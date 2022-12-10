Що зірки нам пророкують: гороскоп на 12-18 грудня 2022 року

Можливі великі аварії на дорогах із великою кількістю жертв, природні лиха та катастрофи. Також можуть бути серйозні збої у фінансовій системі, втрата ресурсів, грошей, майна через непередбачені ситуації.

Час любовних драм, ревнощів, взаємних претензій. Особливо складний період для людей із тонкою душевною організацією. Набагато більше людей стикаються з психологічними проблемами та емоційними зривами. Найскладніший тиждень грудня, необхідно діяти дуже обережно, берегти своє фізичне та психічне здоров'я. Нездоровий клімат у колективах негативно позначається на виконанні завдань, погіршується якість продукції.

До суботи – неділі напружена психологічна атмосфера трохи розряджається, що сприяє покращенню самопочуття та вирішенню бентежливих питань. 17 грудня Меркурій у гармонійному аспекті з ретроградним Ураном сприятливо впливає інтелектуальну сферу, люди прагнуть більше взаємодіяти. Гарний день для активності у соціальних мережах, які мають велике значення у сучасному світі. Можливий збіг вдалих обставин, несподіваний поворот подій на краще.

Протягом тижня не робіть передчасних висновків, не поспішайте з рішеннями, адже після дня Зимового Сонцестояння (21 грудня) багато тем стануть неактуальними, оскільки з'являться нові пріоритети.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Практично будь-яка справа протягом тижня видасться вам легко реалізованою, проте не варто втрачати голову. Найважливіше – визначити, що дійсно можливо зробити і яку користь вам це принесе. Після цього починайте діяти, але обов'язково враховуйте те, що зовнішнє енергетичне тло дуже напружене і небезпечне. Пам'ятайте, що ваші слова матимуть особливу вагу для оточення, тому кожне слово необхідно ретельно зважувати.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень підійде для самостійної роботи і буде не дуже сприятливим для спільної діяльності. Особливо добре ви впораєтеся з тим, що вимагатиме ретельного аналізу, вам вдасться не упустити жодної деталі. Будьте обережні будьте з обіцянками, не беріть на себе нездійсненних зобов'язань. Якщо ви з будь-яких причин не дотримаєте слова, даного іншим людям протягом тижня, це може дорого коштувати в майбутньому.

БЛИЗНЯТА

Намагайтеся виявити обережність у вирішенні фінансових питань, завдяки цьому пізніше ви не раз подякуйте собі за це. Має сенс зосередитись на власній кар'єрі. Тиждень обіцяє багато можливостей для розвитку, особливо продуктивним виявиться для творчих особистостей. Дійте за своїми відчуттями, ваша інтуїція на піку, так що не відмовляйте собі в задоволенні справити враження на оточення.

РАК

Цілком імовірні приємні новини, пов'язані з вашою діяльністю, від завершення складного проєкту до несподіваної появи додаткового джерела доходів. Зважуйте кожне слово! Будьте абсолютно впевнені в тому, що говорите, та давайте лише ті обіцянки, які зможете стримати. Майте на увазі, що ваші близькі уважно до вас дослухаються і пам'ятатимуть усе, що ви сказали і тим більше обіцяли.

ЛЕВ

Ваша репутація під загрозою! Не вступайте в конфлікти з іншими людьми, особливо в соціальних мережах, краще взагалі відкласти ґаджети подалі. У фінансовій сфері можна довіритись своїй інтуїції. Якщо останнім часом накопичилося багато запитань, які не мають однозначної відповіді, то зараз варто ненадовго забути про логіку та ухвалювати рішення, які вам підказує ваша підсвідомість. Дійте, але уникайте потрапляння у небезпечні обставини.

ДІВА

Виникає бажання боротися за своє щастя та демонструвати цьому світу всі свої таланти разом. Будьте пильні, адже негативний бік цього аспекту спонукає не лише до руху вперед, а й до агресії з боку оточення. Прямий шлях до мети не буде ні найдовшим, ні найкоротшим. Ви зіткнетеся з сильною протидією, якщо оберете лобове вирішення суперечливих питань. А ось гнучкість, дипломатія і трохи хитрощів принесуть добрі плоди.

ТЕРЕЗИ

Протягом тижня не виключені недомовки та розбіжності з близькими людьми. У вас можуть виникнути складнощі у спілкуванні з партнерами, співробітниками та з усіма, з ким ви раніше чудово ладнали. Але ситуація покращиться, якщо ви підете на невеликі поступки і не впиратиметеся. Дослухайтеся до того, що кажуть оточуючі. Висока ймовірність, що їхні слова наштовхнуть вас на цікаві ідеї та відкриють нові можливості у звичних речах.

СКОРПІОН

Відбуваються зміни у фінансовій сфері. Це може торкнутися як вашої роботи, так і інших джерел заробітку. Якщо ви сумлінно працювали, то талан на вашому боці – вам вдасться досягти довгоочікуваного результату. Навколишні дивуються вашому збільшеному самовладання і завзятості, готові наслідувати ваш приклад. Якщо у вас все руйнується — це знак, що ви збилися з правильного шляху, але протягом тижня зможете все виправити.

СТРІЛЕЦЬ

Будьте в центрі – ви в умовах, за яких можуть проявитися ваші найкращі якості та чарівність. Якщо ви втомлюєтеся від уваги інших людей протягом дня, найкращий спосіб відволіктися та відновити сили – влаштувати енергетичне чищення вашого будинку та просто навести лад. Сконцентруватися можна на тих куточках житла, до яких вам зазвичай байдуже. Приведіть свої фінанси до ладу і почніть відкладати хоч якусь суму.

КОЗОРІГ

Приготуйтеся зняти рожеві окуляри та відмовитись від ілюзій на користь дійсності. Якщо в останні тижні вам вдавалося витрачати більше, ніж ви звикли заробляти, настав час переглянути свої стосунки з грошима. Ви відчуєте себе стратегом, який має покроково розписати план досягнення цілей. Протягом тижня постарайтеся все намітити та обміркувати. Намагайтеся не хапатися за все й одразу, а вирішувати завдання поступово.

ВОДОЛІЙ

Не намагайтеся змінювати встановлені правила та приходьте на роботу вчасно. Зірки очікують від вас чітко сформульованих бажань. Протягом тижня доведеться займатися робочими справами та вирішувати фінансові питання, тому поставтеся до того, що відбувається, з високою часткою відповідальності. Ви можете опинитися перед непростим вибором або зіткнетеся зі складним завданням. Якщо вам вдасться знайти баланс між голосом розуму та емоціями, вам вдасться впоратися з будь-якою проблемою.

РИБИ

Набагато складніше ухвалювати рішення, бо виникають непередбачувані труднощі, переважно, у любовній сфері. Намагайтеся відпустити токсичні взаємини і зайнятися питаннями заробітку. Ви проходите випробування, водночас у Всесвіту немає бажання вас образити. Зараз ви стаєте сильнішими і зможете просунутися у вирішенні низки складних питань. Короткострокові домовленості, досягнуті протягом тижня, принесуть значний прибуток.

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