Що зірки нам пророкують: гороскоп на 9-15 вересня 2024 року

Після попереднього, непередбачуваного та яскравого тижня, майбутній період обіцяє бути набагато спокійнішим та позитивнішим. Чудовий період для навчання та нових починань, переважно пов'язаних зі сферами Меркурія (навчання, торгівля, логістика). Тиждень тихих, але дуже потрібних справ!

9 вересня о 09:50 Меркурій входить у знак Діви, де має статус управління. Зверніть увагу, що в Діві він розпочинав свою ретроградність, і в першій половині вересня нагадає про теми липня та серпня, які треба завершити.

12 вересня – гармонійний аспект Марса і Меркурія та напруженість між Сонцем та Юпітером – у найближчі два дні краще плисти за течією та займатися звичайнісінькими справами, не створюючи енергетичних "заторів": невиконаних обіцянок, незакінчених робіт, конфліктів. Послідовні дії, відповідальне виконання своїх обов'язків, дотримання субординації – вірні помічники на шляху успіху.

15 вересня – гармонійний аспект планети земних благ – Венери – та планети експансії – Юпітера – дає гарні можливості для примирень, сприятливого вирішення юридичних питань, підписання договорів, вдалого шопінгу, приємного дозвілля та гармонії у сім'ї.

Цей день можна вважати найвдалішим і найперспективнішим у місяці, особливо щодо грошей, кар'єри, бізнесу, влади, можливості справити враження і про щось домовитися.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологиня Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Хоч і доведеться терпіти певні незручності, але результат буде чудовим: у вигляді підвищення зарплати або деяких перспектив на майбутнє. Для багатьох Овнів тиждень обіцяє стати незабутнім позитивними подіями. Це час творчих успіхів, тому успіх буде на боці тих, хто зайнятий мистецтвом, у шоубізнесі, будь-якою іншою творчістю, створює щось прекрасне. Вдасться показати свої досягнення колегам, а також широкому загалу.

ТЕЛЕЦЬ

Наймані співробітники зуміють виявити свої здібності та таланти, що дозволить отримати довгоочікуване підвищення по службі. Ті, хто давно без роботи, зможуть знайти перспективне місце з хорошим доходом. Але не поспішайте погоджуватися на першу пропозицію – уважно вивчайте умови. Співпраця з колегами з інших країн буде напруженою, але якщо увімкнете свою чарівність, зможете отримати інвестиції або участь у цікавому проєкті.

БЛИЗНЯТА

Якщо у відпустці ви вже побували і багато працюєте, будьте уважні до того, що ви підписуєте, кому і куди перераховуєте гроші. Може бути підводне каміння, якого ви одразу не побачите. За найменшого натяку на сварку закінчуйте розмову — не витрачайте власні нервові клітини на з'ясування стосунків. У вас має добре піти рутинна справа, до якої зазвичай не лежить душа, тому можна заповнити стомлювальні звіти або перепрасувати всю білизну.

РАК

Дуже плідний час, коли з найменшими зусиллями можна успішно закрити всі питання, що турбують, а таких днів у вересні зовсім небагато. Підвищаться ваші творчі здібності, і ви станете відкритими світові, новим ідеям та людям. Тому впевнено беріться за проєкт, який здавався вам нездійсненним. Планетарні аспекти врівноважуватимуть ваше інтелектуальне та емоційне сприйняття світу і допомагатимуть знаходити баланс між розумом і почуттями.

ЛЕВ

Сприятливий тиждень, коли можна спробувати реалізувати те, що до цього не вдавалося. Більше шансів помиритися та досягти порозуміння, а самотнім – легше закохатися серйозно та надовго. Але з іншого боку – ви станете надто залежними від думки оточення, уразливими та надто обережними. Якщо вам потрібна допомога та підтримка – говоріть про це, стукайтеся у двері – і вам їх відчинять. Після активних буднів, дозвольте собі розслабитися – ви це заслужили!

ДІВА

Ментально, духовно та фізично вам стає легше після непростого серпня. Якщо хочете показати комусь свою прихильність, не бійтеся виявляти свої почуття, з більшою ймовірністю саме зараз вам дадуть відповідь взаємністю. Сміливо йдіть докерівництва та беріть у навантаження додатковий проєкт, займайтеся реалізацією власних ідей у будь-якій цікавій галузі, шукайте та записуйтесь на відповідні курси підвищення кваліфікації – зірки на вашому боці!

ТЕРЕЗИ

Здивуйте всіх – бадьоро увірвіться у робоче середовище та проявляйте ініціативу скрізь, де тільки можливо. Такий маневр вигідно виділить вас серед колег та партнерів. Намагайтеся провести тиждень максимально активно, заряджаючись останніми сонячними днями і не втрачаючи всіх можливостей, що відкриваються перед вами. Підвищуються ваша волелюбність, популярність, тому з'ясування стосунків краще уникнути, так само, як і спроб викликати ревнощі.

СКОРПІОН

Діяльність, пов'язана з конкретикою та концентрацією, даватиметься вам без особливих праць. Прекрасний час для фінансових операцій та косметологічних маніпуляцій. Але від поїздок, як далеких, так і ближніх, краще утриматися. Ви зараз потрібні саме там, де перебуваєте, і тут найбільше сприятливих можливостей. Якщо у вас виникнуть питання до близької людини, краще вийти на прямий діалог і розвіяти всі сумніви.

СТРІЛЕЦЬ

Зірки заряджають вас творчою енергією, бадьорістю та оптимізмом, наділяючи позитивним поглядом на світ та оточення. Не розпорошуйте свою енергію через дрібниці! Тиждень краще провести, активно вирішуючи питання на професійній ниві, а вечорами замість посиденьок із друзями краще знайти час на заняття спортом. Обставини сприяють активним діям і найсміливішим планам, реалізації яких сприятиме накопичений досвід.

КОЗОРІГ

Люди, які вас оточують, можуть відзначити, що ви стали більш замкнуті, тому комунікації вам даються насилу. Нездатність почути співрозмовника може призвести до довгострокових неприємних наслідків у вигляді сварок та образ. Намагайтеся не ускладнювати і не затьмарювати те, що відбувається навколо, щоб зберегти мир і спокій у сім'ї, з колегами по роботі. Вихідними налаштуйтеся на позитив і легкість, сходіть до парку розваг, приділіть час дітям та коханій людині.

ВОДОЛІЙ

Гарний час для того, щоб зайнятися фінансовими питаннями: ви зможете погасити заборгованість або вам повернуть борг, на який не розраховували. Можна домовитися з інвесторами, партнерами чи фінансовими організаціями щодо отримання коштів на вигідних умовах. Велика зайнятість заважає особистим взаєминам, суперечки щодо облаштування житла чи дітей можуть призвести до охолодження почуттів із чоловіком.

РИБИ

У цей час не варто зав'язувати стосунки з малознайомими людьми, особливо це стосується любовної сфери життя. Вдалий час для навчання, засвоєння нової інформації, планування робочих справ. У поїздці чи подорожі можливі перешкоди та ситуації, які затримають вас у дорозі. Женіть геть похмурі думки та відчуття власного безсилля, менше заходьте в соціальні мережі – і ви впораєтеся з найскладнішими завданнями. Вас підтримають старі друзі та однодумці.

Читайте також: