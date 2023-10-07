Що зірки нам пророкують: гороскоп на 14-28 жовтня 2023 року

Тиждень помірно сприятливий. Позитивні й негативні впливи космосу переплітаються в химерному візерунку, і треба сподіватися, що позитивних виявиться все ж більше.

Цього тижня вже відчуваються енергії осіннього сезону затемнень 14-28 жовтня 2023 року. Страх має великі очі. Але це чудовий час, щоб завдяки зовнішнім підказкам зрозуміти, що відбувається у вашому житті, і спрямувати події в потрібний для вас бік.

Від 9 жовтня Венера починає рух знаком Діви – і одразу ж утворюється аспект поєднання з Чорним Місяцем, що дає неконтрольовані бажання, посилює наявні проблеми у сфері взаємин, сприяє грошовим проблемам. Але водночас не варто боятися труднощів, краще до них підготуватися. Найчастіше все не так складно і невирішувано, як ми себе накручуємо.

Інгресія Венери до знака Діви 9 жовтня охолодить романтичний запал: усі страждання про любовні неприємності вщухнуть, а увімкнеться холодний розум.

10 жовтня – складний день, коли виникає безліч перешкод, а спілкування з представниками державних структур створює ще більші складнощі. Тиждень сприятливий для пошуку шляху, який приведе до внутрішньої гармонії та щасливого життя. Але не підходить для надмірної соціальної активності й вирішення доленосних питань та інших важливих справ, оскільки практично неможливо оцінити зовнішні впливи на перебіг їхнього розвитку.

12 жовтня Марс входить до знака Скорпіона і відкриває період прихованих процесів з активними зовнішніми проявами. У цей час навіть стіни не є перешкодою – їх можна знести або просто оминути. Кожен вибирає те, що йому більше підходить.

14 жовтня о 20:51 за київським часом сонячне затемнення в Терезах, яке можливе лише у молодик. Осінній коридор затемнень принесе важливі події у сферу взаємин. Також це час перезавантаження дипломатичних зв'язків, кардинальних змін у міжнародних відносинах.

Але під час затемнень можна спостерігати зворотний ефект, коли замість стагнації та подій люди ніби отримують нагороди за терпіння і несподівані бонуси за те, що просто жили, дотримуючись своєї інтуїції та свого призначення. Все залежить від вашої карти народження і від того, чи зачіпають затемнення її важливі точки, що можна дізнатися, замовивши консультацію астролога.

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ОВЕН

На вас звалиться такий обсяг роботи, що ви встигатимете лише закривати "хвости". В бізнесі та на службі пануватимуть повний хаос і плутанина, а також інтриги колег. Низка помилок, зривів угод, раптового виходу з ладу техніки може підірвати впевненість у собі. Вирушайте на навчання, якщо вам не вистачає знань, це відкриє нові перспективи. Отримані знання й навички допоможуть набути більше впевненості в собі й дадуть поштовх до пошуку нових сфер для реалізації.

ТЕЛЕЦЬ

Фінансове становище зараз буде не настільки хорошим, як хотілося б, але гроші надходитимуть стабільно невеликими сумами. Хороший прибуток можливий від нових проєктів і сторонніх підробітків. Багатьом найманим працівникам доведеться ухвалити нелегке рішення про зміну роботи – надійде чимало привабливих пропозицій. У цей період будуть успішними проєкти, пов'язані з іноземними інвестиціями, далекими країнами. Не бійтеся ризикувати – ваша завзятість буде винагороджена!

БЛИЗНЯТА

В особистій сфері очікуються серйозні зміни, і для декого вони будуть негативними, аж до розставання. На багатьох чекає переїзд до іншого житла або навіть міста. В сім'ях можуть виникнути проблеми з дітьми, для їхнього вирішення знадобляться терпіння, витримка, а в деяких випадках і гроші. Сімейні пари зараз заклопотані облаштуванням домашнього вогнища, побутові проблеми забиратимуть усі сили. Водночас на романтику і пристрасть залишається дедалі менше сил. Щоб повернути колишні почуття, непогано вирушити на романтичне побачення.

РАК

Ймовірно, вам захочеться залишити всі справи та вирушити у відпустку. Дозвольте собі на якийсь час забути про роботу, ви заслужили на повноцінний відпочинок, оскільки вашому трудоголізму позаздрить багато хто. Фінансові надходження будуть періодичними та доволі нестабільними. Сварки через дрібниці можуть підірвати довіру, тому виявіть терпіння і мудрість. Даруйте своїм домочадцям тепло й турботу, і це повернеться до вас сторицею. Успіх на любовній ниві чекає на неодружених людей, готових до нових пригод.

