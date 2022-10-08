Що зірки нам пророкують: гороскоп на 10-16 жовтня 2022 року

Від понеділка почався період спадного Місяця і від цього дня енергетичний потенціал поступово виснажується, а до молодика 25 жовтня (це буде день Сонячного затемнення) знижується до найнижчого рівня.

Тиждень складний, оскільки відбуваються глобальні зміни, рівень напруженості в усьому світі залишається високим і це викликає почуття занепокоєння, у голові з'являються найтривожніші думки.

Стаціонарний Плутон у першій половині тижня створює атмосферу, що тисне, уповільнює фінансові відносини, впливає на всі структури державного апарату, його енергії можуть сприяти публічним конфліктам. Цілком імовірні погрози з боку агресора, газовий чи ядерний шантаж, та показові демонстрації щодо готовності зробити те, після чого не буде переможців.

Третя чверть спадного Місяця — весь тиждень від 10 до 16 жовтня несе у собі також і позитивні моменти. Це час отримання доходу від раніше вкладених коштів та виконаної роботи, зміцнення фундаменту, позбавлення від шкідливих звичок. Загалом, сприятливе тло для проведення хірургічних операцій, оскільки втрачатиметься менше крові і організм зазнає меншого стресу.

Порушуються питання, які були актуальними у вересні, але з різних причин не завершилися. Протягом цього тижня обставини складуться найкращим чином для того, щоб таки поставити крапку в питаннях, що давно тягнуться. Незважаючи на зовнішнє напружене тло, не варто фіксуватися на негативі. Навіщо переживати про те, на що ви не можете вплинути, навіщо марно витрачати свої фізичні та психічні ресурси?

П'ятниця є сприятливим днем, особливо для відвідування офіційних установ, оформлення документів, підписання договорів. Гармонійний аспект Венери і ретро-Сатурна допоможе упорядкувати, досягти компромісів і знайти вихід із найбільш заплутаних ситуацій.

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ОВЕН

Багато спілкування з позитивними та успішними людьми, що допомагає давати раду з тривогою та сумнівами, зумовленими зовнішнім напруженим тлом подій. У жодному разі не вдавайтесь у тугу, зараз вам необхідно рухатися вперед і зробити якомога більше, оскільки від кінця місяця ваш управитель – Марс – на два місяці увійде у фазу ретроградного руху. Бережіть ресурси, не беріть на себе більше, аніж здатні виконати – зараз вам протипоказані важкі фізичні навантаження.

ТЕЛЕЦЬ

Чим економічніше ви витрачаєте енергію, тим краще для вас. Гарний час для того, щоб зосередитись на своїх бажаннях, зробити переоцінку взаємин та визначитися, з ким ви далі готові йти. Протягом тижня можуть відбуватися ситуації, за яких потрібно робити вибір, зокрема й у сфері особистих взаємин. Аналізуючи події, що хвилюють вас, звернувшись до минулого досвіду і до мудрих людей, ви можете знайти відповіді на важливі для вас запитання.

БЛИЗНЯТА

Емоційність значно знижується, що допомагає вирішити більшість актуальних завдань та бентежливих питань. Гарний час для того, щоб відновити контакт усередині сім'ї, усунути конфлікти та знайти порозуміння з рідними та близькими людьми. Протягом тижня відрядження та будь-які поїздки будуть корисними – зараз ви створюєте базу майбутніх успіхів. Якщо давно прагнете виїхати за кордон, встановити партнерські взаємини з іноземцями – займіться цим зараз.

РАК

Порушуються родові проблеми, знову нагадують про себе давні невирішені питання особистих взаємин. Але й обставини складаються якнайкраще для позбавлення від похмурих думок і від того, що перешкоджають розкриттю вашої особистості. Тиждень дуже важливий із погляду довгострокового планування та бачення перспектив. Настав час самоорганізуватися, визнати свої помилки, отримати цінний життєвий досвід та визначитися з подальшими планами.

