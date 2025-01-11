Що зірки нам пророкують: гороскоп на 13-19 січня 2025 року

Від цього тижня починається новий 1,5-річний кармічний цикл: вісь Місячних Вузлів переходить у знаки Діва – Риби, акцентуючи духовно-моральні цінності та формуючи нові соціальні тенденції. Цей період вчить знаходити гармонію між раціональністю та довірою до інтуїції.

13 січня Сонце в гармонійному аспекті з ретро-Ураном сприяє прояву індивідуальності, дружнім зустрічам, встановленню істини та примирення.

14 січня повня в Раку. Це головний астрологічний акцент тижня. Повня у Раку пробуджує глибокі емоції, почуття інтуїції та бажання піклуватися про своїх близьких. Це час, коли можна і потрібно відпустити минуле, що дозволить досягти емоційної гармонії. Тема сім'ї, дому та психологічного комфорту буде ключовою найближчими днями до і після повні. Відповідний період для роботи над особистими стосунками, глибоких розмов з батьками та дітьми.

15 та 16 січня Венера утворює напруженість із ретро-Юпітером, а Сонце в опозиції з ретро-Марсом створює напружені ситуації на зовнішньому рівні. Бажання та амбіції можуть виходити за межі можливостей, викликаючи почуття незадоволеності. Нерозуміння, надмірні очікування чи конфлікти через цінності та пріоритети можуть стати причиною соціальних конфліктів. У середині січня потрібна обережність із грошима, оскільки великий ризик зробити марні емоційні закупи.

17 січня гармонійний аспект Сонця та Нептуна згладить неприємності попередніх двох днів.

19 січня о 22:00 (gmt+2) Сонце входить знак Водолія. Важливою стає взаємодія з друзями, однодумцями та групами. Сонце у Водолії пробуджує спрагу змін, загострює інтерес до соціальної справедливості та стимулює бажання вийти за рамки повсякденного. Переміщуючись Водолієм, Сонце допомагає знайти чіткість не тільки представникам цього знака, але також Близнятам та Терезам. А ось Левам, Тельцям та Скорпіонам у період цього транзиту дуже непросто. Це час складного вибору, боротьби та подолання перешкод, напруженої роботи.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Ваш шлях зараз – це справжня дорога через терни до зірок. Але через завзятість у подоланні перешкод зможете багато досягти. У професійній сфері тиждень можна умовно поділити на два етапи. Перша половина принесе багато складнощів. Підприємці та керівники зіткнуться з продовженням конфліктів із партнерами з інших регіонів чи країн. Старі юридичні питання також можуть нагадати себе, як і візити органів перевірки. Друга половина тижня принесе позитивні зміни.

ТЕЛЕЦЬ

Особисте життя не буде спокійним. Ваша увага буде зосереджена на роботі та грошах, що може призвести до охолодження у взаєминах. Навіть у найміцніших пар можуть спалахнути конфлікти. Зірки радять бути уважними до розбіжностей, щоб уникнути небажаних змін. Тиждень може стати непростим із погляду витрат та управління фінансами. Цей період вимагатиме від вас терпіння та витримки, але принесе гідні плоди за докладені зусилля.

БЛИЗНЯТА

У першій половині тижня можливі проблеми із родичами. Намагайтеся триматися осторонь сімейних інтриг: вони вирішаться без вашого втручання і, як припускають зірки, на вашу користь. Додатково можливі проблеми з підлеглими: їхні помилки, нечесність чи ворожість можуть серйозно ускладнити важливі справи. Керівникам слід приділяти особливу увагу контролю та перевірці виконаних завдань. Варто уникати далеких поїздок і виявляти обережність за кермом, оскільки зростає ймовірність неприємних ситуацій.

РАК

Протягом тижня обмеження у професійній сфері знімуться і ви відчуєте більше впевненості. Ви зможете впоратися з викликами, вийшовши з них переможцем. Бізнесмени та керівники зможуть розпочати великі проєкти та розраховувати на хороші доходи. У закоханих можливі конфлікти, у деяких випадках може постати питання про розлучення. Основне завдання тижня – об'єктивно оцінювати свої сили та уникати перевантажень. Цінуйте те, що у вас вже є, і бережіть свої ресурси.

