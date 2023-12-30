Що зірки нам пророкують: гороскоп на 1-7 січня 2024 року

Починається 2024 рік на ретро-Меркурії та стаціонарному Юпітері, який виходить із ретрофази. Йдуть одні напружені ситуації, але з'являються інші, можливо, ті, про які вже практично забули. Ретроградність завжди тягне назад, повертає у минуле, але тиждень ідеально підходить для того, щоби провести ревізію своїх переконань, переписати настанови.

1 січня Венера у напруженому аспекті із Сатурном повертає "з небес на землю", змушує партнерів поважати кордони одне одного, миритися з тим, що у кожного є своє "хочу", і тому необхідно поважати такий вибір. Складний день, коли лаятись простіше простого, "ефект першого січня".

Від 3 січня Меркурій та Юпітер починають директний рух, і від цього дня справи рухаються швидше, а найкращі спонукання є силою, здатною перетворити навколишній світ. Інформаційні перезавантаження підвищують кількість позитивних емоцій та сприяють оптимістичним налаштуванням.

4 січня о 16:59 за київським часом Марс входить у знак Козорога, де має статус екзальтації. Войовнича планета стримується сатурніанськими енергіями Козорога, що може дати звуження лінії фронту, але інтенсивність в одному напрямку значно зростає. Якщо не прив'язувати транзит Марса до військової агресії, можна розцінити вплив планети з позитивного боку. Енергійний Марс у Козорозі здатний оживити, дати імпульс та енергію будь-якій системі, справі, проєкту, змусити все це працювати у вибраному напрямі.

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ОВЕН

Від першого дня працюватимете без відпочинку, але й нагорода на вас чекає вагома. Наберіться терпіння, мудрості і з наполегливістю, властивою вам, рухайтеся до наміченої мети. У професійній діяльності починається новий цикл, який закладе фундамент на тривалий час. Перша половина тижня – вдалий час у всьому, що стосується грошей та угод. Підприємці та керівники зможуть отримати непоганий прибуток від виконаної в минулому роботи, з'являться сили для просування нових ідей.

ТЕЛЕЦЬ

Активні ділові люди можуть зіткнутися з перешкодами різного роду. Будьте готові до цього і намагайтеся відкоригувати свої плани заздалегідь. Впевненість у собі допоможе подолати труднощі та отримати бажану посаду чи підвищення. Фінансова ситуація загалом буде стабільна, доходи трохи збільшаться, а витрат поменшає, і ця тенденція допоможе заощадити ваш бюджет. Багато хто подумає про те, щоб змінити роботу на місце з кращими умовами праці та вищою зарплатою.

БЛИЗНЯТА

Загостряться конфлікти з колегами та партнерами, тому є ризик того, що багато планів не реалізуються. Намагайтеся найважливіші справи перенести на другу половину тижня. Від 4 січня з'явиться значно більше шансів на успіх. Починається сприятливий час для того, щоб розпочати новий напрям у бізнесі, використовуючи знання інформаційних технологій. Зірки рекомендують вам бути більш гнучкими та дипломатичними, щоб отримати підтримку від впливових покровителів.

РАК

У вільних людей продовжать вирувати неабиякі пристрасті. Кохані сходитимуться і знову розлучатимуться. А ось у сімейних пар все буде рівно та спокійно. Якщо стосунки більше не задовольняють, то краще зважитися на розрив, аніж мучити одне одного. У будь-якому разі зміни підуть вам на користь і дадуть поштовх саморозвитку. Ідилія запанує у стосунках із ріднею. Багато проблем із закордонними партнерами буде вирішено, фінансові та юридичні аспекти – залагоджено.

ЛЕВ

Багато дверей для вас відчинені, важливо правильно в них зайти! Життєвої енергії достатньо для того, щоб рухатися наміченим шляхом з подвоєною силою. Однак будьте готові до певних труднощів, які зроблять вас ще сильнішими, а отримані від успіху емоції – яскравішими! Від старших родичів чи партнерів багато Левів отримають фінансову допомогу або вирішаться проблеми зі спадщиною. Для відновлення старих зв'язків сприятлива перша половина тижня, а нових романтичних знайомств – друга.

