Що зірки нам пророкують: гороскоп на 14-20 лютого 2022 року

Найближчими днями важливо прийняти оновлення, не чинити опір змінам — це перший крок до поліпшення якості свого життя.

Цікавий тиждень, відбувається багато позитивних астрологічних подій:

Від 11 лютого Білий Місяць (Селена) входить на знак Водолія і переміщатиметься цим знаком до 12 вересня 2022 року.

15 лютого Білий Місяць з'єднується з Меркурієм, допомагає внести ясність у найзаплутаніші ситуації та знайти правильне рішення. День усвідомлень, приємних емоцій та світлих ідей.

16 лютого точне сполучення Венери та Марса у Козорозі. Аспект сприяє встановленню довгострокових взаємин, укладання офіційних союзів (шлюб, ділове партнерство), планування спільного майбутнього.

Повня у Леві 16 лютого о 18:56 за київським часом покаже шлях до щастя, активізує творчі здібності, життєві сили, бажання рухатись до наміченої мети.

Від 16 до 18 лютого (точний 17 лютого) діє гармонійний аспект - секстиль Юпітера та Урана. Якщо виявити ініціативу, то планетарні впливи допоможуть досягти хорошого результату. Багатьом пощастить цими днями, з'явиться шанс "схопити Птаха Удачі за хвіст". Головне, будьте перед очима, проявляйте себе, беріть участь у громадському житті та дивіться у майбутнє з оптимізмом.

18 лютого о 18:43 Сонце входить у знак Риби, приносить у життя плавність та рівномірність подій. У разі транзиту Сонця цим знаком зодіаку посилюється чутливість, люди схильні глибоко проникати в суть взаємин, розкривати свій творчий потенціал.

Загальний фон сприятливий для знаходження відповідей на свої запитання та усвідомлення, як діяти далі. З'являється можливість вийти з життєвого глухого кута, позбутися стресових ситуацій. Найближчими днями важливо прийняти оновлення, не чинити опір змінам - це перший крок до поліпшення якості свого життя.

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ОВЕН

Чудове зовнішнє тло принесе чудовий настрій та виконання бажань. Ваш витончений авантюризм і сміливість привертають увагу протилежної статі. Час романтики, щасливого сімейного життя, а також з'являється шанс зайняти лідерські позиції, просунутися вгору кар'єрними сходами, підвищити рівень доходу. Важливо не перевитратити свій внутрішній ресурс, зберегти сили для довгострокових проєктів та робіт, які можуть розпочатися вже найближчими днями.

ТЕЛЕЦЬ

Не переймайтеся, якщо не встигаєте за іншими людьми - зараз не найвдаліший час для гонитви за матеріальними та зовнішніми благами. Не соромтеся звертатися за допомогою до інших людей - вам її з радістю нададуть. Користуйтеся своєю привабливістю, що посилилася - саме це допоможе вирішити більшість питань. Терплячість та політ творчої фантазії сприяють вам у досягненні поставленої мети. Настав час переглянути свої амбітні плани та зайнятися особистим життям.

БЛИЗНЯТА

Можливо отримання звістки, яка докорінно змінить стан ваших справ, змусить вас змінити життєву стратегію, позбутися своїх переконань. В результаті ви знайдете гармонію з самим собою і досягнете гармонії з навколишнім світом. Протягом тижня можна вирішити більшість фінансових справ, знайти компромісне рішення для спірних питань, отримати довгоочікувані дозволи чи документи. Багато представників знака Близнята отримають основу для зльоту у фінансовій сфері.

РАК

Різкі перепади настрою, вибух емоцій, бажання отримати все й одразу може негативно позначитися на особистих взаєминах із близькою людиною. Повня у Леві максимально включає ваш потенціал, що, з одного боку, допомагає досягти успіху в соціумі, зайняти своє місце під Сонцем, але з іншого, відволікає вас від чогось особистого, спокійного, сімейного. Зараз дуже важливо встановити довірчі взаємини із партнером, відновити згоду та мир у вашому союзі.

