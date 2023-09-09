Що зірки нам пророкують: гороскоп на 11-17 вересня 2023 року

Початок тижня може принести чимало труднощів щодо роботи з документами, поїздок, угод купівлі-продажу. Але від 15 вересня енергетичне тло є в цілому сприятливим, особливо для вирішення глобальних проблем, дій, спрямованих на розвиток масштабних проєктів.

У професійному плані перша половина осені принесе безліч пропозицій, але не всі будуть успішними. Знайти своє покликання та просунутися у кар'єрі допоможуть зв'язки, старі знайомі, протекція впливових осіб. Будьте готові, що обсяг роботи зросте в кілька разів, тому, щоб впоратися, делегуйте свої обов'язки колегам.

Амбітні люди відчують поштовх до розвитку своєї кар'єри, і це бажання матиме чудові шанси для реалізації вже з 15 – 16 вересня. Тим, хто хоче звільнитися, зірки радять почекати до наступного тижня, щоб обміркувати своє рішення та знайти потрібну вакансію.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Ймовірно, ви замахнетесь на багато чого. Однак зірки наполегливо рекомендують спуститися з небес на землю та зайнятися практичними справами. Ви весь час зайняті глобальними ідеями, планами та проєктами. Теоретично це прекрасно, але на практиці приносить чимало проблем. Так що не відривайтеся від землі і добре все обміркуйте! Грошові питання поступово вирішуються. Гарний прибуток можливий у тих, хто працює на державній службі, а також у співробітників фінансових установ.

ТЕЛЕЦЬ

В особистому житті у вас зараз все спокійно, ви кохані та оточені теплотою. Самотні люди отримають шанс вибрати гідного партнера з багатьох шанувальників. Але існує ризик, що нові романтичні зв'язки розчарують, адже складатимуться вони не так, як хотілося б. Усьому винні образи та взаємні претензії, на тлі яких ви навіть задумаєтеся про розлучення. Заміжнім жінкам краще не фліртувати збоку, інакше можна зруйнувати шлюб ревнощами. Сімейних чекають суцільні клопоти по дому, виховання дітей та побутові проблеми.

БЛИЗНЮКИ

Тиждень наголошує на діловій сфері життя. Підприємцям доведеться звернутися до друзів, щоби вирішити проблеми з державними службами. Щоб просунутися кар'єрними сходами, доведеться записатися на навчання для підвищення рівня своєї кваліфікації. У цей час може сильно постраждати матеріальне благополуччя. Велика ймовірність того, що зірвуться деякі проєкти, а вкладені кошти виявляться втраченими, не виключені випадки обману навіть близьких друзів і колег.

РАК

Можливо, багатьом із вас настав час розірвати відносини, які приносять лише одні страждання. Займіть вичікувальну позицію, подивіться, як поводитиметься друга половина. Молоді, які давно зустрічаються, наважаться на спільне проживання. Обережно заводьте нові знайомства. Тільки найближчих людей посвячуйте у свої плани. У разі появи на горизонті нового хлопця чи дівчини не кидайтеся у вир із головою і не поспішайте закохуватися. Виявіть витримку, розберіться в якості людини і розкрийте її потенціал.

ЛЕВ

Жодних серйозних змін у житті поки не передбачається, але ви відчуватимете передчуття приємних подій. Креативним людям відкриваються можливості у сфері інформаційних технологій. Зірки радять звернути увагу на колегу по роботі, з яким вас пов'язують дружні стосунки. На тих, хто перебуває у шлюбі, чекає відносно сприятливий період. Є шанс покращити взаємини із романтичним партнером. Щира розмова допоможе зрозуміти справжні почуття партнера та прийняти рішення щодо вашого спільного майбутнього.

ДІВА

Потрібно витратити час, щоб усунути проблеми з документами. Безробітні нарешті знайдуть справу своєї мрії. Зірки наполегливо рекомендують подбати про своє здоров'я. Для хорошого самопочуття зараз важливо зміцнювати імунітет, уникати переохолодження. Хірургічні операції слід відкласти до кінця осені. Ті, хто працює у великих корпораціях, отримають підвищення по службі або невелике збільшення зарплати. Нове місце може здатися спочатку не підходящим, але потім ви переконаєтеся, що це непоганий варіант.

ТЕРЕЗИ

Підприємцям доведеться задуматися про реструктуризацію бізнесу, запровадження цифрових технологій. Залучайте до своїх проєктів молодих та креативних фахівців. Ваші доходи безпосередньо залежатимуть від докладених зусиль та прагнення до співпраці. Вдалими будуть проєкти із партнерами з інших країн. Шукайте додаткові заробітки, підійде робота вдома, фріланс. Прекрасна можливість вирватися із замкнутого кола оман, оновитися та вийти на правильний шлях.

СКОРПІОН

Після активного і метушливого літа маятник хитнеться у протилежний бік. Ви стаєте розважливими і повільними, але за підсумком подібна стратегія виявиться правильною — проколів і помилок буде менше. Складнощі чекають у колективі через нерозуміння та конкуренцію, але плітки колег анітрохи не торкнуться вашої репутації, а лише привернуть увагу до вашої персони. Підприємці зможуть підвищити обороти компанії, але для цього доведеться вдатися до невеликого ризику. Остерігайтеся органів контролю, приведіть усі документи в порядок.

СТРІЛЕЦЬ

Прагнення до професійних висот і кількість сил буде нерівноцінним, тому зменште темп і відкладіть нові починання. Успіх поки обійде вас стороною, але ваше становище на службі є стійким і дозволяє мати стабільний заробіток. Підприємці зможуть розпочати новий проєкт, який принесе незабаром хороший прибуток. Фінансова ситуація трохи похитнеться – гроші надходитимуть нерегулярно. Відмовтеся від ризикованих вкладень і не давайте в борг. Жінкам зірки радять творчі професії або фріланс в інтернеті як заробіток.

КОЗОРІГ

У сімейних та любовних парах відбуватимуться настільки яскраві події, що це захопить вас цілком. Бурхливі сцени з з'ясуванням стосунків анітрохи не послаблять почуттів, а лише додадуть пристрасті. У молодих пар з'явиться шанс покращити житлове становище, вдало переїхати у більш простору квартиру. Подружнє життя далека від ідеальної картинки. І все це через спекотні суперечки, пов'язані з фінансами та об'єктами нерухомості. Грошове питання настільки гостре, що може підштовхнути до рішення про розлучення.

ВОДОЛІЙ

Ваш організм досить міцний, але існує ризик шлунково-кишкових захворювань, отруєнь, харчової алергії. А в іншому все досить передбачуване та стабільне. Розумне мислення бере гору над почуттями та емоціями, що дозволяє систематизувати поточні процеси та вибудовувати логічні конструкції. Дружні сімейні пари будуть повністю поглинені домашнім життям, дітьми, облаштуванням будинку. Багато представників знаку зможуть покращити житлові умови.

РИБИ

Ви вперто прагнете задуманої мети, але не все йде так швидко, як хотілося б. Заплановані проєкти розвиваються, але дуже повільно, доводиться постійно повертатися до тих самих питань, вносити корективи у свої плани. Незважаючи на невеликий застій у справах та зниження прибутку, зараз найкращий час, щоб щось змінити у своїй професійній діяльності. Схильність до марнотратства, необдуманих витрат може призвести до проблем у особистих відносинах, незадоволеності в любовній сфері.

Читайте також: