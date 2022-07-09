Що зірки нам пророкують: гороскоп на 11-17 липня 2022 року

Обставини складаються найкраще у тому, щоб навести лад у справах, підбити підсумки попередніх тижнів і спланувати свій час у другу половину місячного місяця, тобто. на період спадного Місяця від 13 до 28 липня.

Повня в Козорозі 13 липня о 21:37 допомагає структурувати особистість, вибрати правильний вектор і йти ним в напрямку досягнення мети. Енергія Козорога сприяє набуттю мудрості та духовному розвитку. Цього ж дня гармонійний аспект Венери та Сатурна (управитель Повні), що сприятливо позначиться на сфері особистих та ділових взаємин. У день Повні емоції стримувати дуже важко, але планетарні впливи Венери та Сатурна, будь-які енергії взаємодії та спілкування переводять у продуктивне русло.

Важливий день 14 липня, події цього дня матимуть величезний вплив до Молодика 28 липня. Намагайтеся чітко формулювати свої цілі та завдання, уникайте контактів із сумнівними людьми,критично аналізуйте інформацію.

16 та 17 липня – час натхнення та творчості, емоційно – чуттєвих стосунків, відпочинку. Легко вирішуються проблеми, які здавалися нерозв'язними. Люди з легкістю вступають у контакт один з одним, одержують необхідну інформацію.

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ОВЕН

Успіх у фінансових справах та у ділових взаєминах надихнуть вас до нових робіт та проєктів. Настає дуже плідний період у тому, щоб накопичувати ресурси, створювати основу майбутніх успіхів. Використовуйте цей час максимально і не соромтеся звертатися за допомогою та підтримкою до інших людей. Ваші партнери, керівники, співробітники схвалять ваше прагнення заявити себе, допоможуть у всіх справах, оскільки відчувають ваш потенціал та відповідальність за колектив.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень відповідальних рішень, але часто правильному вибору перешкоджає відсутність необхідної інформації. Зараз важливо зосередитись лише на просуванні своїх інтересів, відкласти на деякий час те, що не є для вас головним. Успіх багато в чому залежить від правильного розміщення пріоритетів, самодисципліни, раціонального підходу до справ. На перший план вийдуть питання професійної галузі, інтелектуальної освіти, підвищення рівня кваліфікації.

БЛИЗНЯТА

Події, що відбуваються, сприяють розвитку тих ваших навичок, а також розкриттю тих ваших здібностей і талантів, які дозволять вам вже найближчим часом здобути фінансову незалежність. Час отримання додаткових ресурсів, можливостей у кар'єрі завдяки іншим людям та коригування своїх цілей. Питання релігії, розширення світогляду, зарубіжжя стають значущими для вас і визначальними щодо ваших подальших дій та перспектив.

РАК

Один із найскладніших тижнів літніх місяців. Емоційні стани та підвищена чутливість заважають раціональній поведінці. Може змінитися ваша мета під впливом важливих для вас людей. У стислі терміни не виходить отримати результати, постійно доводиться відволікатися. Відкладені зараз справи знову стануть актуальними в листопаді 2022. Бережіть себе, подбайте про своє здоров'я, відпочиньте — це найкраще, що ви можете зараз для себе зробити.

ЛЕВ

Порожніх хвилювань набагато більше, ніж реальних загроз вашому фінансовому становищу та життєвому комфорту. Щоб змінити нинішній стан речей на краще, необхідно переглянути наявні проєкти та умови договірних взаємин. Наберіться терпіння, зосередьтеся на вузьких напрямах та справах, внесіть якісь зміни. Можливо, на основі проєктів, що вже працюють, зможете розпочати нові перспективні справи вже наприкінці липня.

ДІВА

Ваш мудрий партнер або якась впливова жінка сприятимуть вам у досягненні мети. Цього тижня давні справи і роботи, що зависли раніше, отримують новий темп. Ви будете задоволені тими проєктами, які, здавалося б, зупинилися, але насправді саме це вберегло вас від зайвих грошових витрат та матеріальних втрат. Зараз важливо не поспішати і відновити старі контакти — це допоможе реалізовувати ті ваші задуми, які вам дуже значущі.

ТЕРЕЗИ

Тиждень принесе багато відкриттів, можливо, спочатку вони здадуться не дуже привабливими, але насправді перспективи будуть дивовижними. Відбувається кульмінація подій у сфері особистих взаємин, після якої настане визначеність — або розставання, або розпочнеться новий, якісний етап у взаєминах. Підходжий час для того, щоб проявити ініціативу, більше того, вам до снаги зробити багато чого, що позитивно позначиться на вашій матеріальній сфері.

СКОРПІОН

Несподіваний збіг обставин може призвести вас до абсолютно нового витку кар'єри. Питання спадщини, ресурсів інших людей, позики чи кредити стануть для вас актуальними. Ви енергійні, ініціативні і тепер здатні надихати колектив іти за собою, але будьте готові до появи сильних конкурентів. Вас можуть провокувати показати себе не з кращого боку, часом недруги «вставляють палиці в колеса». Ваше завдання зараз – зберегти самовладання та йти до своєї мети.

СТРІЛЕЦЬ

Ви опиняєтеся в центрі уваги, задаєте тон подій, тому здатні впливати на багатьох людей. У досягненні ваших задумів і планів вам обов'язково допоможуть, але будьте готові до компромісних рішень. Часу на особисте життя практично немає, зараз важливо повністю зосередитися на соціальних справах, але це допоможе вам набути популярності, вирішити фінансові питання та досягти життєвого комфорту. Контакти із зарубіжними партнерами, далекі поїздки виявляться ефективними.

КОЗОРІГ

Цікавий та насичений період. Повний місяць у вашому знаку принесе позитивні зміни у сферу сімейних взаємин та майнові справи. Щасливе особисте життя надихатиме вас, даватиме вам сили для рішучих дій у професії в кар'єрі. Прояв ініціативи, особистий приклад та демонстрація своїх досягнень позитивно позначаться на вашій репутації. Можливі пропозиції від зарубіжних партнерів, аж до переїзду до іншої країни.

ВОДОЛІЙ

У громадських справах, у соціальній сфері, ваша активність та відкритість принесуть гарні плоди та нові перспективи. Обставини цього періоду додадуть вам впевненості у собі, піднімуть вашу самооцінку, і це обов'язково буде гідно оцінено іншими людьми. Можуть виникнути глибокі почуття до людини, з якою знайомі вже давно. Є шанс зустріти кохання чи зав'язати взаємовигідні стосунки на конференціях чи міжнародних заходах.

РИБИ

Питання грошей, ділове партнерство, зміни у професійній сфері викличуть необхідність взаємодіяти з установами та організаціями та поринути у соціальні справи. На перший план виступатимуть юридичні питання, документи, які, з великою ймовірністю, вирішаться на вашу користь. Наразі час реорганізації наявних проєктів, перегляду партнерських взаємин, переоформлення договорів. Все це готує вас до дуже важливих справ, які будуть розпочаті незабаром.

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