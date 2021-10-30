Що зірки нам пророкують: гороскоп на 1-7 листопада 2021 року

Для багатьох тиждень виявиться першим ступенем піднесення над побутовими ситуаціями, а також загартовування характеру у питаннях подолання життєвих труднощів. На перший план виходять найсильніші емоційні бажання, які здебільшого цілком реалізовані.

Молодий місяць у Скорпіоні 4 листопада о 23:14 за київським часом змусить багатьох людей інакше подивитися на звичні життєві обставини. Люди стають сміливішими, активнішими, у багатьох з'являється прагнення боротьби, революційних перетворень, боротьби за свободу і за свої права.

Тиждень складний, водночас багатий на події, зміст і наслідки яких важливо зрозуміти якомога раніше. Необхідно грамотно розпоряджатися спільними ресурсами, загальним бюджетом, а також навчитися дивитись у майбутнє та бачити трохи більше. Якщо про це не забувати, то цей період може принести багато досягнень.

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5 листопада Венера, відповідальна за сферу індивідуальних і ділових взаємин, перетворюється на знак Козорога. Цей транзит закликає нас правильно розставити пріоритети, визначити довгострокову мету, вирішити усі суперечливі питання із партнером. Для любовної сфери не дуже сприятливий транзит. Проте для ділових взаємин та фінансових справ, інгресія Венери на знак Козорога – це подарунок Всесвіту!

6 листопада Меркурій з гармонійного знаку Терези переходить у пристрасний та кризовий знак Скорпіона. Люди стають підозрілими, прагнуть зрозуміти глибину, суть будь-якого питання. Взаємини з рідними та близькими проходять випробування на міцність.

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ОВЕН

Для ділової активності, вирішення важливих питань, укладання угод, договорів, початку особистого виробничого чи творчого циклу цей період ідеально підходить. Водночас будьте обережні у витратах, у розподілах спільного бюджету. Перепади настрою та мінливість почуттів характерні для цього періоду. Проблем у взаєминах із начальством, швидше за все, не уникнути. Це може дещо зашкодити вашому бізнесу та роботі. Не виявляйте амбіції, емоційну агресивність, і ви уникнете безлічі неприємностей.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень кардинальних змін. Тема кохання, романтики, вільного творчого прояву відходить на другий план. Виникає необхідність дотримуватися правил і традицій у стосунках. Акцентується цінність довгострокових взаємин, зобов'язань, турботи про кохану людину. Слушний час для того, щоб створити стабільний та благополучний союз, оформити договірні взаємини. Багато представників знака Тельця проходять складні життєві етапи, результатом яких буде підвищення власної самооцінки.

БЛИЗНЯТА

Те, що було заплановано вами раніше, в більшості випадків буде переглянуто та переосмислено. Обережно з ідеями, оскільки вони здебільшого виявляться непрактичними. Активізація підсвідомих процесів заважає займатися діловою сферою. У відносинах із протилежною статтю, у сімейних справах, виникають певні труднощі. Розбіжності, що виникають, необхідно якнайшвидше усунути, інакше вони затягнуться надовго і в майбутньому негативно позначаться на комфорті та психологічному аспекті вашого життя.

РАК

Тиждень сумнівів, а також глибокого занурення у всі почуття та переживання. Виникає сильна потреба в душевному спілкуванні, відвертих бесідах, спогадах про дитинство, щасливі сімейні події. Водночас пристрасть і сильні емоції виходять на перший план. Тягне до фундаментальних змін, навіть якщо це часом нелегко. Поверхневі візаємини не задовольнять вас, але ті люди, які залишаються з вами, справді є для вас опорою. Гарний час для занять самоаналізом, прояснення заплутаних ситуацій, що мають коріння в минулому.

ЛЕВ

Схильність до власної переоцінки, перебільшень сприяє конфліктним ситуаціям з оточенням. Можливі збитки, тому слід більш обачно розміщувати власні ресурси та кошти. Якщо грамотно підійти до ситуації, цей тиждень може стати стартом для нової підприємницької діяльності. Тимчасові складнощі з кредитами, загальними матеріальними ресурсами до кінця тижня завершаться з мінімальними втратами. Юридичні питання, а також отримання дозволів, сертифікатів, документів краще відкласти на деякий час.

