Що зірки нам пророкують: гороскоп на 10-16 січня 2022 року

З минулого тижня ще залишаються впливи опозиції Марса та Чорного Місяця, тому якийсь пасивно-агресивний шлейф може зіпсувати настрій на початку тижня.

Протягом тижня 10-16 січня активно виявляє себе Тау-квадрат Юпітера з місячними вузлами. Конфігурація аспектів перешкоджає розширенню, не час будувати надто масштабні плани. Важливо зрозуміти, що внутрішнє зараз набагато важливіше за зовнішнє. Не варто привертати до себе надмірну увагу людей. Будьте готові до розбіжностей на ґрунті переконань та релігійних поглядів, непросто у цей період вирішуються питання щодо теми зарубіжжя та вищої освіти.

Період від 10 до 13 січня підійде для вирішення термінових питань, пов'язаних із професійною діяльністю. Якщо давно збирались обговорити серйозну тему з вашим керівником, зараз настав найкращий час для цього. Венера все ще ретроградна, можна зайнятися переоформленням договорів, документів, відновленням партнерських взаємин або зміною діяльності, краще це зробити до 13 січня.

Меркурій повертається до ретроруху від 14 січня. Складні два дні – 13 та 14 січня, тому не дивуйтеся підводним каменям та прихованим мотивам у будь-якій справі. Це не лише період високої активності, а й емоційної напруженості. Бережіть вашу нервову систему.

З минулого тижня ще залишаються впливи опозиції Марса та Чорного Місяця, тому якийсь пасивно-агресивний шлейф може зіпсувати настрій на початку тижня. Не забуваймо про заходи безпеки на дорозі, у громадському транспорті не варто реагувати на провокації незадоволених пасажирів.

Від 15 січня Уран стаціонарний до 22 січня у напруженості з ретроградним Меркурієм. Це дні, коли перфекціонізм бере гору над здоровим глуздом! І це провокує збільшення психічної напруженості.

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ОВЕН

Ви можете випробувати сильне бажання почати щось нове, проте слід пам'ятати, що зараз триває завершальний період за багатьма сферами вашого життя, і тому не поспішайте – спокійно доведіть раніше розпочаті справи до кінця. Протягом тижня ви вже зрозумієте, що на вас чекає найближчим часом, і з цікавістю поринете у своє майбутнє. Те, що захопить вашу уяву протягом тижня, виявиться життєво важливим і довговічним, але може бути менш позитивним, ніж ви собі уявляли. Може здатися, що все відбувається зовсім нелогічно, але саме це підштовхне вас до того, щоб випробувати те, про що давно мріяли.

ТЕЛЕЦЬ

Імовірно, цими днями ви особливо виразно відчуєте, що ваше життя сповільнюється і якийсь його етап підходить до завершення. Однак не піддавайтеся зневірі та втомі. Відпочиньте, накопичіть сили. Добре було б роздати іншим людям, не шкодуючи, все, що ви їм маєте: речі, гроші, зобов'язання. Не поспішайте купувати щось нове. Адже, найімовірніше, вже від наступного тижня ви передчуваєте, що чекає на вас у наступні кілька місяців. Тож дозвольте собі помріяти і не поспішаючи обміркувати свої перспективи. У будь-якому разі, що б не сталося протягом цього тижня, ви отримаєте цікавий досвід та нові враження.

БЛИЗНЯТА

Тиждень може бути дещо двозначним, оскільки, з одного боку, у вашому житті завершується певний період, і цілком імовірно, що доводиться закінчувати багато справ та розучатися з багатьма людьми. Але, з іншого боку, ви сповнені ідей та оптимізму, вам хочеться негайно що-небудь зробити. Так використовуйте свій запас оптимізму для того, щоб радісно, з легким серцем, віддати іншим людям те, що ви заборгували їм, і залишити в минулому те, що ви не візьмете в майбутнє. Звертайте увагу на все, що відбувається: ваш управитель — Меркурій — від 14 січня переходить в ретроградний рух, тому період від 13 до 15 січня виявиться для вас дуже значущим.

РАК

Необхідно поставитися уважно до знаків Всесвіту, гнати погані думки, тверезо сприймати навколишню дійсність, уникати приваб та спокус. Наведіть лад у справах, згадайте, кому ви що-небудь заборгували, і докладіть зусиль, щоб роздати борги. Протягом тижня важливо все розставити на свої місця. Не треба прагнути зазирнути за горизонт, розширити сферу впливу або залишати щось про запас. Беріться за те, що під рукою, і дійте не поспішаючи та ґрунтовно, живіть «тут і зараз». Гарний час для того, щоб від слів перейти до справи, від теорії – до практики та зробити хоч щось реальне заради високих ідеалів.

ЛЕВ

Всесвіт надає можливість змінити навколишні обставини таким чином, щоб вони змогли задовольнити усі ваші потреби та бажання. Весь світ розкривається перед вами, і все навколо здається надзвичайно цікавим та наповненим змістом. Можливе романтичне захоплення, яке навряд чи виявиться довговічним. Дуже важко утриматись від перспективних, на перший погляд, пропозицій. Не поспішайте робити висновки і ухвалювати рішення – цілком можливо, це лише спокуса. Не плануйте нічого довгострокового: все, що ви замислите зараз, матиме сенс лише до серпня.

