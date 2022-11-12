Що зірки нам пророкують: гороскоп на 14-20 листопада 2022 року

Перший тиждень після осінніх затемнень принесе більше позитивних подій, ніж звичних похмурих та тривожних. Будні (14 – 18 листопада) сприятливі для вирішення важливих питань, виїзду за кордон, спілкування з іноземцями, пошуку підтримки, особистих взаємин.

Настав час озирнутися назад, закрити негативні програми та перейти від мотивів до планування, а потім – до дії. Пристрасті та емоції поступово відходять на другий план, що дозволяє ефективніше проявляти себе в соціумі, вирішувати фінансові питання.

Осінній сезон затемнень 2022 року допоміг виявити свої резерви, виявити в собі нові якості та зрозуміти можливості. Внутрішні трансформації виявляються зовнішньому плані і оформлюються у якусь стійку форму.

16 листопада о 08:09 за київським часом Венера входить у дуже позитивний та радісний знак Стрільця. Психологічний клімат у колективах стане гармонійнішим, з'явиться час та можливості для свята, приємних зустрічей та романтики.

17 листопада з 10:42 Меркурій увійде на знак Стрільця – транзит додасть позитиву до нашого життя. Зміни на соціальному рівні сприяють оновленню кола однодумців та друзів. Починається гарний час для навчання новому, перекваліфікації, відкриття абсолютно нових напрямів діяльності та набуття нових джерел доходу.

Субота та неділя досить напружені, велика кількість інформації дратує психіку, з'являються сумніви та відчуття тривоги. Люди стають агресивнішими, тому уникайте місць скупчення народу, провокацій з боку неприятелів та конкурентів. Краще не робити активних кроків у професійній сфері та в бізнесі, всіляко уникати конфліктів, оскільки одне необережне слово може спричинити бурхливу реакцію.

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ОВЕН

Ви можете стати мимовільним свідком розмови, в якій ітиметься про вас у найнесприятливішому ключі. Не поспішайте засмучуватися, чутки та плітки швидко зникнуть самі. А ось сни виявляться істинними — намагайтеся їх запам'ятати — там може бути важлива підказка. З'являється можливість поринути всередину себе і побачити все те, що раніше від вас було приховано. Самота допоможе вам усвідомити, проаналізувати та підбити підсумки пройденого шляху, зробити правильні висновки.

ТЕЛЕЦЬ

Настав час зачинити двері в минуле, позбутися страхів і вийти на встановлені рамки. Імовірна сварка або суперечка з кимось, хто вищий за вас за становищем або старшим за віком. Нестриманість дорого обійдеться, а ті, хто вміє контролювати свої емоції та дії, вже наприкінці тижня отримають додатковий бонус – позитивну увагу впливової особи. Нове знайомство чи зустріч із давнім колегою чи партнером допоможе завершити певний цикл свого життя, що також стане новим початком.

БЛИЗНЯТА

Напрацьовуйте навички комунікації, оскільки протягом тижня ви маєте багато зустрічей, деякі з них можуть перерости в довгострокове ділове співробітництво. Прекрасний час для здобуття нових знань, а також повторення всього того, що ви колись знали, але вдало забули. Отримана зараз інформація вже незабаром допоможе отримати хороші матеріальні результати. Зустріч із колишнім романтичним партнером може принести непередбачені події та радикальні зміни.

РАК

Критичний період для сфери сімейних взаємин можуть виникнути суперечності з романтичним партнером. Не найкращий час для того, щоб думати про нові плани. Будьте обережні та уважні на дорогах, не втручайтесь у жодні сварки та суперечки, оскільки це призведе до дратівливості та втоми, але ніяк не до істини. Не тримайте те, що йде, що геть збуло себе і не дає вам зробити крок до нового. Опануйте себе, зберігайте рівновагу і не піддавайтеся власним страхам та необґрунтованій паніці.

