Що зірки нам пророкують: гороскоп на 14-20 березня 2022 року

Триває напружена ситуація в Україні та й у всьому світі у зв'язку з подіями, що розпочалися 24 лютого.

Очікування та реальність не відповідають одне одному. Але тут уже не агресія як така, а прагнення через гучні фрази і демонстративні дії показати свою значущість. Простими словами – хто крутіший, хто сильніший, у кого більш впливові союзники. Можлива певна вистава, до того ж, як з одного, так і з іншого боку.

Гостра фаза військового конфлікту вже минула, від наступного тижня очікуються стабілізація та завершення. Конфлікт себе не вичерпає, але перейде у холодну фазу. Військових дій у такому масштабі, як наприкінці лютого – на початку березня, вже не буде. Ситуація може повторитися 2024 року, хоча малоймовірно – важливо жити тут і зараз, зробити правильні висновки.

Суперечності на зовнішньому рівні, атмосфера, що тисне, обмеження, страх – все це не найкращим чином впливає на стан здоров'я. Кожен має подбати про себе, свій психічний стан – боротися з нападами меланхолії, апатії. Вірте у перемогу та світле майбутнє. Егрегор України треба зміцнювати позитивними думками, таким чином відбувається зцілення ситуації. У нас чиста карма, у нас все буде добре, Всесвіт на нашому боці.

18 березня о 09:17 за київським часом Повня в Діві. Сонце в секстилі з Плутоном, аспект дає розважливість, посилюється здатність до регенерації, відновлення сил, люди схильні ухвалювати вольові рішення цього дня. Планетарні впливи сприяють популярності завдяки реальним справам і очевидним практичним результатам.

20 березня Сонце переходить на знак Овна о 17:34 за київським часом, тобто настає день Весняного Рівненства, дає потужний спалах енергії та сили волі – кульмінація подій та завершення.

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ОВЕН

Періодично виникає сильна дратівливість, але завжди виявляється поряд людина чи група людей, які допомагають уникнути імпульсивних вчинків та помилок. Будьте терплячі, дослухайтеся до партнерів – і ви уникнете складнощів у сімейних взаєминах та соціальній сфері. Ці дні можуть бути сприятливими для переговорів, особистих ділових контактів, для складної роботи і для всіх тих справ, де необхідно обмірковувати майбутню подію холодною і ясною головою.

ТЕЛЕЦЬ

Тиждень насичений подіями, можливе зав'язування дружніх стосунків через групову діяльність. З'являється шанс увійти до нового довгострокового проєкту. Незважаючи на зовнішнє напружене тло, деякі надії та бажання справджуються. Багато спілкування із представниками протилежної статі, з людьми мистецтва. Можливе знайомство з партнером серед однодумців або за участю у громадських заходах. Дружні стосунки стають романтичними чи навпаки.

БЛИЗНЯТА

Активна соціальна позиція дозволяє знайти близьких за духом людей, а також способи та варіанти застосування своїх сильних сторін у колективній діяльності. Ваша присутність у групі допомагає згладжувати напруженість, ви вчасно знаходите потрібні слова, щоб розрядити атмосферу. Протягом тижня багато подій, що викликають емоційну реакцію, ваші погляди та уподобання змінюються. Обставини складаються, отже доводиться будувати довгострокові плани, розвивати у собі далекоглядність.

РАК

У голові все стає на свої місця, вдається досягти ладу та визначеності у житті. Ви добре відчуваєте різні тонкощі соціальних відносин, вам стають зрозумілими мотиви людей. Ваша тактовність допомагає знайти для себе відповідний колектив, роботу, яка корисна вам та оточенню. Після Повного місяця 18 березня прийде усвідомлення того, що життя змінюється рішуче на краще. Можливо, доведеться взяти участь у справах своїх родичів, допомогти морально чи матеріально.