ДІВА

Усі переговори перебігатимуть емоційно, на підвищених тонах, що ускладнює можливість досягнення гармонії у діловій сфері. Можуть виникнути труднощі у банківських справах, у період не варто вести відносини з організаціями, займаються грошовими оборотами. Обережніше слід бути з документами та підписанням актів, те саме стосується грошових інвестицій та будь-яких угод купівлі-продажу. Обіцянки, дані у цей період, можуть завдати збитків. Намагайтеся уникнути оптимістичної оцінки стану своїх справ, але водночас не нагнітайте ситуацію.

ТЕРЕЗИ

Через схильність витати в хмарах збільшується кількість втрат і крадіжок, тому слід остерігатися обману і водночас дотримуватися кристальної чесності. За необхідності контакту з хімічними речовинами, або якщо приймаєте ліки, слід дотримуватись підвищеної обережності. Можливі проблеми у сімейних взаєминах непроявленого характеру. Наприкінці тижня ситуація значно покращується, багато хто налаштований на співпрацю та розуміння інтересів партнерів та оточення. Можуть відкритися сприятливі перспективи, які важливо розглянути та не проґавити.

СКОРПІОН

Налагоджується фінансова сфера, можливі довгоочікувані надходження коштів. Гарний період для романтичної сфери — почуття загострюються і набувають глибини. Часто бажане не відповідає дійсному стану речей. Для творчих людей тиждень може виявитися продуктивним. Натхнення в галузі мистецтва знаходить своє творче вираження, правові, фінансові чи управлінські справи будутьвдало доведені до ефективного результату. Обставини складаються так, що необхідно відмовлятися від застарілих, безперспективних стосунків та тенденцій.

СТРІЛЕЦЬ

Деякі упередження та забобони, ідеологічна незгода та необачні обіцянки можуть у майбутньому позначитися на особистих та ділових стосунках. Минулий негативний досвід варто залишити позаду, зібратися з силами, сконцентруватися на реальних цілях і рухатися у напрямі реалізації. Люди усвідомлені, вольові зможуть подолати негативні психологічні послання та уникнути неприємностей. Багато хто схильний до активних перетворень, імпульсивних дій, але краще цю енергію спрямувати на гармонізацію особистих взаємин, створення офіційних спілок.

КОЗОРІГ

У зоні ризику – статус, кар'єра, гроші. За можливості, обмежте ділову активність і зосередьтеся на зміцненні досягнутого результату. Розмови з начальством, представниками влади, впливовими людьми бажано перенести на більш вдалий час. Фінансові проблеми торкнуться спільних ресурсів, податків, аліментів чи спадщини, боргових зобов'язань. Можуть нагадати про себе старі проблеми, зобов'язання, дані обіцянки. Розберіться зі своїми емоціями, особливо з тими, що спираються на руйнацію. Позбавляйтеся страхів! Не варто псувати собі життя, поринаючи в атмосферу безвиході.

ВОДОЛІЙ

У цей час відбувається становлення особистості. Загалом сприятливий тиждень, особливо для сімейних справ, налагодження стосунків із дітьми. Відчувається приплив сил та енергії, що найближчими днями станеться щось важливе та фундаментальне. Цей період відзначений глибинними, трансформаційними процесами. Через приплив енергії, що посилився, необхідно вживати запобіжних заходів, щоб убезпечити себе від нещасних випадків. Протягом тижня можна вирішити важливі питання, створити базу, що дає змогу перейти на наступний рівень розвитку та буття.

РИБИ

Усі матеріальні процеси можуть здійснюватися лише під впливом духу та психіки. Здатність до співчуття, дбайливість та співчуття приваблює представників протилежної статі. Сприятливий період для встановлення та поглиблення контактів особистого характеру. За підсумками симпатії можливі різноманітні протекції, і навіть встановлення контактів із людьми, із якими раніше були зовсім чужими. Люди мистецтва відчують спонукання до нової творчості, зможуть розвинути у собі здібності вираження власного таланту, використовуючи свою індивідуальність.

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