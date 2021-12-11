Що зірки нам пророкують: гороскоп на 13-19 грудня 2021 року

Цей тиждень багатий на події.

Цього тижня на нас чекає чотири важливі астрологічні події:

13 грудня о 11:53 – Марс входить у знак Стрільця (до 24 січня 2023 року)

13 грудня о 19:52 – Меркурій входить у знак Козорога (до 2 січня 2023 року)

19 грудня о 06:35 – Повня в Близнятах

19 грудня Венера переходить у ретроградний рух у Козорозі до 30 січня 2023 року

13 грудня – переломний день для багатьох – дві інгресії. Планети дають величезну пробивну силу, але водночас необхідний тверезий контроль своїх дій. Загальна ситуація змінюється, люди адаптуються до зовнішніх напружених умов – усе, що здавалося безнадійним, раптом змінюється. З'являється можливість реалізувати пристрасні та чисті плани, грандіозні проєкти, багато хто досягає успіхів в індивідуальній діяльності та творчості.

Меркурій у Козорозі сприяє розважливості, допомагає стратегічному плануванню, що дає можливість втілювати мрії та амбіції у реальність через працьовитість, силу волі, структурування інформації.

Повня у Близнятах 19 грудня – останній повний місяць 2021 року. У цьому ж знаку перебуває похідна Місяця – негативна кармічна точка – Чорний Місяць. Піднімуться всі невирішені завдання, настав момент усвідомлення. Для багатьох ця Повня стане кульмінацією подій, пов'язаних із темами Близнят: ближнє оточення, родичі, питання навчання, поїздок, отримання документів.

Протягом дня Венера переходить у ретроградний рух, Сонце у гармонійному аспекті з Юпітером – формуються сприятливі обставини у тому, щоб виправити раніше скоєні помилки у сфері особистих чи ділових взаємин. Ретроградна Венера повертає до минулого, відкриває можливості розпочати все з чистого аркуша. Використовуйте цей час для глибинного аналізу та змін.

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ОВЕН

Будьте готові до серйозної конкуренції – звична ситуація змінюється, у вашому оточенні сильні суперники відкривають своє обличчя. Тиждень багатий на події – вас провокуватимуть, тому необхідно зберегти самовладання. Спробуйте протягом тижня відстежувати всі думки, що спадають вам на думку – фіксуйте та усувайте ті, які пов'язані з агресією. Проблеми можуть виникнути з кількох причин, наприклад, власна переоцінка, схильність до перебільшень та егоїзму.

ТЕЛЕЦЬ

Не реагуйте на лестощі і особливу увагу, оскільки за маскою доброзичливця з'являться люди з минулого, які можуть сприяти неприємностям. Слід обережніше розміщувати власні ресурси, не починати жодної нової підприємницької діяльності, якщо це не давній завислий проєкт. Різко може виникнути потреба отримати додаткову інформацію, пройти курс навчання, удосконалити навички, і тоді ви подолаєте всі перешкоди на своєму шляху.

БЛИЗНЯТА

Напружений тиждень. Повня у вашому знаку забезпечить великою кількістю контактів з різними людьми, зокрема і з тими, з якими зовсім не хочеться контактувати. Можуть з'явитися вороги, які захочуть використовувати вас з вигодою і користю тільки для себе. Марс входить у знак, який є вашою опозицією (Стрілець) — може статися помилкова концентрація всіх сил на конфлікти з навколишнім світом. Добре, що опозиція вирішувана – це дві чаші терезів і ваше завдання їх врівноважити протягом тижня.

РАК

Емоцій багато, особливо до кінця тижня. Тому найкраще зайнятися звичними справами, домашніми клопотами. Зверніть увагу на домівників, поспілкуйтеся всією сім'єю, займіться плануванням витрат з урахуванням новорічних свят. Професійні та партнерські взаємини викликають дратівливість, що виявляється у нервозності, запальності, зміні настрою. Несприятливий час для поїздок, остаточного ухвалення рішень, особливо для людей зі слабкою особистою енергетикою.

