Що зірки нам пророкують: гороскоп на 13-19 вересня 2021 року

Тиждень фізичної і психічної напруженості — люди схильні підозрювати одне одного, провокувати, маніпулювати. Багато хто реагує на подібне, розкривається не з найвигіднішого боку.

Щоб уникнути неприємного повороту в особистих або ділових взаєминах, контролюйте себе — сумніви і ревнощі посилююють наявний стан речей. Протягом тижня матеріальні справи, майно, фінанси, виходять на перший план. Питання з позиками і кредитами можна успішно вирішити, домовитися про відтермінування, погасити борг. Звичні ситуації змінюються, взаємини трансформуються — або переходять на інший рівень, або закінчуються.

Чудовий час для того, щоб додати пристрасті в усталені стосунки, зробити їх більш інтенсивними і яскравими. Якщо питання особистих взаємин важливе для вас, скористайтеся можливостями цього періоду, відверніться від побутових і фінансових проблем, направте активність у романтичну сферу.

Від 15 вересня, майже на два місяці Марс входить у знак Терези, де має статус вигнання. Тут Марс у гостях у Венери, яка рухається Скорпіоном, де також в статусі вигнання. Але це взаємна рецепція з управління — Всесвіт дає нам шанс знайти вихід із найскладнішої і, здавалося б, безвихідної ситуації.

До кінця тижня болісні спогади допоможуть усвідомити щось дуже важливе. Таємне стає очевидним, відбувається розкриття істини, що сприяє важким емоційним станам, із якими самостійно впоратися, практично неможливо.

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ОВЕН

У цей період може виникнути бажання з'ясувати стосунки, висловити всі претензії до партнера. Тиждень криз — часом, буде складно, навколишні можуть поводитися безцеремонно, намагатися «залізти вам у душу», але ваше завдання зберегти самовладання і зовнішню спокійну атмосферу. Головним завданням цього періоду виявляється необхідність встановлення потрібних зв'язків. Вам потрібні люди, публіка, партнери — саме в них ваша сила найближчим часом. Знижується активність, з'являється бажання усамітнитися, розібратися зі своїми емоційними станами.

ТЕЛЕЦЬ

Період спокус, потрібні усвідомленість і величезна сила волі, щоб зберегти звичний стан речей і обійти гострі кути у сфері особистих і ділових взаємин. Гроші протягом тижня витрачаються дуже швидко, до того ж, половина куплених речей пізніше виявиться марною. Будьте готові до всього найближчим часом, період спокою закінчився, прийшов час трансформацій і кардинальних змін. Можливі розбіжності з колегами і співробітниками, а ваша зосередженість на соціальній сфері, може негативно відбитися на дорогих вам стосунках.

БЛИЗНЯТА

Тиждень сприятливий, запам'ятовується. Великий ваш вплив на оточення, вдається справити позитивне враження на керівництво, симпатичних вам людей. Намагайтеся бути в потоці подій, проявляйте ініціативу — у вас всі шанси і можливості зайняти лідерські позиції. Ви все одно перебуваєте в центрі — на вас орієнтуються, дослухаються до вашої думки. Дуже важливо в цей період враховувати інтереси оточення, але дотримуватися власних бажань. Усвідомлений підхід до справ і взаємин допоможе в досягненні мети.

РАК

Можливі конфлікти і розбіжності з коханою людиною, ревнощі і претензії одне до одного. Не дуже вдалий час для довгострокового планування, оформлення офіційних шлюбів і з'ясування взаємин. Напружений зовнішній фон не сприяє гармонійній взаємодії з представниками протилежної статі, але в ваших силах зберегти мир і спокій, уникнути негативного розвитку подій. Якщо є можливість, дозвольте собі відпочинок, поїздку до батьків, на дачу або зустрічі з друзями — це дасть вам заряд позитивної енергії, необхідної для нових звершень.

ЛЕВ

У романтичних і сімейних взаєминах щось змінюється, відбувається багато важливих подій у соціальній сфері. Виникають несподівані ситуації, що вимагають відповідальних рішень і реальних дій. Легко не буде — запитань більше ніж відповідей, але тиждень дуже цікавий і непередбачуваний. Слушна нагода для того, щоб додати пристрасті в усталені візаємини, зробити їх більш інтенсивними і яскравими. Ймовірна зустріч із колишнім романтичним партнером, яка допоможе зрозуміти причини складнощів у сьогоденні, проаналізувати помилки, а деякі навіть виправити.

