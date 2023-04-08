Що зірки нам пророкують: гороскоп на 10-16 квітня 2023 року

Планетарні впливи протягом тижня сприяють матеріальним справам, взаєминам, особливо якщо вони потребують перетворень з метою покращення. Гарний час для роботи з інформацією, проведення та відвідування навчальних заходів, колективної роботи, поїздок та подорожей.

З'єднання Сонця та Юпітера в Овні 11 квітня формує сприятливі обставини для розширення бізнесу, вирішення юридичних питань, співпраці з іноземцями. Максимальна сила аспекту – від 10 до 12 квітня. У ці три дні можна зробити більше, ніж за кілька тижнів. Слушний час для подання документів до офіційних інстанцій, пошуку захисту та заступництва, спілкування з вищими за посадою.

13 квітня світла кармічна точка – Білий Місяць (Селена) – перейде на знак Овна до 13 листопада 2023 року. Щасливий час для всіх, хто бореться зі злом, веде активний спосіб життя, займається спортом, фізичною роботою, захищає свою країну та інтереси співвітчизників. Підтримку Білого Місяця відчують лише ті, хто діє чесно, відкрито та з благородними думками.

Від 14 квітня і до кінця тижня – напружені дні, складно висловити почуття та емоції. Це час перешкод, конфліктів, частіше виникає непорозуміння зі старшими за віком та посадою, з батьками. Багатьом людям важко тримати баланс і не впадати у крайнощі.

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ОВЕН

Період щирих розмов та несподіваних знайомств. Можна трохи розслабитися і перемкнути свою увагу на розваги та трохи уникнути рутини. У досягненні своїх цілей ви просто нестримні. А цілей більш ніж достатньо, і всі вони реалізуються! Ваша чарівність приверне чимало зацікавлених осіб протилежної статі. Але чи приймати пропозицію – вирішувати лише вам! Важливі зміни, які ви недавно сподівалися, можуть стартувати саме зараз.

ТЕЛЕЦЬ

Чудовий шанс розпочати нове життя, тобто. вийти з кругообігу проблем. Можливо, варто подумати про те, щоб змінити напрямок професійної діяльності. Знайти нові джерела заробітку. Нехай результат не буде негайним – головне розпочати. У всіх справах цього тижня ви можете розраховувати на партнерів – їхня допомога буде дієвою, і не лише моральною, а й матеріальною. Це допоможе завоювати нові перспективи та позбавить багатьох проблем.

БЛИЗНЯТА

Бізнесмени, які мають давні юридичні проблеми, окреслять шляхи їхнього щасливого вирішення. Незначні тертя ще вірогідні в період від 14 до 16 квітня, але вони не позначаться на загальному перебігу справ. У будь-якому разі ваш вплив зараз значний і можливостей розгорнути події у потрібний вам бік у вас чимало. Службовець зможе покращити стосунки як з колегами, так і з начальством. Крім того, він матиме непоганий шанс знайти гідне застосування своїм талантам.

РАК

Ваші доходи безпосередньо пов'язані з досягнутим результатом. Доведеться серйозно попрацювати, щоб отримати пристойний прибуток. Витрат трохи, всі вони цілком передбачувані і розумні. Тиждень принесе безліч чудових емоцій та зустрічей. І навіть якщо роман, що зав'язався, буде недовговічним, він залишить тільки приємні спогади. Не шукайте недоліків у своєму партнері, будьте вдячні своїй половинці за терпіння. Відпустіть ситуацію та насолоджуйтесь тим, що маєте.

ЛЕВ

Закохані, що розсварилися, зможуть порозумітися і пробачити один одному зроблені помилки. Взаємини з близькими родичами значно покращаться завдяки вашим зусиллям та збігу різних обставин: ця сфера вашого життя стає спокійнішою. Прекрасний час, щоб приділити увагу оздоровленню. У цьому допоможе подорож до моря або плавання в басейні. Для жінок, які планують вагітність, настає сприятливий час для зачаття.

ДІВА

Тиждень принесе приплив свіжої енергії, що дозволить вам досягти успіху у всіх поставлених завданнях. Зараз якщо і не все, то багато що у вас під контролем! Це перші кроки до нового яскравого життя. Вам доведеться ухвалити рішення, які будуть мати важливі та позитивні наслідки. Ви врахуєте всі недоліки та помилки попереднього періоду і можете зробити правильний вибір. Підприємці будуть близькими до вирішення питань, пов'язаних із суперечливою власністю. Можливо, вашим помічником у вирішенні завдання стануть гроші.

ТЕРЕЗИ

Час компромісів, компенсацій, а також віддачі та отримання різного роду боргів. У будь-якому разі справа набуває позитивного оберту, а складні партнерські взаємини схиляються до миру. Вам доведеться зіткнутися з конкуренцією у робочому колективі – не панікуйте, сміливо відстоюйте свої інтереси. Щодо фінансів тиждень більш ніж вдалий. Багато хто отримає прибуток від вдалих операцій із нерухомістю, чи це купівля, чи продаж або здавання в оренду.

СКОРПІОН

Сімейні бурі залишаються позаду – ви зможете частково вирішити найважливіші питання, пов'язані із загальним майном та житлом. Взаємини з дітьми помітно покращаться, можлива зустріч із дорогими та близькими людьми, які проживають в інших містах чи країнах. Зараз не варто кидатися в нові відносини, придивіться до свого оточення – серед знайомих є людина, яка має до вас найніжніші почуття. Захисні сили організму досить сильні, але не забувайте про плановий огляд стоматолога.

СТРІЛЕЦЬ

Якщо ви з кимось посварились, зробіть крок назустріч, дайте шанс і придивіться, ви знайдете багато нових для якостей, які ви раніше не помічали. Багато хто з тих пар, хто розлучився з дурості, зможе знайти сили для примирення. У цей період на вас чекає безліч змін у роботі та особистому житті. Не сидіть, склавши руки – проявляйте ініціативу, рухайтеся вперед. Зірки обов'язково вас підтримають у всьому! Можлива поїздка, яка складеться дуже вдало та дозволить просунути нові проєкти.

КОЗОРІГ

Перешкод немає, вас підтримують, ви затребувані. Головним завданням та справжнім успіхом цього періоду стане розвиток зв'язків із колегами з інших міст і навіть країн. Ймовірна поява нових друзів, однодумців та впливових покровителів серед колег. Завдяки протекції ви зможете реалізувати свої далекосяжні плани і навіть подумати про переїзд або про відкриття бізнесу. На найбільші професійні перемоги можна розраховувати в період від 10 до 13 квітня.

ВОДОЛІЙ

Можливі інтенсивні переговори з бізнес-партнерами, які складуться успішно. Пам'ятайте про те, що зараз за найважливіші справи та проєкти краще братися разом із однодумцями, а не самотужки. Колективні зусилля зараз краще індивідуальних. Зосередженість на дітях допоможе відволіктися від проблем у шлюбі. Фінансові позиції значно покращаться. І навіть можливі несподівані подарунки долі. Це може бути несподіваний подарунок, премія чи спадщина.

РИБИ

Ви сповнені сил, енергії, і жодні захворювання вам не загрожують. Грошей стає більше, але й робочих обов'язків додається. Можливе невелике кар'єрне зростання. В особистому житті багато невизначеності через суперечки, що почастішали, і нерозуміння. Розбіжностей поменшає, якщо ви знайдете спільну справу зі своїм партнером, вирушите в подорож або заплануєте в будинку переставляння. Самотнім варто подивитися навколо – безперечно поряд є людина, яка дуже дорожить вами.

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