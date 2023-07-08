Що зірки нам пророкують: гороскоп на 10-16 липня 2023 року

Відносно спокійний та передбачуваний період порівняно з попередніми кількома тижнями. Багатьом людям доведеться розриватися одразу на кількох напрямах одночасно, а ще обирати між відпочинком та активною роботою.

10 липня о 14:40 Марс, після майже двох місяців переміщення Левом, здійснює інгресію на знак Діви. Транзит сприяє зниженню рівня соціальної напруженості та конфліктності у суспільстві. Починається слушний час для того, щоб навести лад у своєму списку справ, робочих проєктах і житті загалом. Протягом тижня завдання вирішуватимуться більш ефективно, що дасть змогу розвинути інші навички, отримати цінний досвід.

11 липня о 07:11 Меркурій входить у знак Лева і буде у цьому знаку до 29 липня. Цими днями ми побачимо та почуємо різні постановки, гру на публіку, сплановані виступи відомих особистостей, політиків, громадських діячів. "Шоу має тривати", спостерігаємо, але не віримо! Адже у Леві перебуває Чорний Місяць, який захоплює, але спотворює все довкола.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Приділіть особливу увагу своїм обов'язкам, дійте послідовно – помилки можуть дорого обійтися. Можуть виникнути несподівані проблеми, спричинені помилками когось із колег, тож будьте готові, що додасться ще кілька справ. У цей період можливі і підступи конкурентів, інтриги таємних ворогів. Намагайтеся братися тільки за ту роботу, яка принесе вам гарну грошову винагороду. Розгляньте варіанти віддаленої роботи через Інтернет.

ТЕЛЕЦЬ

Хороша нагода зробити те, що довго відкладали, підготуватися до періоду ретроградності вашого управителя – Венери – від 23 липня. Якщо відчуваєте, що вигоріли на роботі і зростати більше нема куди, то сміливо пишіть заяву на звільнення. Не ігноруйте пропозиції, які надходять від давніх партнерів, колишніх колег. Ретельно перевіряйте документи, які підписуєте. Поспіх і суєта можуть принести безліч проблем, вирішувати які доведеться довгий час.

БЛИЗНЯТА

Слушний час для того, щоб вирушити на курси підвищення кваліфікації, участі у конференції. Ситуація з фінансами може бути досить напружена через збільшені потреби, які здебільшого марні. Однак, якщо вдасться впоратися з собою і припинити витрачати ресурси на малозначущі речі, то обсяг грошей, що надходять, зросте. Самотні люди можуть опинитися на роздоріжжі через раптову появу колишнього партнера.

РАК

Прекрасна можливість вирушити в захопливу поїздку з партнером або знайти цікаву людину в цій самій подорожі. Протягом тижня ви зможете зробити багато — енергія вируватиме ключем. І недарма, час діяти, на кону – успішна реалізація давньої мрії. Власники бізнесу можуть розраховувати на несподівану підтримку впливових осіб або давніх друзів, інвестиційні вливання від багатих партнерів. Ділові зв'язки із іноземними компаніями допоможуть вийти на новий рівень.

ЛЕВ

Доведеться часто звертатися до документів, які ви оформляли або підписували в минулому. Представники знака, які працюють за наймом у великих корпораціях, зможуть змінити роботу на місце з кращими умовами праці. Багато службовців отримають додаток до зарплати або комфортніші умови праці. Можлива вдала ділова поїздка до іншого міста, зміцнення зв'язків із іноземними колегами. Не залучайтеся до конфліктних ситуацій у колективі, щоб не зашкодити своїй репутації.

ДІВА

Краще уникати великих витрат і не вкладати гроші у нові проєкти. Підробіток чи хобі принесуть додатковий фінансовий прибуток. Власникам своєї справи важливо рекламувати свій товар та послуги в Інтернеті. Грошові надходження будуть нестабільними. Період має яскраво виражену професійну спрямованість, тож любовна сфера відійде другого план. Стабільні, дружні пари можуть разом долати проблеми, які, найімовірніше, пов'язані з матеріальними справами.

ТЕРЕЗИ

Відмовтеся від дорогих покупок, плануйте витрати, відкладіть трохи грошей про всяк випадок. Корисно зробити паузу у професійній сфері, поїхати на дачу, зайнятися звичайними побутовими справами, заготівлею на зиму. Якщо є накопичення, можна вирушити у невелику подорож, щоб отримати ще більше приємних емоцій. Ситуація у закоханих пар, що утворилися нещодавно, має непростий вигляд – можливі сварки, які можуть стати хронічними. І це не та ситуація, коли "милі посваряться — тільки примиряться".

СКОРПІОН

Час ухвалення складних, але важливих рішень в особистому житті. Літня спека не сприяє працездатності, тому робота може просто обтяжувати вас. Обов'язково перевіряйте інформацію, яка надходить від ділових партнерів. На підприємців чатують проблеми у взаєминах із підлеглими, оскільки не всі з них горять бажанням працювати. Приділіть увагу саморекламі, розвивайте соцмережі, створіть сайт із описом послуг та своїх досягнень. Бізнесмени отримають вигідну пропозицію щодо відкриття нового проєкту.

СТРІЛЕЦЬ

Кошти будуть надходити стабільно і навіть із невеликим надлишком. Побалуйте себе дорогою покупкою, іміджевою річчю, здійсніть давню мрію, вирушивши у подорож. Співробітники, які працюють за наймом, можуть зненацька отримати пропозицію та поміняти роботу на місце з більш комфортними умовами та кращою оплатою. Молоді фахівці отримають надбавку до платні. Взаємодія зі старшими та досвідченішими колегами допоможе навчитися новим професійним підходам у роботі.

КОЗОРІГ

Планети пророкують непоганий заробіток та вигідні пропозиції для додаткового доходу. Не упускайте шансу збільшити рівень свого матеріального комфорту. Висока активність у професійній діяльності допоможе набути більшої впевненості та намітити нові цілі. Однак є і свої труднощі – хочеться більше часу приділити собі та своїм рідним, а часу на це немає. Ваш організм зараз досить міцний, щоб протистояти хворобам, але вас можуть роздирати внутрішні протиріччя.

ВОДОЛІЙ

Більшість цього періоду буде присвячено роботі, але на особисте життя часу може і залишитися зовсім. Проблемні стосунки досягнуть свого апогею і закінчаться розлученням. А ось люди самотні і розчаровані в коханні зможуть несподівано знайти собі пару. Сімейні люди будуть проводити багато часу з дітьми та партнером. Але не забувайте про батьків похилого віку – у них можливі проблеми зі здоров'ям або складності в побуті через поламання техніки та обладнання.

РИБИ

У цей період ви станете частим гостем дружних вечірок, а вашу чарівність і привабливість вплинуть на всіх, кого ви зустрінете. Соціальна активність позитивно вплине на ваше особисте життя. У багатьох самотніх представників знака можливий розвиток бурхливого роману. Нове знайомство може перевернути все ваше життя. Однак не поспішайте кидатися у вир з головою, цілком ймовірно, що це всього лише захоплення. Якщо ви у шлюбі, подумайте, перш ніж наламати дров.

Читайте також: