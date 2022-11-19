Що зірки нам пророкують: гороскоп на 21-27 листопада 2022 року

Весь тиждень доводиться тримати баланс то із зовнішнім світом, то із внутрішніми суперечностями. Впоратися з тривожністю та страхами допомагають колективна робота, спілкування у групі однодумців, метою яких є взаємодопомога та досягнення спільної мети.

22 листопада о 10:21 Сонце входить на знак Стрільця, що найкраще позначиться на фізичному та психічному стані людей. Похмурі думки зникають, з'являється натхнення та віра у щасливе майбутнє. Енергія суспільної уваги сприяє вирішенню багатьох проблем.

Молодик у Стрільці 24 листопада обнулює негативні програми минулого місячного місяця і це сприятиме покращенню у всіх життєвих областях. З цього дня загальне енергетичне тло, обставини, розвиток тих чи інших процесів стають позитивнішими і сприятливішими. Починається дуже динамічний період.

Загалом тиждень сприятливий для набуття популярності, розширення бізнесу, співпраці із зарубіжними фірмами, вирішення юридичних питань. Однак, слід враховувати, що розмаїття інформації заважає побачити головне, стомлює, що створює прекрасний ґрунт для діяльності пропагандистів та маніпуляторів.

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ОВЕН

У цей період ви будете трохи розгублені через дрібні проблеми вдома і на роботі. Але всі тривоги підуть, якщо ви займетеся творчістю чи коханим хобі. Після молодика у вас з'явиться можливість досягти успіхів на професійній ниві. Не розпорошуйтеся на миттєві взаємини і одноразовий прибуток, а спрямуйте всі ресурси на реалізацію основних проєктів. Саме час завести нові знайомства, які в перспективі будуть корисними для вашої кар'єри. Сприятливий період для сімейних стосунків.

ТЕЛЕЦЬ

Під час оформлення документів та обговорення спільних робіт не слід ігнорувати дрібниці. Щоб розширити бізнес, шукайте іноземних інвесторів. Не виключені також зміни в організації, цього разу цілком передбачувані та розумні. Відмовтеся від ризикованих вкладень і не давайте у борг, оскільки є ймовірність, що ваші гроші не повернуть. Якщо ви поки що самотні, не відмовляйтеся від романтичних побачень – нові знайомства принесуть лише позитивні емоції.

БЛИЗНЯТА

Вам вдасться вирішити конфлікти, які не давали спокою останні кілька тижнів. Найкраще, якщо ви зробите перший крок для примирення. Сімейним людям зірки радять остерігатися спокусливої спокуси завести роман на стороні. Літні родичі змусять похвилюватися через проблеми зі здоров'ям. У сім'ях отримають продовження проблеми з дітьми, все це виявиться у великих видатках. Однак зараз проблема не видається дуже гострою, хоча питання ще залишаються, і з ними доведеться зіткнутися згодом.

РАК

Посилюється недовірливість, із підсвідомості піднімаються давні страхи, дитячі проблеми. Хоча в цей період не передбачається серйозних проблем зі здоров'ям. І після молодика ви станете енергійнішими, наповнитеся силою і зможете, що називається, гори зрушити. Хороша можливість змінити життя на краще, але від вас потрібні сміливість і рішучість. Прекрасний час і для людей творчих професій – вони можуть стати популярними фігурами у своєму середовищі, і цей позитивний процес отримає продовження.

ЛЕВ

На вас впаде такий обсяг роботи, що ви тільки встигатимете за вказівками начальника. У бізнесі і на службі пануватиме деяка плутанина. Низка помилок, зривів угод, раптового виходу з ладу техніки може підірвати впевненість у собі. Не намагайтеся все встигнути, бережіть нерви. Нині краще виконувати лише поточні справи. Багато хто захоче кинути все і відпочити. Гороскоп рекомендує взяти відпустку, але в жодному разі не звільнятися: ці труднощі тимчасові, а знайти нове місце буде дуже складно.

