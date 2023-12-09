Що зірки нам пророкують: гороскоп на 11-17 грудня 2023 року

Рівень напруженості у суспільстві досить високий, будь-який крихітний конфлікт ризикує перетворитися на справжню війну, і стосунки можуть тріснути по швах. Ретроградний Меркурій від 13 грудня має властивість повертати багатьох людей до старих невирішених проблем. Це час, коли все може трохи гальмувати, йти не за планом, ламатися, застрявати, порушуватись і трохи ускладнювати нам життя.

Все, що ви робите вперше, потрібно встигнути зробити на початок ретроградного Меркурія. Оскільки Місяць спадає до молодика у Стрільці 13 грудня, має сенс перенести всі важливі справи на другу половину січня 2024 року. Не треба нічого підписувати та займатися документами у найближчі 2-3 тижні. Якщо це неминуче, перевіряйте все сотні разів, щоб помилка не перетворилася на катастрофу.

Прекрасний період, щоб озиратися назад і робити висновки. Намагайтеся помітити, які з проблем постійно повторюються, подивитися в це уважніше та глибше, пошукайте можливі рішення та компроміси. І якщо сумуєте за кимось, хочете повернути когось із минулого, то заплануйте примирення чи зустріч на другу половину тижня.

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ОВЕН

Не найкращий час для проривів на професійній ниві, пошуку роботи. Бережіть своє здоров'я, зміцнюйте імунітет. У фінансовому плані – без надмірностей, але на все необхідне вистачатиме. Зате з погляду любовних стосунків просто чудовий тиждень. Найправильніше буде на роботі займатися лише рутиною, а от вечори присвятити коханій людині, сім'ї, дітям. Якщо ви поки не в парі, намагайтеся вихідними зустрітися з друзями або відвідайте батьків.

ТЕЛЕЦЬ

Якщо вам сумно, ви опинилися у вирі нерозв'язних проблем – сміливо вирушайте у гості до родичів чи старих друзів. Вас гостинно прихистять та допоможуть вийти зі складної ситуації. До кінця тижня всі страхи підуть, повернуться стабільність та позитив. Якщо маєте час, саме час зайнятися волонтерською або благодійною діяльністю. Це розширить коло ваших знайомств, що найкраще позначиться на вашій повсякденності та професійній затребуваності в найближчому майбутньому.

БЛИЗНЯТА

Настав час озирнутися назад, взяти відповідальність не лише за своє життя, а й за життя оточення. Ви навіть зможете залагодити застарілі сварки та виступити миротворцем у конфліктах, до яких ви не маєте стосунку. Почате теж у жодному разі не кидайте і докладайте максимум зусиль, щоб усе завершити найближчим часом. Вільний час ідеально спрямувати на спілкування з дітьми чи з молодшими родичами, обговорюючи позитивні новини – це допоможе всім досягти психологічного спокою.

РАК

Для вас тиждень виявиться сприятливим, попри зовнішнє напружене тло. Використовуйте максимально можливості першої половини тижня, займайтеся тим, що дійсно важливо для вас, зосередьтеся на просуванні своїх особистих інтересів. Внутрішня гармонія дозволить не вступити ні з ким у конфлікт ні на роботі, ні вдома. Спілкування з поколінням, яке підростає, буде неймовірно цікавим, плідним та корисним, тому що ви не тільки зможете йому багато дати, а й отримати чимало від нього.

ЛЕВ

Ви здивуєтеся, наскільки ваша відкритість та інтерес до життя оточення по-новому розкривають вас. Це має підняти настрій і підзарядити енергією. Тиждень максимально сприятливий для зростання у професійній сфері. Але не час для пошуку співпраці та започаткування нової діяльності. Тому знаходьте плюси в тому, що маєте у взаємнах з давніми партнерами, зосередьтеся на досягненнях у роботі. За належного старання у вас все вийде, і ваші зусилля будуть оцінені.

ДІВА

Уперто робіть, проявляйте ініціативу, набувайте нових знань, але поки що не беріть на себе нові проєкти, навіть якщо вони здаються вам легко здійсненними. Весь тиждень вас долатиме море пристрасті та некеровані емоції, що призводитиме до бурхливого з'ясування стосунків. Насправді, у цей час ви можете зіпсувати взаємини, про що згодом шкодуватимете, тому намагайтеся не надто піддаватися емоційним поривам. Загалом ваше здоров'я зараз невразливе. Однак намагайтеся все-таки берегти себе від стресу.

ТЕРЕЗИ

Працювати потрібно чітко та якісно, грамотно вибудовуючи взаємини з оточуючими людьми. На любовному фронті може почати сильно лихоманити. В цей час вас буде тягнути до розкоші, тому якщо є така можливість, вам варто заглянути до магазину і побалувати себе якоюсь покупкою. Якщо ж кошти поки не дозволяють купити собі щось дороге, вирушайте на екскурсію до музею чи палацу, щоб отримати візуальне задоволення від краси та розкоші навколо.

СКОРПІОН

Планетарні енергії наділяють вас спокоєм, працьовитістю та позитивним ставленням до життя. Використовуйте будь-яку сприятливу можливість, щоб зробити щось значуще та цікаве на професійній ниві. Займайтеся нестандартними для себе справами, намагайтеся дивитися на речі з незвичного ракурсу та знаходити несподівані рішення. Беріть ініціативу у свої руки не тільки на роботі, а й у взаєминах із близькими – зустрічайтеся, спілкуйтесь, обмінюйтесь новинами та позитивною енергією.

СТРІЛЕЦЬ

Другу декаду грудня має сенс провести максимально продуктивно. Активно беріться за ті проєкти, які раніше розпочинали, але справа не пішла. Саме цього тижня їх можна реалізувати. Ви в ресурсному стані, але стан вашого здоров'я зараз залежить від якості харчування, тому краще їжте менше, але ретельно вибирайте екологічно чисті продукти. Завдання, вирішення яких вам здавалося складним, найближчим часом будуть даватися максимально легко майже без зусиль.

КОЗОРІГ

Ретро-Меркурій у Козорозі наділяє вас уявою та розкриває ваші творчі здібності. Краще не займатися справами, що потребують точності та тимчасових обмежень. Буде правильно знайти час для хобі та намалювати картину, зробити кілька красивих фото чи зробити з дитиною сніжинки на вікна. Оточення відзначає, що ви стали м'якшими і добродушнішими, що робить вас гостинним і привітним господарем, тому запрошуйте на вечерю друзів і дивуйте їх своєю фірмовою стравою.

ВОДОЛІЙ

Збільшуються ваша рішучість і цілеспрямованість, але більше все ж таки в думках, ніж у реальних діях. За яку б безнадійну справу ви не взялися, навіть якщо вам спаде на думку розплутати новорічну гірлянду, ви будете налаштовані все доводити до кінця. Однак не все так райдужно, адже в період плюс-мінус три дні до і після молодика сил може катастрофічно не вистачати. Так що не варто докладати занадто багато зусиль марно і обіцяти більше, ніж ви зможете виконати якісно.

РИБИ

Цими днями легко заплутатися у своїх бажаннях. Є шанси переоцінити свої фінансові можливості чи "вляпатися" в якусь невиразну схему. Уникайте підписання важливих паперів, пов'язаних із бізнесом, а також не налягайте на ігристе та жирне. Гарний час для підбиття підсумків того, чого ви 2023 року не встигли зробити. Але є сенс повернутися до цих справ у другій половині січня. Якщо є можливість, їдьте у велику подорож зі старими друзями чи давнім романтичним партнером.

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