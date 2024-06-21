Що зірки нам пророкують: гороскоп на липень 2024 року

У липні пристрасті можуть зашкалювати, і тут варто пам'ятати, що "ламати не будувати". Будьте активні та діяльні у починаннях – успіх не змусить на себе чекати.

До початку місяця багато людей усвідомлюють свої кармічні завдання, чому допоможуть нові транзити Селени за знаком Близнята та Ліліт за знаком Терези. Це знаки стихії Повітря пов'язані з інтелектуальною діяльністю, навчанням, сферою взаємин. Визначити та опрацювати те, що заважає, щоб змінити своє життя, значно легше в період активних енергій Повітряної стихії, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Кожна людина приходить у цей світ із певними завданнями, часом, усвідомлення приходить пізно, але у липні та серпні 2024 року Всесвіт дає цінні підказки. Тому варто задуматися про це саме зараз і не гаяти дорогоцінного часу. Сміливо зробіть крок назустріч незвіданому і спробуйте розгадати таємниці людської душі!

На початку місяця Сатурн і Нептун у Рибах у фазі стаціонарності розгортаються в ретроградний рух, що може дати важкі зовнішні умови. Риба завершує зодіак, містить у собі досвід всіх попередніх символів, забезпечує кармічними уроками всіх людей. І оскільки обидві планети також мають відношення до карми, то минуле нікого не дасть спокою в перший тиждень липня.

2 липня Меркурій у гармонійному аспекті з Нептуном, а о 15:50 (gmt+3) Меркурій входить у знак Лева. Аспект сприяє творчій діяльності, допомагає зрозуміти знаки Всесвіту, через образ показати найголовніше для вас на сьогоднішній день і отримати підтримку оточення. Інгресія у знак Лева посилить ораторський талант, щось приховувати стане складніше, оскільки слова так і намагаються вирватися назовні. Транзит Меркурія за знаком Лева спонукає одягати соціальні маски і фальшиво посміхатися.

Від липня Венера в гармонійному аспекті з Сатурном може привести в життя людину, значно старшу за віком, яка знає відповіді на багато запитань. Цього дня посилюються такі якості характеру як чесність, порядність, вірність, терпіння, стриманість, внутрішня рівновага. Гарний час для звернення до офіційних інстанцій, розмови з начальством, проходження співбесід, підписання договорів.

Від 5 липня Сатурн у фазі ретроруху одночасно утворює гармонійний аспект з Марсом, його енергії зміцнюють силу духу. Допомагає визнати свої промахи, а значить і вибратися з неприємностей.

6 липня починається новий місячний цикл – о 01:57 молодик у знаку Рак, у найсімейнішому та найдобрішому знаку зодіаку. Цього ж дня Нептун стає ретроградним і, хоч і повільним, але рухом відбувається у всіх життєвих сферах. Молодий місяць сприяє знаходженню в будь-якому досвіді, навіть негативному, потенціал для зростання і розвитку.

8 липня Венера у секстилі з Ураном, а Меркурій у секстилі з Юпітером. Аспект є гармонійним, налаштовує розум та бажання на пошук можливостей. Цього дня можна вирішити багато суперечливих питань, ефективно провзаємодіяти з іншими людьми, домовитися про терміни виконання робіт.

10 липня Сонце в гармонійному аспекті з Сатурном сприяє набуттю статусу, отримання важливого документа, схвалення чи дозволу. День підходить для соціальної активності, ухваленню важливих рішень та нових починань, велика ймовірність зустріти людину, на яку можна покластися.

11 липня Венера у гармонійному аспекті із Сатурном, а о 19:19 входить у знак Лева. Чесність та прозорість можуть стати фундаментом для будівництва міцних та надійних взаємин.

15 липня Марс та Уран у поєднанні у знаку Тельця. Події дворічної давності знову стають актуальними. Це був час активних бойових дій на Харківщині, але результатом стало звільнення всіх Харківської області від російської окупації.

18 липня Сонце та Уран у гармонійному аспекті акцентують в людях оригінальність, силу волі та відвертість, що призводить до успіху в тих сферах, де можна відійти від суворих рамок та правил.

20 липня Марс та Нептун у гармонійному аспекті, а о 23:43 входить у знак Близнята. Енергії дня розслаблюють, войовничість знижується, але проявляється творча сила. Важливо не допускати вживання алкоголю та інших засобів, що змінюють свідомість, інакше можна "зайти не в ті двері".

21 липня Марс і Плутон у гармонійному аспекті, Венера у гармонійному аспекті з Юпітером, а Меркурій у напруженості з Ураном. День неоднозначних енергій дуже суперечливий. Можливі неприємності через різкі висловлювання, досить складно контролювати мову. Більше того, цього дня повня у Козорозі о 13:17 – друга повня у цьому знаку влітку 2024 року. Будьте обережні! Сила дня потужна, але як вона реалізується, залежить від конкретної людини та її психологічної зрілості.

22 липня о 10:45 Сонце входить у знак Лева і одразу утворює опозицію з Плутоном. Під маскою доброзичливості, зовнішньої люб'язності ховаються емоційна глухота, глибокий егоцентризм та байдужість до долі близьких. Енергії дня притягнуті у життя трансформації.

Від 25 до 27 липня Сонце та Марс у гармонійному аспекті (точний – 26 липня). Сприятливий час для цілеспрямованих дій, активної роботи, презентації світу своїх талантів, прояву лідерських якостей.

26 липня о 01:42 Меркурій входить у знак Діви, де й перейде у фазу ретроградного руху 5 серпня. Останній тиждень місяця дійсно стане незабутнім з погляду професійних досягнень.

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