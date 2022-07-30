Що зірки нам пророкують: гороскоп на 1-7 серпня 2022 року

Від 1 до 7 серпня - напружений тиждень, оскільки з'єднання Марса, Урана та Висхідного Місячного Вузла у Тельці 2 серпня змусить багатьох людей змінити свої плани у зв'язку з новими зовнішніми обставинами. Очікуються несподівані події у політичній сфері, під час війни з російським агресором, потрясінння у фінансовій сфері та світовій економіці.

Необхідно знизити активність, уникати всіляких ризиків та пережити складні часи. Вже від наступного тижня ситуація буде набагато спокійнішою та визначенішою. А поки що важливо зосередитись на своєму внутрішньому житті, зайнятися сімейними справами, трохи відпочити перед новим життєвим етапом.

4 серпня о 09:58 Меркурій входить у знак Діви, де має статус управління. Від цього дня більшість людей міркують тверезо, логічно, послідовно. Транзит Меркурія Дівою - це час наведення ладу, серйозного ставлення до своїх справ та обов'язків. У спілкуванні люди схильні безпосередньо позначати сферу своїх інтересів, оперувати цифрами, проявляти спокій і педантичність.

До вихідних градус напруженості знижується, на рівні держави ухваллються корисні рішення, правдиво висвітлюються події, що відбуваються, тому люди стають спокійнішими, з'являється можливість планування свого життя, в якому також є місце для радості. 6-7 серпня будуть яскравими та позитивними на тлі досить похмурого першого тижня місяця.

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ОВЕН

Можуть виникнути непередбачувані обставини, які призведуть до імпульсивних та грубих реакцій. Ви схильні переоцінювати свої сили, брати на себе більше, ніж реально можете виконати, що може не найкраще позначитися на вашій професійній сфері та діловій репутації. Намагайтеся не висувати оточенню занадто підвищені вимоги, оскільки вам знадобиться їхня підтримка. Нині час для обговорення важливих тем, оскільки будь-яка дискусія може легко перерости у конфлікт.

ТЕЛЕЦЬ

Намагайтеся на якийсь час відійти від справ, присвятити час дітям, батькам, коханій людині. Тиждень несприятливий для вирішення робочих питань, соціальної активності, розмов із начальством. Ваше внутрішнє занепокоєння може призвести до помилкових дій, наслідком яких будуть фінансові втрати. Уникайте екстриму, з'ясування стосунків та висунення підвищених вимог до партнерів. Несприятливий період триватиме практично весь тиждень і закликає вас до розсудливості та спокою.

БЛИЗНЯТА

Травмонебезпечний період, тому будьте обережні як на роботі, так і вдома, а особливо на дорозі - як пішохід або за кермом. Бережіть себе, приділіть увагу своєму здоров'ю - фізична перенапруженість та бурхливі емоційні прояви можуть мати погані наслідки. На початку тижня можливі конфлікти в особистих та сімейних стосунках, які можуть зіпсувати все літо. Не варто продавлювати ситуацію і наполягати на своєму - якщо вас не розуміють, краще промовчати та зберегти мирні стосунки з оточенням.

РАК

Соціальна активність може стати джерелом проблем та неприємностей. Намагайтеся перебувати якнайдалі від небезпечних місць. Гарний час для спокійної віддаленої роботи, творчої діяльності, ремонту та наведення ладу у своєму житлі. Якщо маєте час і фінансові можливості, вирушайте в подорож, розширюйте свій світогляд, відпочивайте, знайомтеся з людьми. Тиждень підходить для аналізу минулих подій та визначення нових цілей.

ЛЕВ

Протягом тижня неприємності вас оминають, проте не варто ризикувати і надто активно виявляти свою позицію. Спокійна планомірна робота, зустрічі з партнерами, угоди купівлі-продажу будуть успішними, однак краще не плануйте це на 1 і 2 серпня. До кінця тижня можливе підвищення по службі, надходження цікавих ділових пропозицій від закордонних партнерів. Загалом, сприятливий тиждень ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив, давно намічені плани.

ДІВА

Початок тижня може дати несподівані події негативного характеру. Але до п'ятниці обставини для вас складаються сприятливо, громадська діяльність приносить задоволення, вам відкриваються нові можливості у професійній сфері. Допомога та підтримка приходять самі собою, а пошук заступництва начальства та високопоставлених осіб принесе бажані результати. До вихідних зможете вирішити фінансові проблеми, провернути вдалу угоду або укласти вигідний контракт.