ДІВА

Непросто вирішувати питання від понеділка до середи. Ви можете зіткнутися з опором та критикою колег. Активізуються приховані вороги та провокатори. Від четверга з'являється видимість перспектив, але з іншого боку, "відчинено все, але вам туди не треба". У фінансовому сенсі тиждень не дуже радісний. Зберігайте гроші, добре плануйте витрати. Особисте життя буде для багатьох неоднозначним. Вихідні дні сприятливі для налагодження особистого життя, нових знайомств та романтичних зустрічей.

ТЕРЕЗИ

Якщо у грудні виконано великий обсяг роботи, то протягом тижня отримаєте непоганий прибуток, можливе підвищення чи премія на службі. Зверніть увагу на те, що разом зі зростанням доходів підвищаться і витрати, особливо на сім'ю. Для багатьох представників знака Терези тиждень виявиться кращим за останні кілька місяців, особливо вдала друга його половина. Підприємці отримають нові цікаві пропозиції, а службовці матимуть змогу поміняти роботу. І в тому, і в тому разі з'являться нові можливості, яких не було раніше.

СКОРПІОН

Тиждень прориву – це означає вихід із багатьох складних ситуацій року, що минає. І варто використати кожен день повною мірою. З унікальними шансами прийде підвищена відповідальність. З'являться можливості виправити помилки, зроблені в минулому, наприклад, відновити зв'язки зі старими друзями, однодумцями чи впливовими людьми. Щоб не втратити досягнутих позицій на попередньому місці, зірки рекомендують бути сміливішими і просити про підвищення у керівництва.

СТРІЛЕЦЬ

На початку тижня може настати розчарування в партнері або захочеться зробити паузу у стосунках, щоб побути наодинці. Для сімейних пар нове романтичне захоплення може стати проблемою, тому слід зважити всі за і проти, перш ніж ухвалити відповідальне рішення. У вашому полі зору з'являється багато нових людей, одна із зустрічей може стати доленосною. Приділіть увагу матеріальному боку життя, складіть список витрат і дотримуйтесь його, старанно уникаючи спокус.

КОЗОРІГ

Особисте життя може стати фоновим через навалу зобов'язання на роботі. Сімейні пари зіткнуться з розбіжностями через кар'єру та егоїзм. Велика ймовірність юридичних проблем через фінансові документи. Підприємцям необхідно вирішити справи з податковою службою та фінансовими звітами, розрахуватися з боргами. Можливе відновлення взаємин із колишніми партнерами, а також укладання контрактів із іноземними компаніями. Стережіться проєктів, які нібито обіцяють швидкий прибуток.

ВОДОЛІЙ

Велика ймовірність, що виникнуть складнощі з кимось із партнерів або з людьми, чиї позиції набагато сильніші за ваші. Фінансове становище залежатиме лише від вашої активності у діловій сфері. Стосунки з коханою людиною можуть стати прохолодними і навіть перетворитися на рутину, але це тимчасове явище і, якщо ваше кохання міцне, вам вдасться повернути колишні почуття. Якщо ж накопичений негатив переважає над прихильністю, відпустіть все на самоплив – все вирішиться само собою і буде так, як має бути.

РИБИ

Втома і затримки у справах на початку тижня можуть негативно позначитися на взаєминах із близькими людьми. Але стан здоров'я загалом міцний, серйозні захворювання вам нестрашні. Партнери стають непоступливими, і найімовірніше доведеться довго шукати компромісне рішення. Ваш чоловік або романтичний партнер може переживати кризовий період, тому варто його підтримати не тільки морально, але також подбати про його добробут. Молоді люди, які нещодавно у стосунках, ймовірно, розірвуть зв'язок через різницю поглядів.

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