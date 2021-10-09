Що зірки нам пророкують: гороскоп на 11-17 жовтня 2021 року

Люди, що мають владу, обіймають керівні посади, найсильніше відчують енергії стаціонарного Сатурна.

Плутон, планета життя і смерті, важких трансформацій, що відповідає за процеси в глобальних масштабах, вийшов з фази стаціонарності і почав прямий рух. Весь світ відчув зупинку — збій в соціальних мережах. Але в стаціонарній фазі перебуває Сатурн (від 7 до 15 жовтня), який називають планетою "Великого нещастя", тому можуть бути введені різні обмежувальні правила на рівні держави, стосовно до своїх громадян.

Люди, що мають владу, обіймають керівні посади, найсильніше відчують енергії стаціонарного Сатурна. Все це відбувається на тлі ретроградного Меркурія, тому краще відмовитися від поїздок, тому що можливі проблеми з документами, масові перенесення авіарейсів, ламання транспорту, політичні конфлікти.

15 жовтня Сатурн вийде з стаціонарної фази, але Юпітер на тиждень в неї увійде (до 22 жовтня).У цей період повільно розвиваються справи, пов'язані із зарубіжними поїздками, навчанням, авторитетом, популярністю, світоглядом. Юпітер в астрології називають планетою "Великого Щастя", тому серйозних проблем протягом часу його стаціонарності не відбудеться — всі складнощі залишилися в першій половині жовтня.

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ОВЕН

Потрібні коректність у висловлюваннях і прагнення до співпраці з іншими людьми. Самостійні дії не призведуть до ефективного результату, а ось партнерство наблизить успіх. Виникає необхідність працювати з проблематичними людьми, що може охолодити ваші амбіції, але не відступайте від наміченої мети — у вас є все, щоб поліпшити своє становище в професійній сфері. Для вас тиждень може стати періодом зростання, коли ви напрацьовуєте необхідні навички взаємодії і в майбутньому зможете використовувати це з вигодою і користю, як для себе, так і для оточення.

ТЕЛЕЦЬ

Можливості досягти бажаного і задовольнити свої амбіції, поліпшити фінансове становище. Навіть якщо ви обіймаєте невисокий пост і не прагнете просунутися по службі, обставини складаються для вас найкращим чином — використовуйте свій шанс !. Ваш управитель — Венера — рухається знаком Стрільця, який допомагає вам розширити свій вплив, отримати додаткову енергію, відчути радість. Відповідальність і завзятість зроблять сприятливе враження на керівників, вам нададуть гарну підтримку, і ви зможете вийти на новий, якісніший рівень.

БЛИЗНЯТА

Чудовий час для вивчення зсередини будь-якого процесу, що відбувається, або ж себе самого — це може підштовхнути вас до нових мети, бажань і можливостей змінити оточення, місце роботи, професію. Тиждень передує важливим перетворенням, період непростий, але фундаментальний, з точки зору вашого розвитку. Можуть з'являтися тривожні думки — в основному через те, що всередині вас живе велика енергія, якій поки що важко проявитися — ваш управитель Меркурій все ще в ретроградному русі. Однак, протягом тижня відбувається процес виявлення істини, позитивні результати від цього обов'язково будуть.

РАК

Змінюється ваша система цінностей і вдосконалюється вміння оцінити що-небудь. Приходить розуміння того, яким способом найближчим часом ви будете накопичувати гроші та інші ресурси. Легше проявити і застосувати свої таланти, здібності, майстерність. Тиждень дуже продуктивний, з'являються нові джерела енергії для ефективної трудової діяльності, побудови кар'єри. Взаємини з романтичним партнером, чоловіком, значно поліпшуються, вони є джерелом творчості і життєвих сил. Якщо ви будете займатися улюбленою справою і використовувати свій талант, то обов'язково отримаєте винагороду.

ЛЕВ

Практично весь тиждень виникають складнощі у фінансовій сфері, схильність неефективно розпоряджатися грошима. Протягом тижня багато витрачаєте, переплачуєте, купуєте, в результаті почуваєтеся некомфортно, а придбані речі не приносять задоволення. Від 15 жовтня ситуація значно поліпшується, ви усвідомлюєте правильний вектор напрямку своїх дій і без особливої напруженості приходите до позитивних результатів у зміцненні і зростанні свого добробуту і фінансового становища. Додаткові можливості з'являються від партнерських взаємин або шлюбу.

