ось зірветься з вашого язика, зробіть 3 глибоких вдихи і рахуйте про себе до 10. Звинувачення, сльози та претензії, особливо з начальством чи колегами, точно не варто демонструвати.

ЛЕВ

Активізуються деструктивні сторони вашого характеру, агресивність і нетерплячість, змушуючи зовсім не зважати на думку оточення. Тільки найусвідомленіші представники вашого знака, зможуть утриматися на досягнутих позиціях у професійній сфері. Тією чи тією мірою можуть постраждати ваші особисті або ділові взаємини. Варто навіть через силу змушувати себе бути м'якшими та уважнішими до оточення.

ДІВА

Від 5 до 28 серпня ваш управитель – Меркурій – у фазі ретроградного руху. Уникайте будь-яких фінансових операцій, суперечок з житлових питань та паперової тяганини. Присвятіть тиждень чомусь плавному і неквапливому, а краще – сім'ї чи романтичному партнерові. Неспішна прогулянка ввечері, перегляд улюбленого серіалу або перегортання фотопотоку в телефоні підходить для цього якнайкраще для гармонізації любовних взаємин. Консультації з фахівцями та вирішення юридичних питань перенесіть на кінець серпня.

ТЕРЕЗИ

Обставини тижня додадуть вам людинолюбства, внутрішньої гармонії, а також впевненості у собі та підвищення самооцінки. Ви можете стати дуже вимогливими та нетерплячими до близьких. Зате до вас має прийти чітке усвідомлення, що для досягнення порозуміння з людьми, зокрема сфери ділового партнерства, вам доведеться постаратися і докласти багато зусиль. Нові знайомі можуть негативно на вас вплинути та підштовхнути вас робити необачні вчинки та говорити необдумані слова.

СКОРПІОН

Це час спілкування та знайомств, вам і оточенню буде простіше йти на контакт та легше домовлятися, але з людьми, яких ви знаєте. Швидкість ваших думок збільшиться, а нової інформації може стати дуже багато, тому вам буде складніше запам'ятовувати щось надовго. Не поспішайте щось висловлювати, купувати квиток чи ставити підпис на якомусь важливому документі. Інакше через п'ятнадцять хвилин шкодуватимете про свою поспішність, намагаючись виправити становище.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень найкраще провести на самоті або хоч би обмеживши своє коло спілкування до мінімально можливого. У цей час можливі будь-які потрясіння та навіть катаклізми. На вас чекають емоційні гойдалки, неприємності можуть статися в будь-якій сфері: конфлікти на роботі, у побуті – поламки побутової техніки, у взаєминах із близькими – непорозуміння та сварки, і будь-яке з них може призвести до непоправних наслідків. Але водночас загострюється ваша інтуїція та підвищується реалістичний погляд на життя та оточення.

КОЗОРІГ

Потрібно бути обережними, терплячими та утриматися від пліток. Виявляти бурхливу активність так само не варто, тому що надмірна увага може вам тільки нашкодити. Простіше просто вплутатися в неприємності та «наламати дров», і довгий час після розбиратися з усім цим. Краще не заводити нових знайомств і обмежитися списком справ, які не можна відкласти. Період чудово підходить, щоб зустрітися зі старими друзями. Напевно, вам вдасться вирішити проблеми і знайти виходи з неприємних ситуацій.

ВОДОЛІЙ

Меланхолійний емоційний стан душі спонукатиме вас як до самопізнання, так і до аналізу поведінки оточення, а також того, що відбувається навколо. Внаслідок чого ви напевно зможете дійти єдино правильних висновків. Це ідеальний час для відвідування терапевта, ухвалення відповідального рішення зайнятися спортом і привести фігуру до ладу. Гарний час для повторення пройденого матеріалу та переоформлення документів.

РИБИ

Гарний час для того, щоб ставити перед собою конкретну матеріальну мету, оскільки енергії у вас більш ніж достатньо, щоб ви могли їх реалізувати найближчим часом. Однак цей період буде завантаженим і витратним за ресурсами, тому, щоб нічого не проґавити, краще працюватиме в спокійній атмосфері та максимально цілеспрямовано. Дотепність буде на висоті, і цим можна непогано скористатися – наприклад, зав'язати корисне знайомство або налагодити стосунки з кимось, кому ви давно симпатизуєте.

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