Що зірки нам пророкують: гороскоп на 14-20 серпня 2023 року

Цього тижня на нас чекає кармічний молодик у Леві 16 серпня, який принесе масу сюрпризів різного характеру – від гучних репутаційних скандалів до повернення у ваш простір колишніх чоловіка чи дружини, романтичних чи ділових партнерів. У розподілі фінансових коштів варто покладатися на холодний розрахунок.

Багато людей у цей період перебувають у стані емоційної напруженості, складно зрозуміти свої почуття та потреби. З'єднання молодика та Чорного Місяця (Ліліт) поблизу ретро-Венери підштовхує до необдуманих витрат, втрат майна чи грошей. Такі ризики досить високі протягом тижня, тому необхідно докласти максимум психічних зусиль і контролювати себе з погляду панування над власними бажаннями та апетитами.

Краще не ухвалювати відповідальних рішень, виключити імпульсні дії. Час розчарувань, занепокоєння, безпричинної тривоги, але й несподівані, здавалося б приємні ситуації, також можливі. Однак, в основному це спокуси, які згодом обернуться неприємностями.

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ОВЕН

Враховуючи особливості періоду, для вас він може стати цілком гармонійним. Енергії достатньо для того, щоб протягом тижня виконати план кількох місяців. Вам може захотітися раптово змінити місце роботи або рід діяльності. Але зараз не час, щоб щось змінити у своєму професійному житті. На підприємців навалиться купа проблем, але ви можете їх вирішити. Можливо, доведеться займатися поточною організаційною роботою, а також різноманітними заходами, пов'язаними з нерухомістю.

ТЕЛЕЦЬ

Стримуйте себе у висловлюваннях, особливо у роботі й у взаєминах із діловими партнерами, оскільки великий ризик втратити джерело прибутку. Засмучуватимуть вас майнові суперечки з родичами. Якщо вдасться взяти себе в руки, з'явиться шанс влаштувати своє життя інакше набагато краще, ніж зараз. Це може бути переїзд, ремонт, новий роман, народження дитини. Неодружені чоловіки та жінки будуть захоплені легкими, приємними знайомствами, які закінчаться довгостроковими стосунками.

БЛИЗНЯТА

Тиждень динамічний і водночас суперечливий. Сконцентруйтеся на творчих заняттях разом із дітьми – це допоможе відволіктися від проблем. Це досить напружений час, коли вам потрібні дисципліна, терпіння і відповідальність. Не бійтеся шукати підтримки у друзів, вони допоможуть вирішити юридичні проблеми, яких буде чимало в цей період. Закохані парочки можуть зважитися на спільне проживання, а в недалекому майбутньому воно стане першим кроком до щасливого шлюбного союзу.

РАК

Від вашої доброзичливої поведінки залежатиме не лише кар'єра, а й фінансове становище. Бізнесменам варто тримати рота на замку, тому що не всі з оточення бажають вам успіху і можуть вкрасти вашу геніальну ідею. Звертайте увагу на інформацію, що надходить, яка принесе користь у робочій сфері. Підвищуйте свою кваліфікацію, читаючи спеціальну літературу чи пройшовши спеціальні курси. Будь-яке починання, яке буде закладено цього місяця, вже наступного року принесе вам дохід.

ЛЕВ

Не виключено, що біганина інстанціями і конторами виснажить морально, але наприкінці місяця ви зможете відпочити від проблем і насолодитеся своїми успіхами. Можуть нагадати про себе хронічні недуги, які вимагатимуть вашої уваги. Допоможуть виїзд на дачу, прогулянки природою, поїздка до моря, розслаблювальний масаж. Можливо, саме цього місяця ви зможете знайти здоровий баланс між роботою та сім'єю. Гармонію у парі можна закріпити спільною поїздкою.

ДІВА

Загалом сприятливий період щодо фінансів. Найкращим рішенням буде вкладення в нерухомість. Самотнім людям бажано спробувати вийти із зони свого комфорту. Незабаром коло знайомих значно розшириться, і серед них можна буде знайти того, хто стане справжньою опорою та підтримкою на довгі роки. А ось із колишніми партнерами краще не зв'язуйтесь – розчарування буде ще боліснішим. Зірки рекомендують усіляко зміцнювати стосунки з рідними.

ТЕРЕЗИ

Цей період не підходить для початку нових романтичних взаємин, а тим більше для укладання шлюбу, тому парам варто зачекати з весіллям. Особливу увагу приділіть дітям, намагайтеся частіше щиро говорити з ними. Можливі проблеми із ближнім оточенням. Іноді родичі будуть налаштовані вороже, але наберіться терпіння, щоб не провокувати конфлікт. Власникам бізнесу варто підготуватися до перевірок, а також активізації старих юридичних проблем.

СКОРПІОН

Цього тижня ваш шлях буде схожий на лабіринт, проте знайти вихід із нього неодмінно вдасться. Складіть чіткий план дій, дотримуйтесь і оминайте гострі кути у всіх сферах свого життя. Ви звикли працювати поодинці і вирішувати всі проблеми самостійно, проте зараз час поєднуватися з іншими людьми і стати командним гравцем. Попросіть поради у старших, допомога друзів стане гарною підмогою у бізнесі. На роботі буде справжній завал справ, вас, як то кажуть, «роздиратимуть на частини».

СТРІЛЕЦЬ

Багато хто отримає шанс вирватися з колії робочих буднів і вирушить у захопливе відрядження. На вас чекає довгоочікувана нагорода за минулі заслуги та створення міцної бази для майбутніх успіхів. Активне спілкування у тій сфері, в якій ви зайняті, допоможе знайти надійних партнерів, закласти міцний фундамент на майбутнє. Починання підприємців отримають протекцію від впливових осіб. У спілкуванні з новими партнерами чи колегами поводьтеся тактовніше.

КОЗОРІГ

Це непростий період, що вимагає максимальної концентрації уваги та сил. Обговорюючи умови співробітництва, чітко обумовлюйте умови та зобов'язання, підписуйте договір. Безробітні представники знака зможуть знайти затишне робоче місце, на якому їх вважатимуть душею компанії та справжнім лідером. Бізнесмени отримають вигідну пропозицію щодо відкриття нового перспективного проєкту. Обов'язково перевіряйте інформацію, яка надходить від ділових партнерів, інакше ризикуєте втратити те, що будували роками.

ВОДОЛІЙ

Кошти будуть надходити стабільно. Зірки рекомендують побалувати себе бажаною покупкою, здійснити давню мрію чи витратити гроші на відпочинок. Новий яскравіший період починається в самотніх людей, але часом з відтінком драми. Попереду яскраві емоції. Самотнім цей період принесе захопливе романтичне захоплення або запаморочливий роман, який стрімко розвиватиметься. Однак доведеться подолати безліч перешкод. Намагайтеся більше часу проводити з сім'єю.

РИБИ

Приділіть увагу дітям – і ваші зусилля дадуть чудові результати. Жінки, які планують вагітність, можуть розраховувати на допомогу зірок у цьому питанні. Зміцнити любовні стосунки допоможе невелика подорож. Сімейні представники знака насолоджуватимуться ідилією та спокоєм у колі рідних. У багатьох пар з'явиться можливість придбати нерухомість, зробити ремонт, переїхати до іншого житла. Частіше влаштовуйте сімейні вечори та романтичні вечері за свічками. Повертайтеся до хобі, яке ви закинули.

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