ДІВА

Тиждень зупинки перед новим стартом, кардинальними змінами в житті. Якщо ви направите свої дії на накопичення чогось, ви зможете вже найближчим часом стати дуже успішним. Головне, не квапте події, тому що до 19 жовтня ваш управитель — Меркурій — перебуває у ретроградному русі, що перешкоджає реалізації задуманого. Але вже до кінця тижня ви відчуєте приплив життєвих сил і енергії, а навколишні побачать в вас сильну особистість. Для вас можуть стати важливими нематеріальні речі, незвичайні і нові, те, що раніше не використовувалося і не привертало вашу увагу.

ТЕРЕЗИ

Сприятливий період — якщо вже вирішите щось зробити або змінити, то обов'язково отримаєте хороший результат. Намагайтеся розширювати коло однодумців, бути в центрі подій. Чим активніша ваша громадська діяльність, чим більше зв'язків із закордоном та іноземними культурами з'явиться, а значить, тим швидше досягнете поставленої мети і будете упевнені в завтрашньому дні. Тиждень підходить для вирішення тривалих питань, врегулювання юридичних справ та офіційних партнерських взаємин. Гроші або власність вашої родини зможете примножити, збільшити і розширити.

СКОРПІОН

Прийшов час проявити свої неординарні здібності, поглибити знання та створити фундамент майбутніх успіхів. Виклик, який у інших людей викликає стрес або замішання, для вас стане найкращою мотивацією. Таким стимулом може бути завдання зробити термінову роботу за дуже короткий час. Попрацювавши без сну і відпочинку найближчим часом, ви зможете забезпечити собі міцний і стабільний матеріальний добробут. Якщо ви маєте глибокі внутрішні переживання, то цей тиждень стане звільненням від страхів, сумнівів і внутрішніх блоків. Прагнення до особистісного розвитку сприятиме досягненню найвищої мети.

СТРІЛЕЦЬ

Зміцнюється впевненість в собі, посилюється здатність витримувати тиск і стрес на роботі тривалий час. Зростає ваш авторитет, колеги та партнери дослухаються до вас, розуміють, що на вас можна покластися в питаннях організації або планування довгострокових проєктів. Ваш управитель — Юпітер — від 15 жовтня стаціонарний, тому до вихідних ви можете відчути сильну втому, можуть з'явитися сумніви, плутанина в справах. Однак, не робіть поспішних висновків і не відмовляйтеся від наміченої мети — від наступного тижня у ваше життя прийдуть радість і щастя.

КОЗОРІГ

Відбувається велика кількість змін, але в рамках однієї роботи або ситуації, певного колективу. Після цих змін у вас з'являються нові можливості у питанні професійної діяльності та кар'єри. Ваш управитель — Сатурн — до 15 жовтня в фазі стаціонарності, а це значить, що те, що відбувається зараз вплине на ваше життя на багато місяців або навіть роки наперед. На психологічному рівні ви вчитеся терпінню і організації. Якщо ви вмієте чекати, прагнете до самостійності, незалежності і оригінальності, то ваше життя значно покращиться — ви це зрозумієте протягом тижня.

ВОДОЛІЙ

Протягом тижня у вашому знаку дві планети (Сатурн і Юпітер) — стаціонарні, тому ви відчуєте це більше, ніж будь-хто. Гроші — як можливості, приходять через досвід, із часом, через систему, тому, якщо ви вже довгий час працюєте над проєктом, але поки не отримали бажаного результату — не впадайте у відчай, потерпіть ще трохи і від наступного тижня ви почнете отримувати, а не тільки вкладати свої ресурси. Можливі різкі зміни, нова людина в вашому оточенні, а можливо раптова ситуація, може багато чого змінити у вашому житті. Характер змін залежить від вашої свідомості.

РИБИ

Обставини вимагають витримки і стабільності, і будь-яка робота, яка повинна розвиватися поступово, без зайвого ризику, дасть задовільні для вас результати вже в кінці тижня. Ви залежите від зовнішніх процесів, тому не варто поспішати — так ви зможете зберегти свої ресурси (матеріальні, фізичні, психічні). Якщо можете відпочити тиждень — скористайтеся цим, тому що потім з'явиться багато справ, в яких ваша участь буде необхідно. У фінансовому сенсі тиждень виявиться сприятливим — вам можуть повернути борги або ж запропонувати нові способи погашення кредиту, якщо він у вас є.

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