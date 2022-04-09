Що зірки нам пророкують: гороскоп на 11-17 квітня 2022 року

Це дуже важливий тиждень із погляду астрологічних подій.

Від 11 квітня Меркурій входить на знак Тельця, цей транзит допомагає знайти практичне застосування інформації, що надходить, прагне знайти вигоду, додаткові ресурси, необов'язково матеріальні. Люди не схильні конфліктувати, воліють тримати свої думки та висновки при собі;

12 квітня епохальне з'єднання Юпітера і Нептуна в Рибах, попереднє таке поєднання було 166 років тому — у березні 1956 року. Всі гострі ситуації згладжуються, затихають збройні конфлікти, перехід у пасивну стадію. Розмиваються кордони між особистим та публічним;

Від 15 квітня кармічна негативна точка – Чорний Місяць – входить у знак Рака, який характеризує Батьківщину, предків, рідних людей. Цей транзит триватиме до 9 січня 2023 року. У цей період все, що пов'язане з домом, сім'єю, батьками, супроводжуватиметься занепокоєнням та хвилюваннями. Активізуються пологові кармічні теми, найчастіше виявляються генетичні захворювання;

Від 15 квітня Марс входить у знак Риби, агресивні впливи планети згладжуються, проте з цього моменту збільшиться кількість заплутаних ситуацій, інтриг, дивних маневрів. Важко знайти логічне пояснення тим чи тим діям;

16 квітня – Повня у Терезах о 21:55 за київським часом, у найближчі два тижні після цієї астрологічної події люди охочіше йдуть на компроміс, поступаються одне одному. Легше досягти гармонії в особистих взаєминах і балансу у ділових. Прекрасний період для будь-якого вибору, пошуку рівноваги, кохання, творчого самовираження.

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ОВЕН

Час отримання нагород чи покарань – все залежить від того, як ви діяли у попередні місяці. З'являється бажання втекти від інших людей, зайнятися самостійною роботою. Ваша діяльність може включати таємні відомості, питання, що вимагають спеціальних знань, дотримання таємниці. Або багато часу йде на волонтерську роботу, в дуже непростих умовах. Починається гарний період для того, щоб розібратися у своїй підсвідомості, досліджувати та розвивати свої внутрішні здібності.

ТЕЛЕЦЬ

Сприятливий тиждень, вдається досягти задоволення, заспокоїтись після попереднього напруженого періоду. Займаючись творчою роботою, будь-якою діяльністю, що не вимагає дотримання строгих правил, ви досягнете хороших результатів. Може виникнути потреба приховувати свої дії, такий підхід буде найбільш позитивним використанням ресурсів, які ви маєте. Період підходить для того, щоб зрозуміти події свого дитинства, розібратися у своїх почуттях, таємних побоюваннях та сновидіннях.

БЛИЗНЯТА

Більшість паперової роботи, зустрічей та розмов у найближчий тиждень торкатимуться фінансів та інших матеріальних питань. Гарний час для відкриття бізнесу, реконструкції та реорганізації підприємства, оновлення проєктів, які працюють. Хоч би що відбувалося протягом тижня, це матиме довгострокові наслідки. Можливий несподіваний поворот подій, необхідність змінити свої плани. Ще одна можливість – поява грошей на поїздку чи поїздка заради отримання зиску.

РАК

Тиждень кардинальних змін, активізації пологових тем, майнових питань, сімейних таємниць. Деякі справи, що розпочалися найближчим часом, будуть актуальними до кінця 2022 року. З'являється тривожність, сумніви у собі чи почуттях партнера. Те, що довго ховалося, може вийти назовні. Бережіть своє здоров'я, за необхідності, пройдіть обстеження, проведіть профілактику, а головне, женіть геть похмурі думки. Якщо ви зберігаєте в пам'яті якісь негативні події минулого, потрібно їх прийняти і відпустити.

