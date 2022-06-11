Що зірки нам пророкують: гороскоп на 13-19 червня 2022 року

Тиждень починається з інгресії Меркурія на знак Близнят 13 червня о 18:27 за київським часом, де планета має статус управителя.

День напередодні gовні — щасливий і потужний, енергія на максимумі, вдалий час для будь-яких справ. Може бути щасливий шанс, але для цього треба бути серед людей, ходити до державних інстанцій, займатися документами, вирішувати юридичні питання. Той, хто давно чекає на заслужене визнання, винагороди, захист, підвищення по службі, на початку тижня має всі передумови це отримати. Подорожі та відрядження, розпочаті сьогодні, закінчаться так, як ви очікували.

Меркурій у Близнятах від 13 червня до 5 липня – цей транзит посилює бажання зустрічатися, спілкуватися, обмінюватися інформацією. Це час пошуку контактів та нових знайомств. З'являється значно більше правдивої інформації щодо ситуації у світі у сфері економіки, з урахуванням військового та політичного складників. Збільшиться потік людей, що переміщуються в один і в інший бік через активні бойові дії в певних регіонах.

14 червня о 14:51 Повня в Стрільці створює сприятливі можливості для поїздок за кордон, облаштування побуту в іншій країні, пошуку захисту та отримання відповідних документів, визначення кращого місця перебування та проживання. На момент повні більшість справ, розпочатих у період Молодика 30 травня, отримують максимальний розвиток.

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ОВЕН

Взаємообмін енергії з оточенням, спільні дії найбільш корисні в цей період. Ваша ініціатива, наполегливість, підтримуватиметься іншими людьми, а старанно продумана колективна робота принесе задоволення всім учасникам процесу. Іноді честолюбство та потяг до змагання збільшують потребу перевершити інших, але ваша енергійна позиція може призвести до конфліктів. Чудовий час для бажаних змін у сфері сім'ї, пошуку місця проживання. Намагайтеся самостійно контролювати свої фінанси.

ТЕЛЕЦЬ

Якщо ви давно планували розпочати свою власну справу – не відкладайте це! Гарний час для пошуку взаємовигідного співробітництва, партнерів, однодумців. Протягом тижня, внаслідок несподіваних обставин, може змінитися ваше оточення. Ви можете бути висунуті оточенням на провідні позиції, створити незалежніший стиль особистих або ділових взаємин. Хоч би як склалися обставини, ви зможете відстояти власні потреби, просунути свої інтереси.

БЛИЗНЯТА

В цей період необхідно підкоригувати власні цілі, виявити наполегливість, докласти максимум зусиль для реалізації своїх бажань. Енергії достатньо для того, щоб виконати великий обсяг фізичної роботи, зайнятися напруженою творчою працею або спортом! Обставини можуть звести вас із цікавою людиною, спілкування з якою змінить ваше звичне світосприйняття. Якщо ви шукаєте романтичних знайомств – вам поталанить!

РАК

Будьте уважними та обережними під час спілкування з іншими людьми, особливо з конкурентами, потенційними суперниками. Велика можливість зустріти агресора протягом тижня, знайти прихованих ворогів. Якщо ви здатні відстояти власні потреби шляхом наполегливості та знаєте свої права, свідомо захищаючи їх, тоді навряд чи хтось посміє завадити вам. Однак, ризик є, недоброзичливці активні — бережіть свою репутацію, уникайте сумнівних угод та підозрілих знайомств.

ЛЕВ

Ви зможете зайняти сильну позицію в колективі, серед однодумців та надихнути інших людей на якусь дуже важливу, корисну для багатьох людей справу. Але, незалежно від того, наскільки ви чесні у ваших справах з іншими людьми, вам, можливо, все ж таки доведеться захищати свої власні права. Ваша популярність зростає, особливо серед представників протилежної статі. Тиждень цікавий, насичений подіями, але, найімовірніше, з деякими перешкодами доведеться зіткнутися.

ДІВА

Активність у кар'єрних прагненнях обов'язково дасть бажаний результат. Ваш начальник може сприяти вашому просуванню, але для цього вам потрібно відверто заявити про свої цілі. Цілком можливо, ви зіткнетеся з конкуренцією, тому будьте готові до інтриг, перешкод з боку колег. Розраховуйте тільки на себе, дослухайтеся до порад вищих за посадою або до колег старших за віком. Службові романи на робочому місці протягом найближчого часу лише заважатимуть.

ТЕРЕЗИ

Всі передумови реалізувати свої бажання і задовольнити основні життєві потреби. Різні внутрішні та зовнішні сили допомагають створити найкращі умови для самореалізації, а також своє оточення саме таким, яким ви забажаєте. Час підходить для розрахунків, відповідальної роботи, ретельного планування, самодисципліни та самоорганізації, що призведе до підвищення продуктивності праці. Вдало вирішуються фінансові та майнові питання.

СКОРПІОН

Посилюється прагнення реалізувати свої цілі, набути впливу, заробити грошей. І дивним чином можливості для цього з'являються. Важливо не прогаяти свій шанс і не розтратити ресурси (фізичні сили, час) через дрібниці. У полі вашого зору з'являються люди, які можуть вам бути корисними. Але важливо зрозуміти, що ви їм можете запропонувати натомість. Будьте уважними до того, що відбувається, і доислухайтеся до того, що кажуть люди. Не дивуйтесь швидкій зміні ситуацій, несподіваним пропозиціям.

СТРІЛЕЦЬ

Обставини формуються найкращим чином, щоб дійти разючих досягнень. Може виникнути потреба зайнятися фізичними вправами, поліпшити свій зовнішній вигляд. Ймовірно, це обумовлено підвищеною увагою до вашої персони, а може бути новими можливостями у соціальній сфері. Вам може поталанити або ваші старання помітить керівник, тому покажіть свої найвигідніші боки і висловлюйте свою думку, проявляйте ініціативу, будьте у полі зору.

КОЗОРІГ

Тема ділових взаємин, укладання договорів, розподілу ресурсів виходить на перший план. Сприятливий період, підходить для спокійної та ґрунтовної роботи, вирішення простих фінансових питань, поїздок, угод купівлі-продажу. Можливий довгоочікуваний прибуток, постачання товару або необхідного обладнання, за допомогою якого ви зможете заробити за короткий термін. На любовні стосунки може дуже сильно вплинути ваша зайнятість, але, за бажання, ви зможете запобігти конфлікту.

ВОДОЛІЙ

Чудовий час для того, щоб заявити про себе, просунути свої інтереси чи бізнес-проєкт, прочитати лекцію, провести прямий ефір. Підходить для запуску реклами, громадської діяльності, цілеспрямованих дій для набуття популярності, а також для благодійної роботи. Творчі люди набувають натхнення, можуть залучити інвесторів та спонсорів до своїх проєктів. Ви будете задоволені результатами цього тижня, можливо, ухвалите серйозне рішення або зробите складний вибір.

РИБИ

Для майнових та фінансових справ тиждень не дуже сприятливий. Робота і побут з'їдає багато часу, а видимих результатів не видно. Найкращий час для відпочинку, романтики, сімейних взаємин, а також творчої роботи на самоті. Головне, не прагніть прив'язати себе свого партнера, це бажання може все зіпсувати. Намагайтеся побути в тиші, на природі і подумати про найвищі життєві цінності. Звернувшись до своєї інтуїції, ви можете знайти відповіді на найскладніші запитання.

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