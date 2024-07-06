Що зірки нам пророкують: гороскоп на 8-14 липня 2024 року

Від 11 липня Венера входить на знак Лева майже на місяць – це період, коли завдяки ефектному зовнішньому вигляду та приємним висловлюванням можна досягти бажаного. Не шкодуйте часу та грошей на покращення зовнішності, не скупіться на похвалу та проявляйте захоплення успіхами інших людей!

Тиждень сприятливий для людей, які зайняті інтелектуальною та комерційною професією. Натхнення та нові ідеї дадуть поштовх для реалізації масштабних проєктів. Обставини складаються найкраще для дій, вкладених у здобуття популярності. Мріяти зараз зовсім не шкідливо, а навпаки дуже корисно. Багато бажань реалізуються, причому без особливих зусиль.

Гармонічні аспекти Венери з Ураном та Меркурія з Юпітером у першій половині тижня, активізують інформаційний простір – буде дуже багато новин та заяв від високопоставлених людей, які обіцяють зміни. І це гарний час для вирішення нагальних питань, особливо якщо вони стосуються оформлення документів, взаємин із іноземцями, переїздів, еміграції.

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ОВЕН

Не відкладайте вирішення фінансових проблем – тиждень ідеально підходить. Наразі саме час зайнятися наведенням порядку у податковій документації, господарськими питаннями. Можуть виникнути спірні питання із комерційною нерухомістю, майном, землею. У багатьох Овнів у професійній сфері назрівають зміни, пов'язані зі зміною керівного складу та умов праці. Однак більшості представників вашого знака хвилюватися не варто – принаймні поки що.

ТЕЛЕЦЬ

У сфері кохання станеться подія, яка сильно вразить вас і змусить переглянути багато щодо вашого партнера. Фінансове становище зараз буде настільки хорошим, як хотілося б, але кошти надходитимуть стабільно. А якщо є бажання змінити роботу, то цього місяця можна досягти собі гідних умов. Індивідуальним підприємцем потрібно шукати нові засоби просування своєї діяльності. Відкриття філії у іншому місті допоможе розширити сферу впливу.

БЛИЗНЯТА

У сімейних парах пануватиме практично ідилія. Ваш романтичний настрій викличе реакцію у відповідь партнера. Діти радують, але на їхні потреби знову будуть потрібні гроші. У цьому плані особливо показовими є вихідні, коли на потреби ваших спадкоємців піде досить відчутна для сімейного бюджету сума. На роботі та в бізнесі будьте терплячі, активні та наполегливі, а тому обов'язково досягнете свого! Партнерство із іноземними компаніями допоможе вийти на новий фінансовий рівень.

РАК

У цей час може сильно постраждати матеріальне щастя. Зірвуться деякі проєкти, а вкладені кошти виявляться втраченими, не виключено випадки обману навіть з боку близьких друзів та колег. Тим, хто хоче звільнитися, зірки радять почекати трохи, щоб обміркувати своє рішення та знайти потрібну вакансію. У роботі намітиться невеликий застій, здаватиметься, що нічого не змінюється, але це тимчасові проблеми. Але вдома та в сім'ї все добре, якщо є можливість, візьміть відпустку цього тижня.

ЛЕВ

Деяка напруженість щодо колег і керівництва можуть затьмарювати настрій, але плітки за вашою спиною – лише підтвердження вашої значущості. Гороскоп радить замислитись над зміною місця роботи чи професії, щоб реалізувати свій потенціал. Підприємцям слід розширювати свій бізнес, впроваджуючи нові передові технології, використовуючи сучасні способи просування. Креативним людям зірки рекомендують роботу у сфері медіа, публічних виступів, інформаційних технологій.

ДІВА

Будьте обережні у фінансових операціях, не ризикуйте, вкладаючи у погано підготовлені чи надто креативні проєкти. Остерігайтесь сумнівних пропозицій. Ви зараз настільки зайняті сходженням кар'єрними сходами, що важко виносите претензії свого партнера. Роздратування і бажання все кинути можуть долати вас, але це не найкраще рішення. Якщо рубатимете з плеча, згодом пошкодуєте про розлучення, але довіра буде вже підірвана.

ТЕРЕЗИ

Стан організму буде досить вразливим. Можливе загострення хронічних захворювань дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту. Більше відпочивайте, не нервуйте, подумайте про те, що вам справді потрібно для щастя і рухайтеся в цьому напрямі. Сімейні пари щасливі успіхам дітей, молоді активно вибудовують спільне майбутнє з коханою людиною. Однак ті, хто сильно зайнятий кар'єрою або перебуває на відстані, відчують охолодження. Фінансова ситуація буде непоганою.

СКОРПІОН

Зірки радить самотнім людям звернути увагу на колегу по роботі, з яким вас пов'язують дружні стосунки. Особисте життя загалом мирне, спокійне і дарує вам багато радості. Фортуна на вашому боці, однак це стосується виключно кар'єрної сфери – саме тут на вас чекає те, про що давно мріяли. У діловому відношенні вдалий весь тиждень. Ділова активність битиме через край, завдяки чому ви зможете згорнути гори. Водночас вам не потрібно діяти поодинці – просіть допомоги у колег чи підлеглих.

СТРІЛЕЦЬ

Гроші надходитимуть регулярно, поступово збільшуючись, і особливо це стане помітним наприкінці місяця. Основні витрати лежать у сфері сімейних потреб. Можливі нові цікаві пропозиції, які слід обміркувати та обговорити – час покаже, що за ними майбутнє. У найманого співробітника з'явиться шанс перейти на кращу посаду на поточному місці або після переходу на іншу роботу. Співпраця з колегами з інших міст чи країн розвивається загалом вдало, але у цьому напрямі не варто розслаблятися.

КОЗОРІГ

В особистих стосунках настає час нестримних пристрастей: вас кидає з ринви та під дощ. У багатьох Козорогів намічається криза у сфері партнерства. Можливо, прийде розуміння, що подальшого зближення не буде і потрібно ставити крапку. Певні розбіжності пов'язані з фінансовими ресурсами, в інших випадках у всьому винні ревнощі. Ця ж загроза нависне і над недружним подружжям. Зірки рекомендують вести виключно здоровий спосіб життя та забути про шкідливу їжу.

ВОДОЛІЙ

Нарешті приходить натхнення, на яке ви так довго чекали. Ви вже готові до нового повороту у сфері професійної діяльності, творчості чи бізнесу. Можливо, ви все більше замислюєтеся про переїзд до іншого міста чи країни і зараз ваші плани набувають чітких обрисів. Ідіть вперед, не оглядаючись і пам'ятайте, що дорогу здолає той, хто йде! Для більшості представників вашого знаку головне цього місяця – зміцнення партнерських відносин із іноземними колегами.

РИБИ

Вам щастить і в особистому житті, у відносинах з людьми, кар'єрі, грошових питаннях. У цей період дуже ймовірне зміцнення торгових зв'язків з надійними союзниками, які нададуть лояльні умови співробітництва. Саме у липні буде закладено фундамент майбутнього успіху та вирішено складні завдання, які тягнулися із грудня. Однак деякі питання потребують вашої пильної уваги, і, перш за все це пов'язано з фінансовими потоками та матеріальною базою підприємства.

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