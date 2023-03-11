Що зірки нам пророкують: гороскоп на 13-19 березня 2023 року

Боротьба за владу і вплив протягом світових процесів набуває дуже агресивного характеру, але це триватиме не дуже довго. З 21 березня ситуація зміниться кардинально – квітень та травень 2023 року закриють багато тем попередніх кількох років.

Дещо знижує градус напруженості інгресія Венери на знак Тельця від 17 березня, де планета має статус управління. З цього дня і до кінця тижня – час відносної стабільності порівняно з попередніми днями (понеділок – четвер). Намагайтеся залишити всі найвідповідальніші рішення на наступний тиждень! І головне – не варто піддаватися сумнівам – незабаром відбудуться кардинальні зміни, рішуче на краще.

19 березня – останній день старого астрологічного року, і це допоможе встановити рівновагу до всього, що залишилося, залишити тривоги в минулому. О 06:24 за київським часом – інгресія Меркурія на знак Овна, а Сонце увійде у цей знак зодіаку – 20 березня о 23:24 за київським часом. Від цього моменту розпочнеться астрономічна весна та новий цикл – астрологічний рік.

Тиждень від 13 до 19 березня 2023 року схожий на генеральну репетицію перед прем'єрою, тобто перед потужним стрибком уперед. Зберігайте активність та життєрадісність! Позитивні події не забаряться!

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Можливі домовленості з кимось із друзів або з людьми, які займають важливе становище у суспільстві. Йтиметься про підвищення на посаді або про значне розширення повноважень. На робочому місці посилиться конкурентна боротьба та підступні інтриги колег. Стримуйте свої емоції та ретельно виконуйте свої обов'язки, щоб уникнути нарікань. Підприємцям варто звернути увагу на свій колектив, серед працівників є ненадійні люди. Займіться професійним навчанням своїх підлеглих. Проведіть тренінги або надішліть деяких працівників на додаткові курси.

ТЕЛЕЦЬ

Схоже, що настав час здобути додаткову сучасну професію, особливо у сфері інформаційних технологій. Бізнесмени-початківці можуть розраховувати на вигідні угоди з партнерами з найближчого оточення, а також колегами з інших міст або країн. Наприкінці тижня можлива вдала поїздка та укладання перспективних домовленостей. Незважаючи на професійні успіхи, із грошима все залишиться на колишньому рівні. Дещо пізніше ваші зусилля обов'язково призведуть до фінансового прориву, так що працюйте на майбутнє і вірте у свій успіх.

БЛИЗНЯТА

Стосунки в парі можуть прийти в глухий кут через грошові витрати, питання про ремонт або зміну житла. Можливі конфлікти на ґрунті побутових витрат та великих покупок для дому. Імовірні дорогі покупки для дітей. Любовні почуття поки що скуті повсякденними турботами. Самотні, якщо не сидітимуть удома, вступлять у серйозні стосунки. І хоча для них у поточному періоді робота над усе, в особистому житті очікуються приємні моменти. Насамперед це поява нової людини, яка може зцілити розбите серце. Все станеться само собою в колі друзів, колег або в іншій невимушеній ситуації.

РАК

Ваш настрій нестабільний: радість змінюватиметься сумом. Хтось із оточення розчарує чи змусить похвилюватися. Але це чудовий час для напруженої роботи. У другій половині місяця (можливо, і протягом цього тижня) можуть справдитися ваші найсміливіші бажання. Особливо це стосується підприємців та самозайнятих. Бізнесмени можуть розраховувати на потужну підтримку впливових осіб, інвестиційні вливання заможних партнерів. У співробітників, які працюють за наймом, несподівано з'являються нові перспективи – багато хто змінить роботу на місце з комфортнішими умовами та кращою оплатою.

ЛЕВ

У цей період будуть долати давні хронічні недуги. Виконуйте щодня невеликі фізичні вправи, частково перейдіть на вегетаріанське харчування. Фінансова ситуація вирівнюється. Якщо вам не вистачає грошей, подумайте, щоб монетизувати давнє хобі. Багато працівників отримають збільшення до зарплати. Можлива вдала ділова поїздка, зміцнення зв'язків із іноземними партнерами. Словом, професійне життя стабілізується. Оновлення торкнеться всіх сфер вашої діяльності. Розбіжності з опонентами, які були в минулому, матимуть цілком переборний вигляд.