ДІВА

Вас може турбувати щось далеке та абстрактне, проте зараз настав час, щоб подбати про своїх ближніх, показати їм, що ви можете бути щедрими та все пробачати не лише на словах. Попереду на вас чекає новий життєвий етап, який почнеться в лютому, тому не шкодуйте душевного тепла, щоб зміцнити стосунки з тими, хто вам дорогий, і забезпечити собі підтримку найближчих людей за часів змін. Окрім іншого, цей місяць допоможе прокинутися вашому артистичному таланту. Вітаються ініціатива та креативний підхід до роботи, можна маси людей надихнути на великі звершення та отримати підтримку у просуванні своїх інтересів.

ТЕРЕЗИ

Використовуйте свої аналітичні здібності для того, щоб обміркувати і зіставити всі досягнення та невдачі року, що завершився. Цілком імовірно, що якісь із ваших ідеалів зараз перебувають у стані кризи, але зараз важливо не піддаватися емоціям. Настав час об'єктивно підбити підсумок, подумати, що ще ви можете зробити, щоб віддати минулому те, що ви не збираєтеся брати з собою в майбутнє. Ви впораєтеся з завданнями поточного тижня найбільш успішно, якщо маєте будь-який релігійний або інший духовний досвід. Якщо ж такого досвіду у вас немає, то, можливо, настав час отримати його, дослухавшись, чого саме прагне ваша душа.

СКОРПІОН

Виявіть максимум уваги до справ попередніх чотирьох місяців. Цілком можливо, що справа, якою ви найбільше зайняті зараз, недовговічна, і якщо це так, то ви, напевно, вже здогадуєтеся про це. Тому варто звернутися до минулого досвіду та проєктів, започаткованих вже давно, але відкладених на невизначений термін. І все ж таки зараз важливо проявити максимум здібностей, показати себе з найкращого боку. Так чи так, це виявиться важливим для вашого майбутнього. Гарний час для роботи з іноземцями, співпраці з великими міжнародними компаніями. Соціальна активність буде ефективною, водночас необхідно дипломатично вирішувати питання та усувати суперечності.

СТРІЛЕЦЬ

Тиждень завершення найважливіших справ, і, водночас – надій, які ви покладаєте на майбутнє. Вас може турбувати невизначеність, ви чітко розумієте, що багато що зараз завершується, але ще не знаєте, що очікує попереду. Розслабтеся та дозвольте проблемним ситуаціям вирішитись без вашого втручання. Віддавайте, не шкодуючи, все, що ви можете віддати іншим людям, будьте мудрими та поблажливими, дайте собі можливість досхочу помріяти та відпочити. Жодні нововведення не приживуться, якщо їх ініціювати в цей час. Будьте готові до несподіваної зміни планів, зустрічі та поїздки зриваються чи переносяться.

КОЗОРІГ

Ви відчуєте, що зможете щось змінити у житті. Однак час для цього ще не настав. Відкладіть усі важливі справи до найкращих часів. Ви можете все ретельно спланувати, зважити та прорахувати. А ось реально діяти зараз не варто. Попереду у вас ще буде нагода почати задуману вами справу. До завершення підходить черговий етап вашого життя. Це тиждень спокою, стабільності, прагнення розуміння. Скористайтеся цим періодом, щоб зміцнити своє здоров'я. Намагайтеся відпочити, набратися сил, перегляньте свій раціон і режим дня. Відмовтеся від непотрібних вам речей та тривожних думок.

ВОДОЛІЙ

Вас переповнюють нові плани та оригінальні ідеї. Ви сповнені оптимізму і готові багато на що. Тиждень не віщує великих змін у житті, зате обіцяє, що ви статенете цікавою і романтичною людиною. Можливі цікаві перспективи та нові знайомства. Можуть виникнути стосунки з колишніми коханими. Спогади накриють вас із головою, тому вам доведеться вирішити, що залишити у минулому, а що взяти із собою у майбутнє. Цей період також добрий для людей творчих професій – час посилення інтуїції та цікавих осяянь. Ви зможете черпати натхнення від музичних творів, живопису та зустрічей із романтичним партнером.

РИБИ

Планетарні впливи сильні та позитивні, тому варто скористатися потенціалом цього періоду максимально. Майже все вдається, але, звичайно, не саме собою. Потрібно визначити вектор і почати правильні дії. Щоб уникнути марного витрачання своїх ресурсів, не відкладайте потім те, що можна зробити сьогодні. Використовуйте цей час максимально — вам багато вдасться зробити. Період підходить для активних дій, масштабної роботи і взагалі всього, що допомагає виявити себе і вийти в центр, але дуже обережно, кожен крок, кожне своє слово необхідно продумувати, мати запасний план дій у разі форсмажорних обставин.

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