ЛЕВ

Ініціатива карається, але не зараз. Якщо виявите її, будете винагороджені за заслугами. Зараз ви створюєте для себе новий духовний та матеріальний фундамент. Однак, будьте обережні у своїх висловлюваннях, не метушіться. Ви можете образити впливову людину, а це загрожує неприємними наслідками. Бережіть свої ресурси і не витрачайте свою силу на хаотичні дії та емоції. Настав час завершити взаємини з людьми, які руйнують, навчитися правильно примножувати, захищати і розподіляти те, що маєте.

ДІВА

Стане в пригоді піти з головою в роботу, закрити деякі довгострокові проєкти, проаналізувати набутий досвід і підбити підсумки цього завершального етапу у вашій історії. Попередні способи заробітку та прояви себе в соціумі можуть втратити для вас свою актуальність. Але не забувайте, що окрім справ та роботи є ще й родина. Потвіште їх увечері смачними ласощами або подивіться разом хороший фільм — це може зміцнити ваші взаємини, уникнути взаємних образ і претензій.

ТЕРЕЗИ

Ваше бажання отримати все і одразу і негайно – зрозуміле, але, на жаль, неможливе. Потрібно трохи потерпіти та почекати – усьому свій час. Протягом тижня багато негативних сценаріїв вашого життя завершуються. Деякі взаємини втратять свою значущість, але їхнє місце займуть нові та перспективні, довгострокові зв'язки. Починається період соціальної активності, змін у професійній сфері та кар'єрі. Ваш бізнес або важливий для вас проєкт маленькими кроками, але оживає.

СКОРПІОН

Важливий тиждень, але ви перебуваєте в стані ментальної напруженості. Доводиться аналізувати великий обсяг інформації, підходити критично та раціонально до багатьох питань. Ви зараз схожі на птаха в клітці — начебто є місце і крила розправити, і навіть полетіти, але простору не вистачає. Вам тісно в нинішніх рамках, а значить настав час розширити свої горизонти та встановити нові межі. Може виникнути потреба переїзду, переоформлення документів.

СТРІЛЕЦЬ

Якщо ви будували на цей тиждень грандіозні плани, зупиніться, оскільки спроби прискорювати події призведуть до нових перешкод. Але загалом період обіцяє бути стабільним, рівним і цілком вдалим. Швидких злетів вам зірки не обіцяють, проте це не так погано, як вам може здатися на перший погляд. Важливо те, що падіння також не передбачається. Тиждень підходить для повільної роботи з документами, навчання, проходження курсів підвищення кваліфікації.

КОЗОРІГ

У професійній сфері все добре, ви відчуваєте інтерес до себе як до фахівця. Можна активно зайнятися пошуком роботи чи співробітництва. Можлива освіта нових груп та колективів, у яких ви займете місце лідера. Все, що задумане вами на осінь 2022, поступово збувається, всі дії та починання більш ніж успішні. Проте, будьте обережні у контактах, оскільки під виглядом доброзичливця у ваше оточення може потрапити конкурент і трохи зіпсувати ваші плани.

ВОДОЛІЙ

Ви потрібні дітям, друзям, однодумцям, тому не вистачає часу на себе і свої справи, і навіть на елементарний відпочинок. Важливо не допустити вигоряння, зберегти себе у ресурсному стані, оскільки протягом тижня будуть цікаві пропозиції, які можуть стати для вас корисними у професійній сфері та кар'єрі. Відбувається вирішення напружених та форсмажорних ситуацій. Сприятливий час для того, щоб закрити борги – як моральні, так і матеріальні.

РИБИ

Настав час ухвалення важливих рішень. Особливо актуально стоїть питання, пов'язане з місцем проживання, сім'єю та дітьми. Можливі зміни у ваших майнових справах, у питаннях, пов'язаних зі спадщиною. Гарний час для пошуку потрібної інформації, отримання юридичної консультації, відвідування офіційних інстанцій. У житті ваших родичів та близьких людей відбуваються зміни, тому може виникнути потреба взяти участь у їхньому житті, допомогти їм грошима.

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