ЛЕВ

Можливі зміни у справах: розширення чи трансформація бізнесу вимагатиме значних витрат. Щоб уникнути фінансових криз, важливо заздалегідь продумати витрати. Службовці отримають шанс на підвищення та зростання заробітної плати. Ворожість колег чи партнерів знизиться, і навіть недоброзичливці визнають ваші переваги. А ось особисте життя буде нестабільним. Багато сімей займуться поліпшенням житлових умов - ремонтом або купівлею нерухомості, що призведе до непередбачених витрат.

ДІВА

Енергії тижня підштовхують вас звернути увагу на дім та сім'ю. Можливо, вам захочеться більше часу провести на самоті, щоб відновити сили. Повня у Раку 14 січня звертає увагу на те, що настав час знайти баланс між кар'єрою та особистим життям. Повний дефіцит коштів вам не загрожує і проблеми з часом будуть вирішені. Не бійтеся обговорювати свої речі із близькими. Для вас тиждень повного спілкування та нових ідей. Важливі розмови, зустрічі чи поїздки можуть стати вирішальними для майбутнього.

ТЕРЕЗИ

Обставини тижня можуть призвести до конфліктів із друзями чи впливовими людьми, що буде пов'язане з фінансовими питаннями чи невиконаними зобов'язаннями. Ці проблеми не є новими і, найімовірніше, є продовженням ситуацій осені 2024 року. Витрати зростуть через професійні та особисті зобов'язання, можлива необхідність віддачі боргів або розрахунків за кредитами. До кінця тижня витрати скоротяться, а доходи, навпаки, почнуть зростати, що дозволить стабілізувати фінансову ситуацію.

СКОРПІОН

Енергетичний потенціал буде високим. Відновляться колишні зв'язки, активізується співпраця з колегами з інших міст чи країн. У багатьох Скорпіонів з'явиться шанс відкрити справу на новому місці, що може реалізуватися вже навесні. Цей період підходить для навчання, набуття нових знань та відновлення втрачених контактів. Повня 14 січня надає зрозумілість у сфері взаємин. Зверніть увагу на людей, що оточують вас, сусідів – вони можуть відкрити нові можливості.

СТРІЛЕЦЬ

Повня висвітлює ваші витрати та доходи, допомагаючи зрозуміти, куди варто інвестувати ресурси. Бізнесменам краще не поспішати з великими закупами, а краще сфокусуватись на створенні стабільної бази. Службовцям, зі свого боку, можуть стати на заваді зміни в організації або негативне ставлення колег. Повня у Раку висвітлює питання партнерства, як в особистій, так і в професійній сфері. Намагайтеся виявляти терпіння та щирість, щоб налагодити гармонію з оточенням.

КОЗОРІГ

Фінансові питання виходять на перший план. Суперечки та розбіжності займатимуть багато часу, однак у другій половині тижня ситуація зміниться на краще. Підтримка близьких вплине як на особисті справи, так і на професійну діяльність. Тиждень приносить натхнення у творчості та романтиці. Самотні представники знака можуть зустріти цікаву людину і почати роман. Пари зможуть зберегти стосунки, якщо зосередяться на спільному бажанні бути разом.

ВОДОЛІЙ

Відновляться стосунки з давніми друзями чи родичами, що живуть далеко. Можливі часті подорожі або переїзд. На початку тижня ваш енергетичний потенціал буде нижчим від звичайного. Накопичена напруженість вдома і на роботі вимагатиме від вас більше уваги до свого стану. Пам'ятайте, що здоров'я – основа всього. Робота та здоров'я вимагають вашої уваги. До кінця тижня до вас повернуться бадьорість та впевненість у своїх силах. Повня 14 січня покаже, що вимагає перебудови у вашому повсякденному житті.

РИБИ

Повня допоможе вам побачити свої справжні почуття. Це чудовий час для того, щоб переглянути режим дня, турботу про фізичне та психічне здоров'я. Гарний час для вирішення фінансових питань через любовні стосунки чи звернення по допомогу до родичів. Ви зараз маєте величезну психічну енергію, що дозволяє вам впливати на внутрішній світ інших людей. Якщо у ваших планах переїзд за кордон – не тягніть із реалізацією цього.

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