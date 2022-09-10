Що зірки нам пророкують: гороскоп на 12-18 вересня 2022 року

Тиждень спадного Місяця – час завершувати справи. Головне – не поспішати, адже розпочався період ретроградного Меркурія. Планета закликає глибоко аналізувати ситуації, залишати собі запас у часі, якщо плануєте поїздку, і навіть бути готовим до різного повороту подій. Внутрішнє життя виходить на перший план – гарний час поспілкуватися з родичами, обговорити з рідними та близькими питання, що давно турбують.

П'ятниця та субота – напружені дні, бажано звести до мінімуму контакти з партнерами, особливо з грошових та матеріальних питань. Ліпше на цей час нічого серйозного не планувати, а зайнятися сімейними справами, заготовками на зиму, побутовими питаннями. Різні розрахунки, планування та проєкти, з високою ймовірністю, доведеться незабаром переробити. Будьте дуже обережні на дорогах, уникайте ризику.

Світлий та гармонійний день – неділя 18 вересня. До кінця тижня більшість проблем має вирішитись, якщо діяли відповідно до планетарних енергій. Насамперед ретроградний Меркурій може бути корисним оскільки дозволяє побачити справжні причини того, що відбувається. Просто потрібно зменшити швидкість у всьому і повільно, але впевнено рухатися вперед. Хороший день для того, щоб відновити стосунки, нагадати про себе старим колегам та давнім партнерам.

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ОВЕН

Тиждень приносить вам багато сприятливих можливостей та приємних моментів. Минуле наполегливо входить у ваше життя, в основному, лише з позитивного боку. Активізація соціальних взаємин протягом тижня має велике значення для успіху у фінансовій сфері. Не поспішайте приймати рішення, розглядайте різні варіанти розвитку подій, навіть якщо впевнені у партнерах та колегах. Навколишні люди можуть помітити, що ви стали більш емоційними, що не найкраще відбивається на діловій сфері.

ТЕЛЕЦЬ

Період приємного спілкування та конструктивного обміну думками. Керуючись ідеями раціональності та балансу, ви можете формувати розвиток процесів належним чином. Попри те, що партнери готові до вас прислухатися і підтримують вас, цінуйте розумних співрозмовників і висловлюйте схвалення на їхню адресу. Загострене почуття справедливості, прагнення бути чесним і ваш витончений смак допоможе вам зайняти лідерські позиції. Маючи соціальний успіх, не забувайте приділяти час сім'ї, романтичному партнеру.

БЛИЗНЯТА

Спокійний тиждень. Через прагнення до ідеалу та гармонії, ви дещо відірвані від реальності у своїх судженнях. Перебіг життя дещо сповільнюється, зате у вас з'являється можливість відпочити, насолодитися спілкуванням з приємними людьми, відволіктися від проблем. Посилюється особиста чарівність та фізична привабливість, що допомагає просувати свої інтереси. Ділові чи дружні відносини можуть легко перетворитися на любовні. Слідкуйте за тим, кому і що кажете, бо ви перебуваєтеу центрі уваги.

РАК

Тиждень сприятливий для вирішення житлових питань, серйозних розмов з дітьми, чоловіком. Будьте готові до того, що члени сім'ї вас будуть дивувати. Ваш настрій і психологічний комфорт залежать від людей, що вас оточують. Не обов'язково будуть тільки позитивні емоції, але принаймні самотність для вас зараз протипоказана. Навіть якщо виникають складності і ваш погляд відрізняється від думки більшості, до кінця тижня вдасться знайти взаєморозуміння і досягти бажаних результатів.

ЛЕВ

Партнери та колеги з минулого та інші союзники можуть бути для вас дуже корисними, але ви також намагайтеся запропонувати щось натомість. Тиждень дуже важливий для вас, пізніше ви будете вражені його результатами. Зараз не час йти напролом, необхідно діяти обхідними шляхами, здалеку. Романтика стане основною частиною вашого життя, допоможе вирішити матеріальні проблеми. Гарний час для розмов з керівництвом щодо поліпшення умов праці, якщо ви працюєте вже давно.

ДІВА

Певна зацикленість на особистих проблемах може перешкоджати вирішенню питань, що стосуються роботи, зарубіжжя, фінансів. Подбайте про свою репутацію, демонструйте суспільству лише свої найкращі якості та ваші тверді принципи. Не варто думати, що весь світ проти вас — швидше за все, причиною неприємностей може стати ваша неуважність і похмурий настрій. Якщо зовсім не хочеться публічності, займіться самостійною діяльністю – нині такий підхід до справ найефективніший.

ТЕРЕЗИ

Час отримання результатів, подарунків та винагород за раніше виконану роботу. Ви набуваєте особливого шарму і чарівності, стаєте навіть зовні привабливішими, що допомагає домагатися свого, як у сфері особистих, так і ділових взаємин. Зростає ваша соціальна відповідальність, можливо, саме протягом цього тижня керівництво прийме рішення про ваше підвищення. До кінця тижня намагайтеся уникати будь-яких поїздок та нових знайомств оскільки вони навряд чи виявляться корисними.

СКОРПІОН

Слід бути обережними у спілкуванні з незнайомими людьми. Не час вкладати гроші, особливо у нові проєкти та зав'язувати нові партнерські відносини. Будь-які спроби прискорити процеси призведуть до ще більших перешкод. Якщо є можливість – відпочиньте, все одно більшість запланованих справ залишаться на тій самій стадії розвитку. Трохи пізніше ви надолужите втрачений робочий час і будете вражені результатами, якщо зараз накопичите фізичні та психічні ресурси.

СТРІЛЕЦЬ

Нинішні романтичні стосунки, попри гармонію, можуть принести розчарування. Випадкова зустріч із колишнім партнером може перевернути життя з ніг на голову і навпаки. Сфера відносин зазнає серйозних змін, але водночас виявляються всі проблеми, що перешкоджають здобуттю щастя. Не варто замовчувати проблеми, бо зараз чудова можливість визначитися і зрозуміти, чи варто йти далі. Не виключено, що настав час поставити крапку в деяких відносинах, у тому числі і ділових.

КОЗОРІГ

Виникнення несподіваних перешкод та виробничих труднощів, може призвести до глибокої депресії, якщо поряд не виявиться рідних людей. Віддайте перевагу спілкуванню з дітьми та батьками – ваша енергія та слова підштовхне їх до переосмислення життя. Зараз не час для отримання видимих результатів у соціальній сфері, але період сприятливий для наведення ладу у внутрішньому житті. Гарний час для того, щоб повернутися до давніх проєктів та незавершених робіт.

ВОДОЛІЙ

Період боротьби з конкурентами, особливо з представниками протилежної статі. Намагайтеся знайти компроміс із спірних питань і не вступайте в конфлікти. Якщо є що приховувати все стає видимим для інших людей. Спливає на поверхню навіть найневинніший флірт чи жест – це може спровокувати агресивну реакцію та божевільні ревнощі чоловіка чи справжнього романтичного партнера. Занадто велика активність у діловій сфері може стати причиною затяжного хаосу.

РИБИ

Є відчуття, що люди рухаються в протилежний бік і зовсім вас не помічають. Не дуже сприятливий період для пошуку роботи та співробітництва. Зараз, найкраще, займатися справами поодинці або повернутися до творчої діяльності. Любовні справи заплутуються, проблеми у стосунках стають очевидними, тому доводиться вирішувати їх. Можлива втрата грошей чи покупка непотрібних речей. Гарний час для того, щоб зробити необхідні трансформації у вашому оточенні, позбавитися токсичних зв'язків.

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