ТЕРЕЗИ

Ви відчуваєте зміни, що наближаються, але почуття тривоги не залишає вас. Не варто себе накручувати, просто будьте обережнішими під час ухвалення важливих рішень, уникайте екстриму - і все буде добре. Вам відкриваються нові перспективи, займайтеся самоосвітою, спілкуйтеся з іноземцями, демонструйте свої сильні сторони. Гарний час для романтики, проведення часу з коханою людиною в відокремленому місці, листування з іноземцями з метою зав'язати особисті взаємини.

СКОРПІОН

Не слід ухвалювати важливих рішень, оскільки в умовах, що склалися, ви не зможете визначити перспективи. Зачекайте трохи, не поспішайте зробити все й одразу, оскільки зараз легко припуститися помилки. Тиждень підходить для подорожей на короткі відстані, дрібних покупок, вирішення побутових питань, активного відпочинку з дітьми чи друзями. Поїздки на природу додадуть сил та енергії, які вам знадобляться вже з наступного тижня. До суботи зовнішня атмосфера стане більш сприятливою, і ви зможете отримати з цього користь.

СТРІЛЕЦЬ

Відкладіть укладання угод або прокручування ризикованих фінансових операцій. Перш ніж щось купити, подумайте 10 разів, переспіть із цією думкою і на ранок ухвалюйте рішення. Тиждень підходить для активності у соціальних мережах, запуску реклами, проведення онлайн-заходів. Це допоможе вам набути популярності і отримати можливості для зростання в кар'єрі. Якщо протягом тижня виникли складнощі у професійній сфері чи проблеми з партнерами, то до кінця тижня ви зможете знайти конструктивне рішення та виправити ситуацію.

СКОРПІОН

Підвищена емоційність та агресивність, поряд із зовнішньою напруженою ситуацією, можуть зіграти погану роль у взаєминах із оточенням. Тиждень підходить дляроботи на самоті, перегляду своїх переконань, глибокого аналізу минулих подій, вирішення проблем партнерських чи сімейних стосунків, а також взаємин із дітьми. Спільні поїздки з рідними та коханими людьми допоможуть встановити мир та гармонію. Якщо є бажання та потреба, можна виявити ініціативу та повернути контакти з давніми партнерами.

СТРІЛЕЦЬ

Сприятливий період для грошового обігу, продажу та покупок, фінансових угод та фінансових інвестицій. Від середи сфера впливу сильно розшириться, нові проєкти отримають темп, якщо докласти певних зусиль, відбудеться професійне чи ділове піднесення. Можете отримати нове призначення чи нову посаду. Активізується творча сила, ви досягнете визнання та отримаєте заохочення. Усі справи, що стосуються кохання та шлюбу, стануть більш тісними та стабільними.

КОЗОРІГ

Гарний період для самоосвіти, підвищення кваліфікації, участі у суспільно-політичному житті, закордонних поїздок. Якщо не поспішати, враховувати інтереси та життєвий темп партнерів, то ділові та комерційні контакти з іноземними громадянами та фірмами можуть виявитися сприятливими. Ви можете отримати досить помітний прибуток, можливість розпоряджатися великими сумами. Однак уникайте перевитрати бюджету: схильність до великих витрат зростає.

ВОДОЛІЙ

Тиждень супроводжується бадьорістю духу, підвищенням енергії та життєвих сил: фізичних та душевних. Сприятливий час для вирішення особистих та сімейних проблем, повернення дорогих стосунків. Підвищуються ваші авторитет та значущість у сім'ї та у партнерстві, серед друзів. Цей період добре використовувати для зізнань у коханні, заручин, а також для сімейних вечорів та урочистостей. Можливе знайомство із впливовою людиною, виникнення любовних зв'язків з іноземними громадянами чи у поїздках.

РИБИ

Складаються сприятливі умови для розумової та творчої діяльності. Швидкі реакції, концентрація уваги на поставленій меті та динамічні дії допоможуть здійснити найсміливіші проєкти. Сприятливі відрядження, ділові подорожі, далекі подорожі. У цей час можна познайомитися з людиною, яка буде дуже корисною в майбутньому, набути нових знань у невимушених бесідах із попутниками. В особистих стосунках відбудуться щасливі зміни, якщо ви будете відвертими з партнером.

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