ЛЕВ

Чудовий тиждень, все виходить так, як ви хочете, життя налагоджується. Але не варто всім розповідати про своє щастя, не довіряйте стороннім, інакше ваші задуми будуть наперед приречені на провал. Повня 16 лютого допоможе вам набути популярності, значно просунути свої інтереси, проєкти, що затяглися. У особистих взаєминах досягається гармонія, ви отримуєте багато уваги з боку представників протилежної статі.

ДІВА

Тиждень розкриття таємниць, усвідомлення справжніх причин того, що відбувається з вами, як в особистому житті, так і в соціальному. Прекрасний час для позбавлення від страхів і сумнівів у собі чи почуттях партнера. Скористайтеся цим періодом для того, щоб прояснити теми, що хвилюють, сказати те, про що давно мовчали. Дуже ефективний тиждень - час створення бази майбутніх успіхів, більше пов'язаний із фундаментальними питаннями, які поки що не надто явно виражені у зовнішніх проявах.

ТЕРЕЗИ

Для більшості Терезів тиждень складеться позитивно, однак деяка напруженість присутня. Найкращий час для того, щоб відмовитися від звички постійно довго думати, зважувати всі "за і проти", перш ніж ухвалювати рішення. Найближчим часом важливо швидко і легко приймати зміни, які обов'язково принесуть плоди та результати, що задовольняють. Особисте життя яскраве та пристрасне, можливі цікаві пропозиції щодо ділової співпраці з представниками протилежної статі.

СТРІЛЕЦЬ

Посилюється ваш артистизм, тому виступи на публіці, активна соціальна позиція допоможуть досягти вищого становища в суспільстві, просунутися в кар'єрі, заявити про себе і набути популярності, стати затребуваною людиною. Повня 16 лютого відкриє вам ще більше можливостей, до того ж не лише у зовнішньому житті. Не забувайте про любих, рідних, близьких людей, приділіть увагу дітям - зараз найкращий час досягти порозуміння, усунути давні протиріччя з оточенням.

СКОРПІОН

Через довіру одне до одного досягаєте гармонії з коханою людиною. Зараз не час для ревнощів і сумнівів, цінуйте почуття близьких людей, і намагайтеся виправдати хороше ставлення до себе. Намагайтеся встановити баланс у взаєминах із співробітниками, діловими партнерами - "не перетягуйте ковдру на себе". Чудовий період для фінансової сфери, вирішення майнових питань, професійної сфери. Деякі ділові стосунки можуть бути романтичними.

КОЗОРІГ

Сприятливий тиждень, вдається зробити дуже багато, вирішити найскладніші питання та вийти із заплутаних ситуацій. Зараз не час для впертості та агресивної конкуренції - бережіть свою репутацію, оточуйте себе корисними людьми, у деяких питаннях варто виявити м'якість, піти на поступки. Підвищується рівень вашої відповідальності за інших людей. Можливі щасливі події у особистому житті, приємні звістки. У вашому житті починається новий, більш умиротворений та гармонійний період.

ВОДОЛІЙ

Тиждень переживань, обнулення за деякими темами та відродження у новій якості. Криза дає нові можливості для зростання, відкриває багато ситуацій, що трапилися, з іншого боку. Стримуйте себе - у ситуаціях несправедливості, яких досить багато у житті, ви можете втратити контроль над собою. Для вирішення особистих питань тиждень сприятливий. Можливі несподівані витрати, необхідність вкладення коштів заради отримання вигоди вже найближчим часом.

РИБИ

Все чудово - на вас чекають щастя та талан. Тиждень покаже, що всі негативні події в минулому сталися недаремно, саме це послужило відправною точкою до позитивних змін. Найближчими днями потрібно ухвалити важливі рішення, як діяти далі, щоб максимально ефективно використати сприятливі можливості тижня. У любовній сфері, загалом, все гаразд. Гарний час для того, щоб знайти своє місце у суспільстві та зміцнитися на досягнутому рівні.

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