ЛЕВ

Цього тижня ви один із тих представників знаків зодіаку, які можуть зберегти стійке становище не лише своє, а й колективу. Вам доведеться взяти на себе відповідальність за групи людей, зрозумілим та раціональним чином самостійно структурувати будь-яку складну проблему. Водночас звертайте увагу на коментарі та поведінку оточення — погляд з боку дуже корисний, це вбереже вас від нераціонального витрачання власних ресурсів – фізичних, тимчасових, фінансових.

ДІВА

Непростий тиждень, все відбувається на межі психічних сил та можливостей. Необдуманість вчинків, почуття самосвідомості можуть перевищити реальні межі, що стає причиною зіткнення думок з партнерами. За можливості, зведіть до мінімуму контакти, займайтеся своїм духовним та фізичним станом. Вирішуйте свої відкладені питання, зберігайте бадьорість духу, женіть страхи та побоювання геть від себе! Цього тижня ви закладаєте фундамент для чогось важливого, довгострокового.

ТЕРЕЗИ

Зараз не можна зупинятися – протягом тижня потрібно встигнути дуже багато, щоб почуватися спокійно у найближчі півтора місяця. Ваш управитель Венера уповільнює перебіг, і від 19 грудня на 40 днів переходить у ретроградний рух. Цей факт стає причиною формування певної складної атмосфери найближчим часом. Напружений аспект транзитної Венери до вашого Сонця можна перетворити на напирання і енергію для досягнення мети, якщо правильно скористатися інтенсивним потенціалом планетарних впливів цього тижня.

СКОРПІОН

Час роботи "на знос" – без сну та відпочинку, але не всі зможуть правильно скористатися такими перспективами. Людям із активною життєвою позицією буде нескладно зробити максимум у цей період. Гарний час для того, щоб позбавитися від мотлоху у своєму просторі, до того ж дуже рішуче і швидко. Викидайте те, з чим складно розлучитися, але ви розумієте, що це вам більше не знадобиться. Коли все станеться, ви відчуєте, що стало легко дихати, сил додалося, тому ви зможете забезпечити собі комфортний стан на найближчий час.

СТРІЛЕЦЬ

Необхідно визначатися в житті, як мінімум, настав час завершити справи 2021 року, щоб увійти до нового 2022-го без прив'язок з минулого. Насамперед позбавтеся страхів, які заважають жити. Також це час отримання або роздавання боргів – фінансових, кармічних. Враховуючи різні обставини: вік, дохід, нестабільну фінансову ситуацію в країні і т.д., заручившись підтримкою дорогих вам людей, ви зможете максимально ефективно скористатися можливостями періоду та знайти відповіді на найцікавіші запитання.

КОЗОРІГ

Керуйтеся своїми потребами та бажаннями. Хоча можете часто опинятися у ситуаціях, коли вас підштовхують до дій, що суперечать вашим інтересам. Виникає багато сумнівів щодо доцільності продовження особистих чи ділових взаємин. Але ваше завдання копнути глибше, усвідомити, зрозуміти, в чому ж причина таких думок і відчуттів. Ймовірно, ваша роль у взаєминах визначена неправильно, і найближчим часом є багато чого виправити і розставити все по своїх місцях.

ВОДОЛІЙ

Тиждень можна схарактеризувати як розв'язання сюжету – у кожного він свій. Вам необхідно відокремити складне від простого, стабільне та довгострокове від того, що потрібно поміняти чи оновити. Помилки можуть бути тому, що зараз ви схильні дивитися на все через призму сприйняття інших людей. Необхідно зусиллям волі перехитрити свій мозок – це буде ваша точка зростання та крок до волі. Це час роздумів, виявлення зв'язків минулого із сьогоденням, а також це сприятливий період для повернення дорогих вам стосунків.

РИБИ

Ви начебто розумієте, що потрібно зробити, щоб покращити якість свого життя, але водночас абсолютно не хочеться логічно вивчати питання. Часом, здається, що настав момент прояснення навіть найскладніших тем. А насправді доведеться самостійно розібрати все на деталі, відстежувати причинно-наслідковий зв'язок і дивитися на звичну ситуацію під іншим кутом. Ви виявите багато цікавого і незвичайного, до того ж це може абсолютно змінити ваші плани. Але ви дізнаєтесь істину, яка принесе вам волю.

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