Що зірки нам пророкують: гороскоп 8-14 квітня 2024 року

Те, що відбувається протягом найближчого періоду, має ключове значення на пів року наперед, тому ретельно обмірковуйте кожен крок. Не допускайте поспіху та дійте обачно. Девіз на весь тиждень і навіть до 25 квітня: "тихіше їдеш — далі будеш".

Починається тиждень із Сонячного затемнення 8 квітня. Головні теми тижня крутитимуться навколо особистого життя, співпраці, переоформлення договорів. У роботі краще взяти паузу чи закрити поточні процеси. Нині важливий контроль у всьому, а особливо у сфері особистих та ділових взаємин. Спокій та неквапливість допоможуть досягти максимальної концентрації, що дозволить без зусиль вирішувати будь-які завдання.

Протягом тижня люди схильні зациклюватися на проблемі, відчувають глухий кут, внутрішній протест. Ініціатива карається, інакше виникає безліч перешкод. У житті багатьох настає переламний момент, обставини перевіряють на міцність. Тиждень більше схожий на генеральну репетицію перед потужним стрибком уперед.

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ОВЕН

Сонячне затемнення 8 квітня у вашому знаку зодіаку змусить багатьох представників вашого знака звернути найпильнішу увагу на свою поведінку. Зайняті розширенням своєї справи можуть розпочати переговори з партнерами, які завершуватимуться несподіваними результатами. Можливі домовленості з кимось із давніх знайомих, які займають важливе становище у суспільстві. Службовцям не варто розраховувати на підвищення, але у фінансовому сенсі нейтральний період, може навіть відбудуться деякі поліпшення.

ТЕЛЕЦЬ

Події тижня сприяють особистісному та духовному зростанню. Маю бути важливі розмови з начальством, з діловими партнерами. Якщо ви вкладалися повністю у свою роботу, йтиметься про підвищення на посаді або про значне розширення повноважень. Якщо ж недбало ставилися до своїх обов'язків, то можливе звільнення або розрив контрактів. У особистому житті відбуваються досить важливі події. У повітрі витають важливі зміни, але вони виходять зсередини як імпульсу, гострого бажання революційних змін.

БЛИЗНЯТА

Грошей стає більше, і окрім звичайних заробітків, можна розраховувати на повернення старих боргів, підприємцям – на вигідні інвестиції. У коханні та сімейному житті все не так просто. Обставини сприяють трансформації особистої сфери — можливо, гора проблем, що накопичилися у взаєминах, ось-ось перетвориться на виверження вулкана, тому розставання — єдиний і правильний вибір. Прекрасна можливість влаштувати своє життя з'явиться у людей самотніх та розчарованих у колишніх прихильностях.

РАК

Імовірність доленосної зустрічі досить висока, особливо якщо ви поїдете в подорож. Закохані зі стажем зможуть зміцнити стосунки, наприклад, серйозніше поставитися до свого майбутнього, подумати про шлюб чи спільне проживання. Ті, хто планує переїзд до нового будинку, можуть практично завершити будівництво, ремонт та інші господарські заходи. Ви можете почуватися не дуже впевнено і бадьоро, проте до захворювань справа не дійде, якщо дотримуватися режиму дня і пам'ятати про користь здорового сну.

ЛЕВ

У особистому житті відбуваються різноспрямовані, але важливі події. Також це час напруженої скрупульозної роботи, коли доведеться розбиратися з різними складними завданнями. Звертайте увагу навіть на найдрібніші деталі і не упускайте з уваги дрібниць. Професійно активним представникам вашого знака доведеться займатися складною рутинною роботою, пов'язаною з організацією основних процесів проєкту. У фінансовому плані період – нейтральний. Великих прибутків не передбачається, не буде й втрат.

ДІВА

Багато представників вашого знака вчергове займуться складними питаннями, пов'язаними з нерухомістю, придбанням житла, його зміною, оформленням іпотеки, ремонтом та ін. Дружні пари всіляко піклуються одне про одного, закликаючи на допомогу мудрість та кохання. У разі проблем на роботі або зі здоров'ям ви можете сміливо розраховувати на свого партнера. Складні стосунки із найближчими родичами поступово врегулюються, і цей позитивний процес надихне вас на зміцнення кровних зв'язків.

ТЕРЕЗИ

Період більше підходить для закриття "хвостів", але не для починань. Хтось розбереться зі своїм колективом, а хтось зробить зміну до структури свого господарства. Це може бути складання графіків, закупівля інвентарю, підбір персоналу, здавання звітів та багато іншого, що зовсім не схоже на творчий процес. Підприємцям доведеться звернутися до давніх друзів, щоби вирішити проблеми з документами. Якщо раціонально використовуватимете кошти, то зможете трохи накопичити.

СКОРПІОН

Ваш енергетичний потенціал помітно збільшиться, і навіть ті, хто давно страждає на хронічні недуги, дуже швидко одужають, що дасть можливість зайнятися давно відкладеними справами. У цей період реальні нові пропозиції, які можуть дещо пожвавити бізнес, який починає згасати. Вдалими будуть угоди з іноземними партнерами. Керівники відчуватимуть роздратування через безладність співробітників, тому більшість процесів доведеться тримати під особистим контролем.

СТРІЛЕЦЬ

Напружена щоденна праця забирає багато часу, фізичних та психічних сил, а тому на особисте життя часу може й не вистачати. У багатьох представників вашого знака відновляться стосунки зі старими друзями та знайомими, які проживають в інших містах чи країнах. Сімейним людям варто впритул зайнятися вихованням дітей, допомогою батькам. Вам може пощастити зустріти цікаву людину в колі спільних знайомих, і цілком можливо, що вона стане вашою справжньою долею.

КОЗОРІГ

Подружжя, що розсварилося в минулому, може подумати про примирення, і в цьому йому допоможуть друзі, хтось із рідні або спільні діти. А якщо у вас немає бажання наступати на ті самі граблі, то можна обговорити прийнятні умови розлучення. Дружні пари зможуть вирушити у спільну поїздку, яка зміцнить їхні стосунки. У бізнесі спостерігатиметься певна невизначеність. Гарний час для того, щоб зайнятися своїми особистими справами, тому намагайтеся взяти кілька днів відгулу і присвятити час близьким і рідним.

ВОДОЛІЙ

Активізуються зв'язки з колегами з інших міст чи країн, можливе відновлення перерваної співпраці, вдале відрядження. Можна розраховувати на підтримку партнерів у справі та отримання кредиту на досить вигідних умовах. Якщо ви молодята, то можлива напруженість через фінансові питання, ведення сімейного бюджету. Самотні серця ближче до кінця місяця можуть розраховувати на несподіване знайомство, яке переросте на щось значуще, або захопливий короткостроковий роман.

РИБИ

Настає період яскравих професійних рішень та напруженої відповідальної праці. Фінансова ситуація буде стабільною. Якщо ви хочете переглянути умови нещодавніх угод, що не влаштовують вас, то саме час цим зайнятися. Опоненти підуть на компроміс, оскільки іншого виходу вони просто не мають. З одного боку, хочеться видихнути після складного періоду труднощів, водночас нові пропозиції та шанс заробити змусять вас облишити думки про відпустку.

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