ДІВА

Стежте за своїми витратами, інакше ви виявите пролам у своїй кишені. Період не дасть серйозних доходів. Можливі романтичні зв'язки на роботі, службовий роман, який переросте у тривалі стосунки. Взагалі період сприятливий для любовних взаємин, відновлення давніх зв'язків: як особистих, так і ділових. Придивіться до найближчого оточення, серед ваших близьких є людина, яка вас дуже цінує. Якщо дасте йому шанс, ви знайдете багато нових якостей, яких раніше не помічали.

ТЕРЕЗИ

Труднощі зі здоров'ям у літніх батьків змусять переглянути свій графік. Шукайте додаткові заробітки, допоможе старе хобі, яке почне давати прибуток. Однак, не звалюйте на себе більше, ніж ви можете виконати, інакше загостряться хронічні недуги. Сприятливі зміни, що почалися минулого місяця, посиляться. У вас з'являться нові друзі та покровителі. З їхньою допомогою ви зможете вирішити проблеми та подумати про перспективні справи. Цілком реальне й поновлення перерваних відносин.

СКОРПІОН

У колективі на вас чекають конфлікти на тлі зіткнення інтересів, прагнення створити для себе вигідні умови. Не поспішайте звільнятися, якщо не влаштовують умови, підготуйте резюме та розішліть його в різні компанії. Запишіться на тренінг особистісного зростання, це допоможе вам побачити свій потенціал і набути більше впевненості у своїх силах. Керівники відчуватимуть роздратування через непрофесіоналізм співробітників, тому більшість процесів доведеться тримати під особистим контролем.

СТРІЛЕЦЬ

Пристрасті початку листопада вляжуться, настає період нових можливостей та ухвалення важливих рішень. Будьте певні – нові події принесуть лише позитив. Багато хто з тих пар, хто розлучився раніше, знову возз'єднається. Велике значення набудуть зв'язку з колегами з інших міст чи країн, найімовірніше, намічається довгострокова співпраця. Якщо маєте капітал, обов'язково вкладіть його в нерухомість. Діти вимагають уваги, на їхні потреби піде чимала сума.

КОЗОРІГ

Тиждень принесе безліч пропозицій, і кожна з них буде вдалою у грошовому плані. Підприємцям доведеться витратити час, щоб вирішити проблеми з податковою та документами. Безробітні знайдуть справу своєї мрії. Нове місце може здатися спочатку непідхожим, але пізніше ви переконаєтеся, що це найкращий варіант. У цей час зростає ризик витратитись на непотрібні речі. У любовній сфері пануватиме невизначеність: ревнощі та відсутність довіри можуть зруйнувати те, що ви будували роками.

ВОДОЛІЙ

Робочі та творчі проєкти забирають усі сили, але це дасть позитивні плоди! Чоловіки стануть сміливішими у знайомствах, а жінки будуть оточені увагою щедрих шанувальників. Багато хто з вас зустрінеться зі старими друзями та добрими знайомими, які проживають у далеких країнах, можливі вдала поїздка та нове романтичне захоплення. Вам захочеться мати більше свободи, що зовсім не сподобається вашому партнеру. У сімейних союзах буде присутня напруженість через розподіл бюджету.

РИБИ

Очікується багато турбот, пов'язаних з облаштуванням побуту, операціями з нерухомістю, і вони отримають продовження наступного місяця. Настрій буде мінливим через дрібні негаразди на роботі та дефіцит доходів. Однак усі неприємності скоро закінчаться, і ви відчуєте приплив сил! Просування по службі можливе, якщо ви наберетеся сміливості та попросите підвищення. Можете не сумніватися — начальство відзначить усі ваші заслуги та старанність. Якщо ви без роботи, погодьтеся на будь-який підробіток, щоб виявити свої здібності та знайти нових клієнтів.

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