ДІВА

Друга половинка може бути незадоволена вашою зайвою зайнятістю, тому виділіть час на романтичну вечерю чи поїздку на природу. Тиждень принесе безліч турбот, пов'язаних із сімейними справами. Побут та щоденна рутина забирають багато сил, але ви зможете зберегти почуття. Ті пари, які давно зустрічаються, захочуть стати ще ближчими, тому ухвалять рішення почати жити під одним дахом. У багатьох представників вашого знака відновляться стосунки зі старими друзями та знайомими. Може прийти допомога від когось із колишніх друзів чи людей, які мають вплив. Це справедливо і щодо юридичних проблем.

ТЕРЕЗИ

Ваш організм досить міцний, щоб протистояти хронічним та сезонним захворюванням. Повноцінне харчування та відмова від шкідливих звичок допоможе ще більше зміцнити роботу всіх органів та систем. Вам може пощастити зустріти цікаву людину в колі спільних знайомих, і є ймовірність, що вона стане вашою справжньою долею. Протягом тижня ви будете комунікабельними, привабливими, і це позначиться на особистих та ділових зв'язках. Вас скрізь прийматимуть з розкритими обіймами, і тільки від вас залежатиме, де, як і з ким ви волієте проводити свій час.

СКОРПІОН

Тиждень якнайкраще підходить для розплутування найскладніших загадок, таємних інтриг та будь-якої аналітичної роботи. Ви відчуєте приплив сил і зможете вирішити більшість проблем, що накопичилися! Зараз час об'єднуватись з іншими людьми, щоб відкрити свій бізнес чи запустити проєкт. Попросіть поради у професіоналів, допомога впливових друзів стане гарною підмогою у бізнесі. На роботі буде справжній завал справ, вас роздиратимуть на частини. Це непростий період, що вимагає максимальної концентрації уваги та сил. Можливо, настав час очистити свій колектив від тих, хто не готовий підтримати вас.

СТРІЛЕЦЬ

Обговорюючи умови співробітництва, чітко обумовлюйте умови та зобов'язання, підписуйте договір. Безробітні зможуть знайти цікаву роботу в Інтернеті, матимуть підтримку від держави. Начальникам та підприємцям рекомендується звернути увагу на підлеглих. І чим швидше це буде зроблено, тим міцнішими виявляться ваші позиції. Крім індивідуальних заробітків, можна розраховувати на прибуток від успішних операцій з нерухомістю, підтримку родичів. На основні потреби вистачатиме. Якщо у вас є хронічні захворювання чи просто щось турбує, не відкладайте лікування на потім, запишіться на приймання до лікаря.

КОЗОРІГ

Особисте життя перебуває під великою напруженістю, бурхливі сварки не вщухають. Наявні стосунки вимагають максимум уваги та особистих трансформацій. Кар'єрні амбіції, що зросли, можуть серйозно шкодити вашій близькості з партнером та розумінню. Велика ймовірність, що про себе нагадають колишні романтичні партнери, проте не варто піддаватися спокусі повернутися до колишніх взаємин. Найімовірніше, проблема, через яку ви розлучилися, нікуди не подінеться. Поїздки, заплановані цього тижня складуться вдало, якщо перенесете їх у третю декаду березня.

ВОДОЛІЙ

Протягом тижня у вас з'явиться добрий шанс втілити щось із задуманого в життя. Це той самий випадок, коли бажання та можливості збігаються. Настав час розширити свій бізнес і збільшити зону свого впливу. Партнерство із іноземними компаніями допоможе вийти на новий фінансовий рівень. Краще уникати великих витрат і не вкладати гроші в нові проєкти, не укладайте угоди. Для успіху зараз важливо чітко планувати та діяти, ретельно обмірковуючи кожен крок. Підробіток чи хобі принесуть додатковий фінансовий прибуток. Власникам своєї справи важливо рекламувати свій товар та послуги в Інтернеті.

РИБИ

Важливі зміни, на які ви недавно сподівалися, можуть стартувати саме зараз. Нехай результат не буде негайним – головне розпочати. У всіх справах цього тижня ви можете розраховувати на партнерів у справі – їхня допомога буде дієвою, і не лише моральною, а й матеріальною. З фінансами можливі проблеми – їх катастрофічно не вистачатиме, тому варто відмовитися від зайвих покупок. Можливе романтичне захоплення або запаморочливий роман, який стрімко розвиватиметься. Сімейні представники знака насолоджуватимуться ідилією та спокоєм у колі рідних. Намагайтеся більше часу проводити з родиною.

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