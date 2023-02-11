Що зірки нам пророкують: гороскоп на 13-19 лютого 2023 року

Цього тижня традиційне свято всіх закоханих – День святого Валентина 14 лютого, але енергетичне тло цього дня дуже складне. Ризик виявитися знехтуваним і незрозумілим дуже великий, якщо невпевнені в почуттях партнера, не варто виявляти явні знаки уваги, краще створити атмосферу таємниці до відповідного періоду.

15 лютого – гармонійний день, складаються сприятливі зовнішні обставини для романтичних зустрічей, спілкування із близькими людьми, творчої діяльності. Якщо хочете покращити стосунки з дорогою для вас людиною, використовуйте потенціал цього дня.

16 лютого – потрібний день для професійної сфери, просування своїх інтересів, ухвалення важливих, сміливих кроків, необхідних для успіху в кар'єрі.

17 та 18 лютого можна успішно вирішити юридичні питання, поговорити з партнерами про подальші плани, вирушити у поїздку чи далеку подорож. Також слушний час для проведення або відвідування навчальних заходів, пошуку інформації, зустрічей із високопоставленими людьми, угод купівлі-продажу.

19 лютого о 00:35 за київським часом Сонце входить у знак Риб, цього дня Венера та Плутон у гармонійному аспекті – гарний день для великих покупок, складання фінансового плану, вирішення матеріальних питань, знаходження компромісу у взаєминах. День перед Молодиком є дуже важливим, енергетично сильним, тому події цього дня вплинуть на місячний цикл, який розпочнеться 20 лютого.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Попри невеликий застій у справах, що розпочався наприкінці минулого року, зараз найкращий час, щоб щось змінити у своїй професійній діяльності та просунутися кар'єрними сходами. У бізнесі – щоб розширюватись, шукати серйозних інвесторів. Ваші починання підтримають найвпливовіші знайомі, які допоможуть вирішити всі неприємності з документами. Уважно поставтеся до колег, оскільки в колективі можуть розпочатися інтриги та інші нездорові блукання.

ТЕЛЕЦЬ

Робіть тільки те, що вам до вподоби – ця правильна стратегія неминуче призведе до успіху! У фінансовому плані місяць можна назвати певною мірою суперечливим. Гроші неодмінно з'являться, але і витрат не уникнути. Енергія у ваших взаєминах буде гармонійною, і ви зможете побачити нові перспективи спільного майбутнього. І лише пари, які вже давно разом, відчують невелике охолодження. Освіжити кохання з партнером допоможуть спільний час, цікаві подорожі.

БЛИЗНЯТА

У цей період вам доведеться розібратися, чому періодично з вами конфліктує оточення і чи немає в цьому вашої провини. Хтось із конкурентів може вносити розладдя у досягненні виробничих цілей чи перешкоджати розвитку вашого бізнесу. Рівень доходів зараз повністю залежить від вашої особистої активності та завзятості. Самотнім представникам знака зірки обіцяють бентежливе знайомство з унікальною людиною, яка не стане постійним супутником, але надихне на нові звершення.

РАК

Непрості питання, пов'язані з близькими родичами, вважатимуться майже вирішеними. Закоханим доведеться непросто: почуття зазнають випробувань. Ви маєте розібратися в старих образах і нарешті докопатися до причин проблем. У вас все вдасться, однак у всіх особистих справах намагайтеся бути делікатнішими. Романтична вечеря посилить почуття та дасть привід для відвертих зізнань. Не зайвим буде влаштувати собі невеликий відпочинок або вирушити в невелику поїздку, щоб розвантажити нервову систему.

ЛЕВ

Здавалося б, багато подолано, але зараз доведеться знову повертатися до колишніх питань і вирішувати складні завдання. Крім цього, можливі й несподівані перевірки держорганів, що загальмує далекосяжні плани, але не скасує їх зовсім. Не бійтеся ризикувати – зірки на вашому боці. Добре підуть справи у тих, хто займається приватною торгівлею, експортом чи вантажними перевезеннями. Бізнесмени, які співпрацюють з іноземними партнерами, отримають гарний прибуток та зможуть закласти фундамент для великих проєктів.