ЛЕВ

Перешкоди, які виникають, ще більше посилюють азарт, інтерес до того, що відбувається, виявляються справжні причини. Потрібно подбати про своє майбутнє саме зараз, більш того, обставини складаються якнайкраще для того, щоб знайти і зміцнити свій внутрішній стрижень. Вже найближчим часом з'явиться можливість зробити своє життя набагато яскравішим і позитивнішим, але для цього ви маєте бути, що називається "в ресурсі". Похмурий період позаду, а попереду на вас чекає багато позитивних подій.

ДІВА

Період отримання необхідних відомостей, корисної інформації, зміцнення свого фінансового статусу та матеріального становища. Переваг можна досягти, якщо приймаєте нове, відходите від консервативних поглядів, розповідаєте про систему своїх цінностей та пріоритетів. У справах може бути виявлена і виправлена помилка, що піде вам на користь. Додаткові доходи може принести інтелектуальна праця, посередницька діяльність, комерційні угоди, торгівля, вигідні контракти, пов'язані з купівлею-продажем.

ТЕРЕЗИ

Час відпочинку, отримання бажаного, натхнення, занурення у власні почуття. Романтичні захоплення можуть бути таємними та сприяти пробудженню ваших талантів та здібностей. Любовні взаємини з минулого нагадують про себе, з'являється можливість багато чого виправити, повернути перебіг подій у потрібному напрямку. За необхідності залишити рідні місця, вас буде супроводжувати успіх — ви знайдете для цього і засоби, і можливості. Намагайтеся не афішувати свої плани, і тоді все у вас вийде.

СКОРПІОН

Обставини допомагають багатьом таємним справам, ви набуваєте невидимої підтримки, можете знайти джерела додаткового заробітку. Успішними будуть благодійна діяльність та створення різних фондів допомоги постраждалим та нужденним. У цей час можлива зустріч із важливою людиною, яка переросте в таємну пристрасть, а можливо, принесе таємний дохід. Якщо ви плануєте поїхати в іншу країну, скористайтеся сприятливими можливостями цього періоду.

СТРІЛЕЦЬ

Люди тягнуться до вас за участю та підтримкою, а це підштовхує вас до рішучих дій. Покупки, витрати стають основною темою розмов. Ви можете залучити потрібних людей та організувати спільноти, фонди, волонтерські групи та стати ключовою фігурою, лідером. У вашому оточенні з'являється все більше людей, яким потрібна допомога, але водночас ви можете вирішити всі свої нагальні проблеми. Через кризові ситуації ви отримуєте нові можливості для розвитку.

КОЗОРІГ

Посилюється інтерес до фінансових справ, мислення стає більш практичним, з'являються нові ідеї та плани, що стосуються фінансових тем. Гарний час для пошуку роботи або додаткових джерел заробітку. У вирішенні фінансових проблем можуть допомогти родичі, сусіди, друзі. За необхідності ви можете сміливо займатися майновими справами, переїздом, зокрема до іншої країни. Зараз для цього найкращий час. Незабаром ви будете задоволені змінами, що почалися протягом цього тижня.

ВОДОЛІЙ

У цей період дієте, підкоряючись підсвідомим імпульсам. Часто ви самі не можете визначити справжніх мотивів своїх вчинків, чи дієте в обхід, через когось. Поїздки в цей час зазвичай пов'язані з грошима чи роботою, але все йде не так гладко, як хотілося б. Складний тиждень, може з'явитися жаль про упущені можливості, що стосуються партнерства. Під час укладання ділових угод або підписання документів потрібно бути обережними, але краще нічого не підписувати, особливо якщо це стосується фінансів.

РИБИ

Схильні приховувати свої справи навіть від близьких людей. Може проявитися інтерес до таємних наук, парапсихології, цілительства, кармічних тем. Ваша допомога та підтримка будуть потрібні багатьом людям, які з вами хочуть поговорити, отримати пораду. Але водночас, багато з того, що стосується вас, краще зберігати потай. Беручи участь у чиїйсь долі, ви діятимете рішуче, хоч і дещо імпульсивно, проте, не забувайте про себе. Можлива вдала ділова подорож за кордон або до віддалених місць.

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