ДІВА

Клопоти і турботи не дозволяють розслабитися. На вас покладають додаткову відповідальність, але водночас важливо позначити межі — ви не зобов'язані виконувати роботу за інших людей. Ділових контактів стає значно більше, вдається вирішити складні питання спільних фінансів.

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Це дуже хороший час для серйозних зборів і нарад, планування, складання звітів і різноманітних довідок, а також для правових і юридичних справ. Ви помічаєте те, що в інший час проходить повз вашої свідомості, починаєте щось міняти, покращувати і отримуєте від цього задоволення.

ТЕРЕЗИ

Чудовий час для будь-якої роботи, яка вимагає зосередження, терпіння, посидючості, підвищеної уваги. Партнери схильні дослухатися до вас, допомагати в складних ситуаціях. Ваш енергетичний потенціал посилюється, здатність реалізації проєктів збільшується, в професійній сфері складається все набагато краще, ніж в романтичних і сімейних взаєминах. Намагайтеся уникати ревнощів і підозр, контролюйте свої емоції і висловлювання, інакше можете втратити сприятливі можливості для успішного вирішення ділових питань.

СКОРПІОН

Тиждень наведення ладу, усіляких перевірок та вдосконалення робочих проєктів. Особиста чарівність, фізична привабливість допомагають вам у багатьох справах. Партнери та інші союзники зможуть надати вам підтримку, а ви,своєю чергою, намагайтеся зробити свій внесок у спільну роботу. В цей час романтика стане невід'ємною частиною вашого життя. Це вдалий період для особистих взаємин, завоювання довіри і підвищення популярності. З'являється можливість реалізувати свої творчі здібності, заявити про себе, просунути свої проєкти.

СТРІЛЕЦЬ

Чуттєвий бік життя стає більш помітним. Можливе невелике просування в кар'єрі, а також перехід ділових взаємин у романтичний зв'язок і навпаки. Прекрасний час, щоб вирішити свої любовні проблеми, принести собі якомога більше радощів і задоволень. Намагайтеся брати участь в житті партнерів, отримуючи, пропонуйте щось взамін, допомагайте навколишнім і ви знайдете підтримку на довгий час. Протягом тижня можливі поїздки, які посприяють поліпшенню вашого фінансового становища і вирішенню майнових питань.

КОЗОРІГ

Громадська діяльність приносить задоволення. Також і виконання службових обов'язків, і це пов'язано ще і з тим, що ваші партнери високо оцінюють ваші старання, визнають ваші таланти. Протягом тижня ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проєктів, давно намічені плани. Допомога і підтримка приходять самі собою, а пошук покровительства начальства і високопоставлених осіб дає бажані результати. Обставини складаються якнайкраще для вирішення фінансових проблем, можете провернути не одну вдалу операцію.

ВОДОЛІЙ

Уникайте ризикованих фінансових операцій, не варто вкладати гроші в цей період. Відкриваються нові перспективи в особистих взаєминах, можливі нові знайомства, проте любовні драми також цілком вірогідні. Зовнішній напружений фон сприяє підозрам, сумнівам, ревнощам, що не найкращим чином відбивається на романтичних і сімейних стосунках. Щоб звести до мінімуму можливі неприємності з партнерами, можна разом зайнятися вивченням чогось нового або активним відпочинком. Спілкування з дітьми і близькими людьми поліпшить ваш психологічний комфорт.

РИБИ

Ви відчуєте гармонію тіла і духу, підвищиться ваша самооцінка, з'явиться відчуття потрібності. Слушна нагода для того, щоб позбутися тривалих конфліктів з коханими або членами сім'ї. Скористайтеся цим періодом для гармонізації взаємин із чоловіком, дітьми, коханою людиною. Тиждень сприятливий для розваг і приємного відпочинку, участі в громадських заходах. У фінансових питаннях, загалом, все складається сприятливо. Можуть несподівано повернути борг, виплатити невелику премію і зробити корисний подарунок.

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