ЛЕВ

Непростий тиждень, потреба отримати максимум від ситуації, що склалася, може спонукати вас діяти занадто агресивно. У будь-якому разі ви дуже помітні, також явно видно ваші позитивні та негативні якості. Прагнення справити враження на інших людей може дати не той результат, якого очікуєте. Період завершення, після чого настане новий початок. Друга половина тижня принесе безліч яскравих подій, обставини складаються більш сприятливо, ніж на початку тижня.

ДІВА

У цей період краще не потрапляти у ситуації, успіх яких залежить від вашої популярності та ставлення оточення. Якщо ви займаєтесь якоюсь громадською діяльністю, можна очікувати загального невдоволення і навіть відкритої опозиції. Сприятлива самостійна, самотня робота. Обставини можуть скластися так, що вам доведеться вимушено змінити місце проживання чи роботу. Період філософських роздумів, переоцінки цінностей та свого місця у світі чи у конкретному колективі.

ТЕРЕЗИ

Може виникнути проблема невідповідності ваших бажань та очікувань із отриманими реальними результатами. З тих чи тих причин доводиться змінювати способи взаємодії з людьми у групі, з колегами та партнерами. Імовірна зустріч з людьми з більш високих соціальних верств, однак, через зайву суєту і сумніви в собі та у світлому майбутньому можете проґавити хорошу можливість чи шанс вийти на інший рівень. Дуже важливо найближчим часом виявляти оптимізм та зібраність.

СКОРПІОН

Тиждень суперчностей, конфліктів із колегами, навіть випадковими знайомими. Розрядження ситуації, поліпшення взаємин, знаходження спільних точок дотику можливе після Повні 18 березня. Ви можете опинитися у важких умовах, кризових ситуаціях, результат залежить від того, наскільки серйозно проведена робота щодо зміцнення власної безпеки. Намагайтеся менше розповідати про себе та своїх близьких, не варто виходити в центр та привертати до себе зайву увагу.

СТРІЛЕЦЬ

Імовірні виплати, які ви давно очікували, зарплата або повернення боргів. Розподіліть засоби правильно — інвестуйте в себе, займіться самооцінкою. Зараз найкращий час для того, щоб кардинально змінити своє життя, поміняти місце проживання або країну, з'ясувати стосунки з партнером. Будьте уважні до того, що говорить оточення, довіряйте лише офіційним джерелам та розраховуйте тільки на себе. Що менше людей знає про ваші плани, то швидше ви отримаєте бажаний результат.

КОЗОРІГ

Підвищується ваша ділова активність, багато роботи, хоча не завжди вона оплачується так, як хотілося б. У жодному разі відмовлятися не варто, зараз ви створюєте базу на майбутнє. Дещо відволікає, багато енергії витрачається на сімейні справи, до того ж рідні та близькі помічають, що ви стали різкішими, дратівливішими, і в той же час — більш уразливими. Важливо зберегти своє психічне та фізичне здоров'я, тобто до кінця тижня може виникнути щасливий шанс змінити свою долю.

ВОДОЛІЙ

Протипоказані бездіяльність та пасивність, оскільки силу і гармонію ви знайдете тільки в русі. Поліпшується порозуміння з протилежною статтю, з'являється багато цікавих людей у вашому оточенні. Якщо вас долають похмурі думки – виявите активність, займіться волонтерською діяльністю, допоможіть тим, хто потребує. Ви можете стати свідком незвичайної ситуації, це піде вам на користь, якщо швидко зреагуєте і встигнете скористатися обставинами, що склалися.

РИБИ

Мрії поступово витісняє серйозна реальність. Потрібна витримка та самовладання, щоб зберегтинаявний стан речей. Сумніви в собі та у своїх силах заважають зробити рішучий крок. У другій половині тижня з'явиться можливість вийти із замкнутого кола проблем та навіть поліпшити якість свого життя. Багато переживань щодо любовної сфери, стосунків із дітьми, батьками. Щось або хтось безповоротно зникає з вашого життя, але на його зміну приходять нові люди та обставини.

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