ЛЕВ

Може виникнути величезне бажання виїхати далеко, порвати зв'язки з людьми, з якими пройшли певний життєвий шлях. Тиждень звільнення від токсичних зв'язків, від негативу, але не варто "спалювати за собою мости". Десять разів подумайте, перш ніж щось сказати чи вчинити ту чи іншу дію. Далекі поїздки сприятливі, вони допоможуть набути корисних зв'язків, прибрати перешкоди на шляху досягнення мети і здобути впевненість у щасливому майбутньому.

ДІВА

Свідомість перебудовується на більш практичні робочі справи, і ви швидко досягаєте чудових результатів. Час отримання прибутку від докладених зусиль. Може з'явитися можливість пройти корисне навчання та взяти участь у різноманітних заходах, а набуті знання зможете застосувати у житті та заробити на них. Цікавий період для сфери особистих взаємин – навряд чи все буде спокійно, але водночас події виявляться доленосними.

ТЕРЕЗИ

Час порятунку від внутрішніх комплексів та врівноваження емоційного стану. Розумні здібності активізуються, що дозволяє підвищити працездатність та творчу діяльність. Сприятливий період для партнерських взаємин, пошуку роботи та співробітництва. У фінансовій сфері без особливих успіхів, але пропозиції, що надходять від потенційних роботодавців, не варто відкидати, навіть якщо вони зараз не дуже вас приваблюють.

СКОРПІОН

Тиждень сприятливий для фінансових справ, вирішення особистих питань, звернення до вищих за допомогою та підтримкою. Інтуїція загострюється, і ви можете відчути, що невдовзі у вашому житті відбудуться глобальні зміни. Бережіть своє здоров'я, дотримуйтесь режиму дня, накопичуйте ресурси – зараз вам необхідно створити міцний фундамент, щоб без потрясінь пережити коридор затемнень, який розпочнеться 25 жовтня у вашому знаку зодіаку та закінчиться 8 листопада.

СТРІЛЕЦЬ

Багато спілкування, подорожей, можливостей. Уважно проаналізуйте все, що з'являється у вашому полі зору, вибирайте з того, що є на цей час. Якщо ви почнете перебирати у пошуках чогось досконалого, можете залишитись ні з чим. Далекі поїздки, питання еміграції, партнерські взаємини з іноземцями надихатимуть на нові справи. Якщо ви давно шукаєте роботу чи сферу діяльності, в якій зможете досягти успіхів, протягом тижня вам усміхнеться успіх із цього питання.

КОЗОРІГ

На думку можуть спадати нестандартні ідеї, інтуїція допоможе передбачити вектор розвитку нових проєктів та майбутнього успіху. Якщо ви потрапили у скрутну ситуацію, то інтуїтивні осяяння можуть підказати вихід із глухого кута і відчинити для вас нові двері. Не забувайте про батьків, приділіть увагу дітям – зараз їм потрібна ваша підтримка. Різноманітність контактів та інформації може втомити вас і підштовхнути до ухвалення поспішних рішень. Не варто в цей час довіряти неперевіреній багатообіцяльній інформації — в результаті вона може виявитися оманливою.

ВОДОЛІЙ

Протягом тижня є можливість впливати на великі маси людей, успішно просувати свої проєкти, заводити корисні зв'язки та трансформувати свої стосунки з оточенням. Це сприятливі дні багатьох видів розумової діяльності, роботи з документами, спілкування з представниками державних структур, юристами, адвокатами, ріелторами. Зверніть увагу на стан своїх фінансів — зараз не час розпорошуватися і витрачати праворуч і ліворуч, навіть якщо у вас є можливості.

РИБИ

Соціальна активність корисна для вас – будьте перед очима, спілкуйтеся з людьми. Але побоюйтеся крадіжок та шахраїв, не вплутуйте в махінації та інтриги. Тиждень несподіваних поворотів подій, зміни планів, перегляду наявного стану речей. Знімайте "рожеві окуляри", довіряйте тим, із ким пройшли життєві труднощі, будьте уважні під час зав'язування нових знайомств. Важливо якнайменше фантазувати і якнайбільше проживати справжні реалії.

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