ЛЕВ

Тиждень може стати справжнім проривом. Ви встигнете зробити більше, ніж планували. І це по-справжньому надихне вас. Підприємці замисляться про реорганізацію свого бізнесу та розширення штату співробітників. У них з'являться чудові шанси розширити свою справу, і цей процес може відбуватися з допомогою іноземних колег. Можливі успішні угоди з нерухомістю. Ваш організм достатньо міцний, щоб подолати незначне нездужання. Проте не відмовляйте собі у відпочинку та повноцінному сні.

ДІВА

Переговори з партнерами з різних причин затягнуться, можливо, доведеться обговорювати фінансові умови майбутньої співпраці, і це буде нелегко. Службовці захочуть поміняти місце роботи, але цю витівку краще відкласти до наступного року. Керівництво відзначить вашу старанність і запропонує вам вигідне відрядження. Не варто відмовлятися від поїздки, це гарний шанс показати себе з кращого боку. Стосунки в сімейній парі обертатимуться навколо давно назрілих проблем недовіри і накопичених образ.

ТЕРЕЗИ

Можливі конфлікти на ґрунті побутових витрат і великих придбань для дому. Ймовірні витрати на ремонт і на дітей. Приділіть увагу літнім батькам. Якщо існує ризик розлучення, перечекайте бурю на самоті. Турботи потребуватимуть батьки або найближчі родичі. Остерігайтеся конфліктів на ґрунті поділу майна та інших фінансових питань. У цей період долатимуть старі хронічні недуги. Виконуйте щодня фізичні вправи, більше гуляйте. Є небезпека травматизму, необхідність лікування зубів.

СКОРПІОН

Щоб реалізувати свій потенціал у професії, шукайте однодумців, які підтримають вас у ризикованих починаннях. Ваша чарівність допоможе порозумітися з потрібними людьми і зібрати потужну команду для реалізації своїх ідей. Підприємцям рекомендується пригальмувати свої амбіції, скоротити витрати, провести ревізію. Дехто вирушить у вільне плавання, вирішивши будувати свою професійну діяльність самотужки. У молодих фахівців можливе вдале відрядження за кордон. Службовці зіткнуться з новими викликами на роботі.

СТРІЛЕЦЬ

Емоційна напруженість і вигоряння збиватимуть із пантелику. Та все ж ви утримаєте планку на "вищому рівні", втім, як і завжди. Бізнес може зупинитися через брак клієнтів, угоди стануть на паузу. Але це й на краще – відпочинок вам не завадить. Не бійтеся шукати підтримки у сильних цього світу і просити допомоги у впливових друзів, таке заступництво допоможе залагодити юридичні проблеми. В особистому житті все буде неоднозначно. Вас розривають протиріччя між бажанням свободи і пристрасного кохання.

КОЗОРІГ

Ваша привабливість погіршить ситуацію, створюючи додаткову турбулентність у вигляді нових пропозицій. Родина й побут вимагатимуть від вас великих фінансових вкладень. Самотні жінки зустрінуть гідного претендента, який здивує галантністю і щедрістю. З грошима проблем не буде, всі необхідні кошти надходитимуть вчасно та в потрібному обсязі. Приділіть увагу своїй "половинці", якщо ви перебуваєте в парі: романтична вечеря зі свічками може знизити градус напруженості та зміцнить ваші стосунки.

ВОДОЛІЙ

Цей тиждень нагадує зебру – біла смуга змінюється темною. Але не варто впадати у відчай і піддаватися спалахам гніву, робіть усе з "холодною головою". Багато проблем захочеться вирішити "силовим" шляхом. З коштами проблем не очікується, але будьте обережні у фінансових операціях, не робіть необдуманих витрат. Ви будете занадто зайняті своєю кар'єрою і просуванням бізнесу, тому, можливо, від вашої зайнятості можуть постраждати найближчі. Намагайтеся більше часу проводити з родиною.

РИБИ

В цей період рекомендується пройти обстеження та не наражати організм на стреси. Велика ймовірність нервового виснаження на ґрунті втоми. Можливі конфлікти через колег, будьте уважні з недоброзичливцями, які вам заздрять. Приділіть увагу дітям, займіться з ними корисною справою – і ваші зусилля дадуть позитивні результати. Велика ймовірність зазнати сильного стресу, пов'язаного з особистою сферою. Це може бути розлука, розлучення, неприємна інформація про кохану людину.

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