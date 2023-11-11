Що зірки нам пророкують: гороскоп на 13-19 листопада 2023 року

Тиждень схожий на генеральну репетицію перед потужним стартом. Яскравий і незабутній, починається з молодика в Скорпіоні 13 листопада. А новий цикл Марса 18 листопада, також у знаку Скорпіона, стане відправною точкою чергових етапів активності на всіх життєвих рівнях.

Обставини, що виникають протягом тижня, вимагатимуть від нас терпіння, а також відповідальності та організованості. Протягом цього періоду маємо завдання не лише побачити свої темні місця, а й зуміти їх опрацювати, як мінімум визнати і прийняти.

Скорпіон – це знак трансформації та відмирання того, що вже віджило. Планетарні взаємодії в найближчий період несуть багато енергії та волі, яку можна спрямувати на подолання важких перешкод, де потрібні великі зусилля.

Розташування планет цього тижня вдале для сміливих і заповзятливих людей. З'являться сприятливі шанси реалізації цікавих проєктів. Щоб знизити рівень стресу, замість слова "Я" частіше говоріть "Ми" і будьте уважними до думки людей.

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ОВЕН

Протягом усього тижня ви можете бути нервозними і дратівливими, що не найкращим чином впливає на особисті взаємини. Працівникам найму варто змінити розглянути вакансії з вищим окладом. У професійній сфері виникнуть деякі перешкоди та проблеми, які вимагатимуть невідкладних рішень. З'явиться бажання все кинути на пів дорозі, проте це тимчасові труднощі, і вони незабаром закінчаться. Виявіть терпіння, пройдіть цей етап із мудрістю, і ви будете винагороджені новими можливостями.

ТЕЛЕЦЬ

Найімовірніше, ви отримаєте вигідну пропозицію, яку варто прийняти. Принесуть успіх давні партнери за старими проєктами. Можливі конфлікти через колег, які заздрять вам, будьте уважні, на роботі є приховані вороги. Підприємцям вдасться знайти надійних партнерів з інших міст і навіть країн, співпраця з якими принесе успіх. У фінансовому плані тиждень досить вдалий. Грошей стає більше і, крім основних заробітків, можна розраховувати на премію, повернення старих боргів, отримання кредиту.

БЛИЗНЯТА

На робочому місці посилиться конкуренція та жорсткі "підстави" з боку інших співробітників. У ділових взаєминах та фінансах є проблеми, які морально пригнічують. Але в любовних справах у вас все складатиметься ідеально. Самотні, якщо знайдуть сміливість частіше виходити у світ, матимуть шанс вступити у серйозні стосунки. Через високий стрес ви періодично страждатимете від головного болю, тому перегляньте свій режим дня, приділяючи час для релаксації. Можливо, варто пройти детокс-програму чи відвідати психотерапевта.

РАК

Якщо маєте капітал, обов'язково вкладіть у нерухомість або земельну ділянку. Ваші доходи в цей період стрімко зростатимуть, але остерігайтеся необдуманих витрат. Намагайтеся бути об'єктивними та зрозуміти почуття партнера. Тиждень ідеально підходить для того, щоб розпочати життя із чистого аркуша. Молоді пари, які почали зустрічатися цього року, ухвалять рішення про спільне проживання та подолають усі труднощі. Ваше здоров'я залишатиметься міцним, а енергії тільки додасться.

ЛЕВ

Стосунки в парі ризикують зайти в повний глухий кут через великі грошові витрати, питання про ремонт або зміну житла. Можливі конфлікти на ґрунті повсякденних витрат і великих покупок на дітей або для дому. Взаємні почуття можуть охолонути через дрібні сутички і фонове роздратування. І хоча для них у поточному періоді робота займає більшу частину часу, в особистому житті очікуються різні приємні моменти. Насамперед, це поява на горизонті людини, яка може зцілити розбите серце.

ДІВА

Ви повинні вирішувати багато складних і непов'язаних між собою завдань. І якщо буде важко, то згадайте старовинну мудрість: "Дорогу здолає той, хто йде". Мають відбутися складні переговори з діловими партнерами, які можуть стосуватися як подальшого розвитку бізнесу та його фінансової перспективи. Попереду динамічний місяць зустрічей та активних контактів. Уникайте будь-яких ризиків. Зберігайте кошти, плануйте витрати. Наприкінці листопада ви отримаєте непоганий прибуток, можливе підвищення чи премія на службі.

ТЕРЕЗИ

Керівники всіх рівнів зараз можуть прагнути до розширення проєктів та шукати додаткові кошти для реалізації. Бізнесмени зіткнуться з невеликим застоєм у справах, але це явище є тимчасовим, і вже до кінця тижня намітиться прорив у всіх справах. Вдалими будуть угоди з гуртовими закупівлями та логістикою, продажами. Також у виграші працівники розумової праці, айтівці. Проблеми підстерігають у взаєминах із підлеглими, оскільки не всі з них старанні та чесні у роботі.

СКОРПІОН

Ваша енергія б'є через край, тож вам не загрожують жодні захворювання. Фортуна щедро обдарує вас своєю увагою: вдасться отримати несподівану премію, просунутися кар'єрними сходами, укласти вигідний контракт. Хтось із впливових друзів допоможе вам із реалізацією проєктів. Молоді фахівці отримають довгоочікуване підвищення, якщо готові брати на себе відповідальність. У колективі відчуватиметься заздрість до вашого успіху, тож довіряйте лише перевіреним людям.

СТРІЛЕЦЬ

У сімейних стосунках буде не все так гладко, як хотілося б. Можливі суперечки з батьками, непорозуміння та сварки на ґрунті ревнощів та побутових проблем. Час, проведений наодинці, допоможе згладити гострі кути. Можливо, настав час поставити крапку у старих стосунках, які довго не розвиваються. Візьміть паузу, щоб усе обміркувати, а час все розставить на свої місця. Якщо ви шукаєте романтичного партнера, то ймовірна щаслива зустріч у колі друзів, колег або в іншій приємній атмосфері.

КОЗОРІГ

У професійній сфері та кар'єрі все чудово складається. Керівництво відзначить вашу старанність та запропонує вам підвищення. Можливе виникнення службового роману. Багато питань вирішуються завдяки взаємній симпатії. Подружжя, що посварилося в минулому, може подумати про примирення, і в цьому йому допоможуть друзі, хтось із родичів або спільні діти. А якщо у вас немає бажання наступати на ті самі граблі, то цього місяця можна обговорити гідні умови відступу.

ВОДОЛІЙ

Можливе вдале відрядження та укладання перспективних домовленостей. Проте реалізацію бізнес-ідей краще перенести на кінець січня – лютий наступного року. Найімовірніше доведеться перенавчатися чи проходити курси підвищення кваліфікації. Підприємці-початківці можуть розраховувати на вигідні угоди з партнерами з найближчого оточення, а також колегами з інших міст чи країн. Дружні сімейні пари зможуть вирушити у спільну поїздку, і вона зміцнить їхні стосунки.

РИБИ

Період романтики та яскравих подій в особистому житті. Стосунки закоханих будуть схожими на американські гірки з припливами почуттів та бурхливих сварок. Якщо в сімейних взаєминах є давні проблеми, то зараз вирішити їх так швидко не вийде через взаємні образи і претензії, що накопичилися, тому варто зробити паузу і добре обміркувати перспективи вашого союзу. Можливо, комусь допоможе час, проведений наодинці, іншим – терапія у сімейного психолога. Про колишні захоплення забудьте, навіть не варто згадувати про них.

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