ДІВА

Обсяг грошових надходжень збільшиться, що пов'язано з вашими зусиллями, докладеними у січні. Також імовірні й великі витрати, але фінансовий баланс у результаті виявиться позитивним. Можливі проблеми з податковою, адміністративними органами, але якщо у вас все гаразд із документами, то й боятися не варто. Молоді фахівці отримають високу оцінку своєї праці та підвищення чи вирушать на додаткове навчання, інші отримають вигідну пропозицію із просуванням на посаді.

ТЕРЕЗИ

Конкуренти можуть завдати неприємностей. Бережіть свої ресурси, не реагуйте на провокації. Якщо ви зовсім запустили здоров'я, настав час зайнятися його зміцненням. Людям у поважному віці в цей період варто утриматися від переохолодження. У любовних справах не все складатиметься ідеально. У наявних стосунках виявляться проблеми, які потребують негайного вирішення. Назріла потреба у відвертій розмові, намагайтеся бути об'єктивними та зрозуміти почуття партнера.

СКОРПІОН

Взаємні образи і претензії, що накопичилися, можуть поставити під загрозу ваш шлюбний союз або партнерські зв'язки, тому варто зробити паузу і добре обміркувати подальші перспективи ваших взаємин. За 2022 рік життя вас значно пошарпало, особливо у соціальній сфері та професійній діяльності. Проте біг із перешкодами, схоже, закінчився. У всякому разі, трусити буде помітно менше, і ви це зрозумієте вже протягом цього тижня. Кошти будуть надходити стабільно і навіть з невеликим бонусом.

СТРІЛЕЦЬ

У роботі у вас настає складний і водночас перспективний період. Кадрові переставляння, безліч змін в умовах праці, мінливість настрою керівництва – все це забиратиме ваш спокій. Але намагайтеся на все дивитися філософськи і отримати вигоду від майбутніх змін. Замість заяви на відхід запропонуйте свій план розвитку організації, конструктивне вирішення проблем. Вашу ініціативу обов'язково відзначать. Бізнесменам знадобиться допомога високопосадовців.

КОЗОРІГ

Особисте життя може виявитися менш значущим, ніж робота. Дослухайтеся до порад досвідчених людей, поговоріть із батьками на серйозні теми. Акуратніше підписуйте документи – юридична неписьменність може зробити пролам у кишені. Наймані співробітники великих компаній зуміють виявити свої здібності та таланти, що дозволить отримати підвищення по службі. Ті, хто давно в пошуках роботи, зможуть знайти перспективне місце, проте не погоджуйтесь на посаду, що низько оплачується.

ВОДОЛІЙ

Ви добре попрацювали і заслужили гарний відпочинок та дорогі подарунки. Всі ваші заплановані покупки здійсняться. Сприятливі дні для заробітку, прибутку та повернення боргів. Однак, якщо ваші основні інтереси зосереджені на сім'ї або на романтичних зв'язках, врахуйте, що можуть виникнути неприємні таємниці, які ускладнять взаємини з партнером. Це стосується і подружжя, і закоханих, тому бережіть свої тили. Сімейним представникам знака не доведеться страждати від нудьги: побутовий клопіт і турботи про дітей поглинуть так, що ви забудете про будь-яку романтику.

РИБИ

Здоров'я трохи послабшає через загальне зниження імунітету. Можливі зміни у побуті, вимушена зміна режиму роботи. Високий ризик інфекцій та вірусів застерігає від відвідування громадських місць. У цей період підприємці знову зіткнуться з проблемами, виникають затримки у постачаннях та взаєморозрахунках. У особистих взаєминах настає втома, і це значно знизить градус почуттів, але катастрофою все ж таки не стане. Можливо, обидві сторони схаменуться, і, як кажуть, "зрозуміють і пробачать".

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